Concepito un paradigma tramite interfacce visive per coinvolgere i bambini ed ottenere giudizi di somiglianza di colore senza istruzioni complesse

Da bambino, ti è mai venuto in mente che la tua percezione del colore era diversa da quella degli altri? Questa domanda sulla coscienza dei bambini, radicata nella teoria di Piaget, è stata trascurata nella ricerca sullo sviluppo cognitivo. È abbastanza comune avere questo pensiero, ma si scopre che l'esperienza umana del colore potrebbe essere più universale di quanto pensassimo in precedenza.

In psicologia e neuroscienze, la relazione tra l'esperienza soggettiva, come il modo in cui percepiamo il colore e l'attività fisica del cervello è rimasta un problema irrisolto. Inoltre, a causa delle loro limitate capacità linguistiche, studiare le esperienze coscienti nei bambini ha posto una sfida particolare.

Ciò ha ispirato un team di ricercatori della Kyoto University a stabilire una metodologia per valutare le esperienze coscienti, o qualia (aspetti qualitativi delle esperienze coscienti), nei bambini piccoli. Concentrandosi sulla loro esperienza con il colore, il team ha sviluppato un'interfaccia touch panel che richiede solo competenze linguistiche minime, rendendola accessibile a bambini di età pari a 3 anni.

«Ci siamo motivati ​​da domande fondamentali su come i bambini percepiscono e sperimentano il mondo», afferma l'autore corrispondente Yusuke Moriguchi (1). Egli sottolinea che non esisteva una metodologia consolidata per valutare queste esperienze nei bambini piccoli incapaci ad articolare completamente le proprie percezioni.

Utilizzando la loro interfaccia di nuova concezione, i ricercatori hanno scelto nove colori distinti e hanno chiesto ai partecipanti di valutare le somiglianze di colore su una scala a quattro punti da “molto simile” a “molto dissimile”. I partecipanti includevano bambini giapponesi di età compresa tra 3 e 12 anni e bambini cinesi di età compresa tra 6 e 8 anni, insieme ad adulti giapponesi. Hanno anche condotto i test in diversi ambienti, sia online che di persona, e hanno utilizzato un computer o un touch screen per ogni test.

I risultati, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences (2) hanno rivelato che i bambini piccoli percepiscono i colori quasi nello stesso modo degli adulti e che la struttura del modo in cui i bambini percepiscono i colori rimane notevolmente coerente in tutte le fasce d'età e le culture. Hanno anche osservato lievi differenze legate all'età per alcune combinazioni di colori, poiché i giudizi dei bambini hanno gradualmente iniziato ad assomigliare ai modelli degli adulti man mano che crescevano.

«Siamo rimasti sorpresi nell'osservare la coerenza delle strutture dei qualia dei colori attraverso le età, nonostante i noti cambiamenti significativi nella comprensione e nell'uso dei nomi dei colori da parte dei bambini con l'età», afferma il dottor Moriguchi. I ricercatori non si aspettavano inoltre che l'ambiente sperimentale avesse un'influenza così minima sui risultati, il che dimostra la robustezza del loro approccio.

Sono necessari ulteriori studi che coinvolgano bambini con background culturali più diversi e che utilizzino più colori. Tuttavia, queste scoperte suggeriscono che l'esperienza umana del colore può trascendere età e cultura, e sblocca anche nuove possibilità per studiare esperienze soggettive attraverso le fasi di sviluppo.

«Il nostro studio fornisce una nuova metodologia per indagare scientificamente le esperienze coscienti nei bambini piccoli», continua Moriguchi. «Ciò potrebbe contribuire a sviluppare approcci genitoriali ed educativi migliori basati sulle prospettive dei bambini e una migliore comprensione in generale di come i bambini percepiscono il mondo che li circonda».

La Kyoto University è una delle principali istituzioni di ricerca del Giappone e dell'Asia, fondata nel 1897 e responsabile della formazione di numerosi premi Nobel e vincitori di altri prestigiosi premi internazionali. Un ampio curriculum in arti e scienze a livello universitario e post-laurea integra diversi centri di ricerca, strutture e uffici in tutto il Giappone e nel mondo. (3)

Riferimenti:

(1) Yusuke Moriguchi

(2) Comparing color qualia structures through a similarity task in young children versus adults

(3) Kyoto University

Descrizione foto: Un bambino partecipante che percepisce il colore nello studio. - Credit: KyotoU/Moriguchi lab.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Do you see what I see?