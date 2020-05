I ricercatori dell'Università di York hanno ricreato il modo in cui le tossine del fumo causano modelli unici di danno al DNA. La scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio la causa del cancro alla vescica e il legame con il fumo.

Le cause del cancro alla vescica rimangono in gran parte sconosciute, tuttavia il fumo è visto come il principale fattore di rischio per la malattia.

I ricercatori - guidati dal dottor Simon Baker (1) del Dipartimento di Biologia - hanno sviluppato tessuti della vescica umana in laboratorio e li hanno esposti a una tossina comune dovuta al fumo di sigaretta. Dopo che i tessuti sono stati danneggiati dalla tossina fumogena, il team ha analizzato tutti e tre i miliardi di lettere del codice genetico (DNA) per trovare uno schema di cambiamenti chiamato "firma mutazionale". Lo studio è stato pubblicato su European Urology. (2)

Il dottor Baker ha dichiarato: «Le firme mutazionali possono essere utilizzate come impronte digitali sulla scena del crimine. Quando osserviamo il DNA in un cancro, possiamo vedere le impronte digitali di tutti i responsabili coinvolti nella causa del danno che ha portato al cancro. L'evento dannoso per il DNA potrebbe essere l'esposizione al fumo di sigaretta o ai raggi UV del sole, ma potrebbe anche essere un evento sconosciuto che causa il cancro.

Il nostro studio ha scoperto che la tossina fumogena ha lasciato le sue impronte digitali distintive sul DNA dei tessuti della vescica cresciuti in laboratorio. Tuttavia, quando abbiamo esaminato il DNA dei tumori della vescica dei pazienti, la firma mutazionale, della tossina fumogena, era responsabile solo di una piccola parte del danno. Quindi, nonostante il fumo sia il fattore di rischio chiave per il cancro alla vescica, è improbabile che il danno diretto al DNA causato dalle tossine del fumo sia la ragione principale della formazione di questi tumori.»

È possibile che le tossine del fumo accelerino altri eventi dannosi per il DNA e che l'attenzione si concentri ora su una famiglia di enzimi chiamata "APOBEC".

Gli enzimi APOBEC distruggono i virus mutando il loro DNA come parte delle difese naturali dell'organismo contro le infezioni, ma studi recenti suggeriscono che potrebbero erroneamente indirizzare il nostro DNA in una serie di tipi di cancro. La fase successiva dello studio sarà cercare di capire come e perché gli enzimi APOBEC si attivano nelle cellule della vescica.

Riferimenti:

(1) Simon Baker

(2) Procarcinogen Activation and Mutational Signatures Model the Initiation of Carcinogenesis in Human Urothelial Tissues In Vitro

Descrizione foto: Il dottor Simon Baker estrae l'RNA dalle cellule della vescica coltivate in laboratorio per lo studio. - Credit: Phil Roberts.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Scientists recreate DNA damage caused by toxins from smoking in a bid to understand more about the causes of bladder cancer