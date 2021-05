Cambiamenti climatici nelle montagne dell'Asia

Un team di scienziati del clima svizzeri e internazionali ha dimostrato che il rischio di inondazioni da esplosione di laghi glaciali nelle montagne dell'Asia potrebbe triplicare nei prossimi decenni.

Il “Terzo Polo” della Terra, le alte catene montuose dell'Asia, ospita il maggior numero di ghiacciai al di fuori delle regioni polari. Un team di ricerca ha rivelato il drammatico aumento del rischio di inondazioni che potrebbe verificarsi attraverso il gelido Terzo Polo della Terra in risposta al cambiamento climatico in corso. Concentrandosi sulla minaccia derivante dalla formazione di nuovi laghi di fronte a ghiacciai in rapida ritirata, un team, guidato da ricercatori dell'Università di Ginevra (UNIGE), Svizzera, ha dimostrato che il rischio di alluvione correlato alle comunità e alle loro infrastrutture potrebbe quasi triplicare. Emergeranno nuovi importanti punti di rischio, anche all'interno delle regioni transfrontaliere politicamente sensibili dell'Himalaya e del Pamir. Con significativi aumenti del rischio già previsti nei prossimi tre decenni, i risultati dello studio, pubblicati su Nature Climate Change, (1) sottolineano l'urgente necessità di approcci lungimiranti, collaborativi e a lungo termine per mitigare gli impatti futuri nella regione.

L'Hindu Kush-Himalaya, l'altopiano tibetano e le catene montuose circostanti sono ampiamente conosciuti come il Terzo Polo della Terra. A causa del riscaldamento globale, lo scioglimento diffuso e accelerato dei ghiacciai su gran parte della regione è stato associato alla rapida espansione e formazione di nuovi laghi glaciali. Quando l'acqua viene improvvisamente rilasciata da questi laghi a causa del cedimento o del superamento della diga, le inondazioni dei laghi glaciali possono devastare vite e mezzi di sussistenza fino a centinaia di chilometri a valle, estendendosi oltre i confini internazionali per creare rischi transfrontalieri. Nonostante la grave minaccia che questi eventi estremi rappresentano per lo sviluppo sostenibile delle montagne attraverso il Terzo Polo, c'è stata una mancanza di comprensione su dove e quando i rischi correlati si sarebbero evoluti in futuro.

Hotspot himalayano

I climatologi svizzeri e cinesi hanno utilizzato immagini satellitari e modelli topografici per stabilire il rischio associato a 7.000 laghi glaciali attualmente situati attraverso il Terzo Polo. Questo approccio ci ha permesso di classificare con precisione il 96% dei laghi glaciali noti per aver prodotto inondazioni in passato come ad alto o molto alto rischio.

Il dottor Simon Keith Allen, (2) ricercatore presso l'Istituto di scienze ambientali dell'UNIGE e co-direttore dello studio, spiega: «Abbiamo quindi confrontato i nostri risultati con un catalogo delle inondazioni dei laghi glaciali del passato, che ci ha permesso di convalidare i nostri approcci. Una volta confermato che gli approcci hanno identificato accuratamente gli attuali laghi pericolosi, potremmo quindi applicare questi metodi a scenari futuri». Nel complesso, lo studio ha rivelato che uno su sei (1.203) degli attuali laghi glaciali rappresentava un rischio da alto a molto alto per le comunità a valle, in particolare nelle regioni himalayane orientali e centrali di Cina, India, Nepal e Bhutan.

Nuove minacce in posti nuovi

Guardando al futuro, il ritiro glaciale, la formazione di laghi e il rischio di alluvione associato sono stati considerati in tre diversi scenari di emissione di CO 2 . Nello scenario di emissioni più elevate (a volte indicato come scenario “business as usual”), lo studio mostra che gran parte del Terzo Polo potrebbe già avvicinarsi a uno stato di picco di rischio entro la fine del 21° secolo, o addirittura a metà secolo in alcune regioni. Oltre ai maggiori volumi potenziali di alluvione derivanti dall'espansione di oltre 13.000 laghi, nel tempo i laghi si avvicineranno verso ripidi pendii instabili che possono schiantarsi nei laghi e provocare piccoli tsunami.

Il dottor Markus Stoffel, (3) professore presso l'Istituto di scienze ambientali dell'UNIGE, dice: «La velocità con cui si stanno sviluppando alcune di queste nuove situazioni pericolose ci ha sorpreso. Stiamo parlando di alcuni decenni, non di secoli: questi sono tempi che richiedono l'attenzione delle autorità e dei responsabili delle decisioni».

Se il riscaldamento globale continua nel suo percorso attuale, il numero di laghi classificati come ad alto o molto alto rischio aumenterà da 1.203 a 2.963, con nuovi hotspot di rischio che emergono nell'Himalaya occidentale, nel Karakorum e nell'Asia centrale.

«Queste regioni hanno già subito inondazioni da scoppio di laghi glaciali, ma questi eventi hanno avuto la tendenza a essere ripetitivi e collegati all'avanzamento dei ghiacciai. Le autorità e le comunità avranno meno familiarità con i tipi di eventi spontanei che consideriamo qui in un paesaggio deglaciante, quindi sensibilizzazione ed educazione sulle nuove sfide che emergeranno», aggiunge il dottor Simon Keith Allen.

Sfide politiche complesse

Le catene montuose del Terzo Polo si estendono su undici nazioni, dando luogo a potenziali disastri naturali transfrontalieri. I risultati dello studio mostrano che il numero di future potenziali sorgenti di inondazioni glaciali transfrontaliere potrebbe circa raddoppiare (altri 464 laghi), con 211 di questi laghi classificati nelle categorie di rischio più elevato. La regione di confine tra Cina e Nepal rimarrà un importante hotspot (42% di tutte le future sorgenti lacustri transfrontaliere), mentre le montagne del Pamir tra Tagikistan e Afghanistan emergeranno come un nuovo importante hotspot transfrontaliero (attualmente il 5% delle sorgenti lacustri transfrontaliere aumentano al 36% nel futuro).

«Le regioni transfrontaliere ci preoccupano particolarmente», afferma Simon Keith Allen. «Le tensioni politiche e la mancanza di fiducia possono essere un vero ostacolo che impedisce la tempestiva condivisione dei dati, la comunicazione e il coordinamento necessari per un efficace allarme rapido e mitigazione dei disastri».

I ricercatori sottolineano l'importanza di esplorare strategie di gestione del rischio di catastrofi per ridurre l'esposizione di persone e proprietà e ridurre al minimo la vulnerabilità della società. «I risultati di questa ricerca dovrebbero motivare le nazioni interessate e le comunità di ricerca internazionali a lavorare insieme urgentemente per prevenire futuri disastri di inondazioni glaciali nella regione del Terzo Polo», conclude Markus Stoffel.

Riferimenti:

Descrizione foto: Lago glaciale nella regione himalayana. - Credit: Heng Li.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Flooding might triple in the mountains of Asia