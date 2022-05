Come cambiare in meglio la società

Molte persone cercano di far cambiare la società in meglio. La vera sfida è come ottenere buone soluzioni per crescere in vista di grandi cambiamenti. Una nuova ricerca suggerisce che il cambiamento sociale può dipendere dalla relazione tra comportamenti benefici e politiche.

La ricerca, (1) condotta dall'University of Maine, l'University of Maine in Augusta, l'University of Vermont e l'Universite Laval in Quebec, Canada, ha tentato di capire come la società può realizzare un cambiamento sociale importante e trasformativo, in particolare il tipo di cambiamento sociale necessario per affrontare il problema crescente del cambiamento climatico.

I ricercatori hanno studiato un comportamento che avvantaggia i gruppi, ma non si diffonde senza il supporto delle politiche, come una misura costosa per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Hanno creato un modello matematico utilizzando una combinazione innovativa di tecniche epidemiologiche ed evolutive, che simula una società in cui gli agenti vivono in gruppo e adottano il comportamento benefico dei coetanei — comportamento che, date le giuste condizioni, può diffondersi in modo virale, ma non se i costi istituzionali sono troppo alti.

Il modello considera fattori come la prevalenza di adottanti e non adottanti in un gruppo; la diffusione dei comportamenti, sia all'interno del gruppo che a livello globale; la forza delle istituzioni che supportano il comportamento e ne facilitano la diffusione; e il costo di tali istituzioni.

Il dottor Tim Waring, (2) professore associato di modellizzazione dei sistemi socio-ecologici presso l'University of Maine e coautore dello studio, dice: «Il nostro modello è unico perché combina il cambiamento comportamentale e il cambiamento delle politiche in un unico sistema e ci incoraggia a pensare al cambiamento sociale in un modo più ricco. Il cambiamento sociale su larga scala non è solo una politica o un comportamento, ma l'emergere di un nuovo sistema auto-rafforzante che combina entrambi. Questo ci permette di porre nuove domande, del tipo: 'come si diffonderebbe un nuovo modello di comportamento e di politica?'».

I risultati hanno mostrato che sia il cambiamento comportamentale che il cambiamento politico sono necessari per ottenere un cambiamento sociale su larga scala e che devono avvenire insieme. Sebbene nessuno dei due possa portare a termine il lavoro da solo, il cambiamento delle politiche è particolarmente critico.

I ricercatori hanno scoperto che a volte il comportamento benefico può diffondersi troppo. In alcuni casi, la diffusione del comportamento oltre i gruppi con politiche di supporto può ridurne il successo percepito e rallentare la diffusione della politica, limitando così nel complesso il cambiamento sociale vantaggioso.

La simulazione suggerisce che i progetti che coinvolgono sia la diffusione virale del comportamento dal basso verso l'alto che il cambiamento delle politiche dall'alto verso il basso possono essere il miglior tipo di soluzione per grandi problemi di sostenibilità come il cambiamento climatico perché servono da esempio e possono diffondersi tra i gruppi per influenzare grandi cambiamenti.

«Ad esempio, supponiamo che uno stato voglia diffondere la partecipazione a una nuova legge sul compostaggio organico che andrebbe a vantaggio delle città», spiega Waring. «Per far funzionare il sistema, i rifiuti raccolti devono essere puramente organici. Ma contribuire ai puri rifiuti organici richiede uno sforzo per le famiglie, quindi il comportamento non decolla da solo. Questo è un problema comune per l'attuazione delle politiche. Ma se le città sperimentano sistemi per aiutare a sostenere e diffondere il comportamento, i programmi cittadini di successo possono diffondersi tra le città insieme ai contributi delle famiglie, determinando un cambiamento efficace e su larga scala».

Il dottor Laurent Hébert-Dufresne, (3) autore principale dello studio e professore associato presso l'University of Vermont, afferma: «Il nostro modello può aiutare a capire come bilanciare gli effetti bottom-up e top-down in modo che le nuove soluzioni possano scalare. Ad esempio, può aiutare a determinare quando dovremmo promuovere un comportamento come il compostaggio in tutto il paese per normalizzarlo e quando invece dovremmo concentrarci su un progetto pilota locale ben finanziato per mostrare i potenziali benefici del compostaggio».

Il dottor Tim Waring ha affermato che nella ricerca futura, il team mira ad applicare questi tipi di modelli a tutti i tipi di cambiamenti sociali benefici, in particolare alla sfida di affrontare il cambiamento climatico.

Lo studio è stato pubblicato sulla Royal Society Open Science. La ricerca fa parte della traccia 2 del progetto Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR) di UMaine.

