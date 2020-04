Cambiamenti climatici negli Stati Uniti occidentali

Con gli Stati Uniti occidentali e il Messico settentrionale che soffrono di una serie sempre più lunga di anni asciutti a partire dal 2000, gli scienziati hanno avvertito che i cambiamenti climatici potrebbero portare ad un'estrema siccità a lungo termine.

Una nuova ricerca afferma che una accentuata siccità, innescata dal riscaldamento del clima, sta giocando un ruolo chiave negli Stati Uniti occidentali. Lo studio basato su osservazioni meteorologiche moderne calcolate su 1.200 anni di dati, rilevati negli anelli degli alberi e da decine di modelli climatici, è stato divulgato su Science. (1)

«Studi precedenti erano in gran parte proiezioni di un modello futuristico», ha affermato l'autore principale A. Park Williams, (2) un bioclimatologo che opera presso il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University. «Non stiamo più guardando alle proiezioni, ma il quale situazione ci troviamo ora. Attualmente abbiamo abbastanza osservazioni sulla siccità e sui registri degli anelli degli alberi inerenti ai periodi secchi del passato. Questi dati ci suggeriscono che siamo sulla stessa traiettoria delle peggiori siccità preistoriche.»

Osservazioni moderne affidabili risalgono approssimativamente al 1900, ma gli anelli degli alberi hanno permesso agli scienziati di dedurre l'umidità annuale del suolo per secoli prima che gli umani iniziassero a influenzare il clima. Tra le altre cose, le ricerche precedenti hanno legato le catastrofiche siccità, causate naturalmente, registrate negli anelli degli alberi, agli sconvolgimenti tra le civiltà indigene di epoca medievale nel sud-ovest. Il nuovo studio rappresenta l'analisi a lungo termine più aggiornata e completa. Copre un'area che si estende attraverso nove stati degli Stati Uniti, dall'Oregon e dal Montana fino alla California e al Nuovo Messico e parte del Messico settentrionale.

Analizzando gli anelli di molte migliaia di alberi, i ricercatori hanno tracciato decine di siccità in tutta la regione, a partire dall'800 d.C.. Quattro si distinguono come siccità prolungate, con estrema aridità che durano decenni: la fine dell'800, la metà del 1100, il 1200 e la fine del 1500. Dopo il 1600, c'erano altre siccità, ma nessuna su questa scala.

Il team ha quindi confrontato le antiche siccità prolungate decennali con i record di umidità del suolo calcolati dal tempo osservato nei 19 anni dal 2000 al 2018. La sua conclusione: misurata con i peggiori incrementi degli ultimi 19 anni negli episodi precedenti, l'attuale siccità sta già superando i tre primi stadi. Il quarto, che si estendeva tra il 1575 e il 1603, potrebbe essere stato il peggiore di tutti, ma la differenza è abbastanza leggera da essere nel raggio di incertezza. Inoltre, l'attuale siccità sta colpendo aree più ampie in modo più coerente rispetto a quelle precedenti: un'impronta digitale del riscaldamento globale, affermano i ricercatori. Tutte le antiche siccità sono durate più di 19 anni - quella iniziata nel 1200 risale a quasi un secolo - ma tutte hanno iniziato un percorso simile a quello che si sta manifestando ora, dicono.

La natura ha guidato le antiche siccità e gioca ancora oggi un ruolo importante. Uno studio, pubblicato su Science Advances (3) condotto l'anno scorso da Nathan Steiger del Lamont-Doherty Earth Observatory (Columbia University) ha dimostrato che, tra le altre cose, condizioni periodiche insolitamente fresche sull'Oceano Pacifico tropicale (La Niña) durante i precedenti 'megadroughts' hanno spinto le imponenti perturbazioni più a nord. Tali condizioni, e forse altri fattori naturali, sembrano aver anche ridotto le precipitazioni negli ultimi anni. Tuttavia, con il procedere del riscaldamento globale, gli autori affermano che le temperature medie dal 2000 si sono alzate di 1,2 gradi C (2,2 F). Poiché l'aria più calda tende a trattenere più umidità, tale umidità viene estratta dal terreno. Ciò ha intensificato l'essiccazione di suoli già bisognosi di precipitazioni.

Tutto sommato, i ricercatori affermano che l'aumento delle temperature è responsabile di circa la metà del ritmo e della gravità dell'attuale siccità. Se questo riscaldamento globale fosse sottratto dall'equazione, l'attuale siccità si classificherebbe come l'undicesima peggiore rilevata.

Poiché si prevede che le temperature continueranno a salire, è probabile che la siccità continui a perdurare per il prossimo futuro, dicono i ricercatori. Il dottor Benjamin Cook, (4) affiliato a Lamont e al Goddard Institute for Space Studies, dice: «Poiché si sta verificando un riscaldamento climatico, le previsioni vengono sempre più indirizzate verso siccità più lunghe e più gravi. Tuttavia, ci potremmo ritenere fortunati se la variabilità naturale causasse maggiori precipitazioni per un po' di tempo.»

Per il dottor A. Park Williams è concepibile che la regione possa rimanere arida per secoli. «Non è la mia previsione in questo momento, ma si potrebbe avverare», ha insistito.

Il climatologo Richard Seager (5) del Lamont-Doherty Earth Observatory (Columbia University) fu uno dei primi a prevedere, in un documento del 2007, che i cambiamenti climatici avrebbero portato la regione in un clima più arido nel corso del 21° secolo; ha ipotizzato al momento che il processo potrebbe già essere in corso. Entro il 2015, quando 11 degli ultimi 14 anni avevano visto la siccità, il dottor Benjamin Cook concluse uno studio di follow-up. Egli sostenne che il riscaldamento del clima avrebbe causato la ripetizione delle catastrofiche siccità naturali della preistoria nell'ultimo 21° secolo. Uno studio del 2016, scritto da diversi scienziati del Lamont-Doherty Earth Observatory, ha rafforzato questi risultati. Ora, dice Benjamin Cook, sembra che potrebbero aver sottovalutato. «Sta già accadendo», ha detto.

Gli effetti sono palpabili. I potenti bacini idrici del lago Mead e del lago Powell lungo il fiume Colorado, che riforniscono l'acqua all'agricoltura nella regione, si sono ridotti drasticamente. Le infestazioni di insetti sono devastanti nelle foreste secche. Incendi in California e in aree più ampie degli Stati Uniti occidentali si stanno incrementando. Il 2019 è stato un anno relativamente umido, il che porta a sperare che le cose potrebbero andare meglio, le prime indicazioni mostrano che il 2020 fa ben sperare.

La dottoressa Connie Woodhouse, (6) una scienziata del clima dell'Università dell'Arizona che non è stato coinvolto nello studio, ha dichiarato: «Non c'è motivo di credere che il tipo di variabilità naturale documentata nei registri paleoclimatici non continuerà nel futuro, ma la differenza è che le siccità si verificheranno a temperature più calde. Queste condizioni più calde aggraveranno la siccità, rendendole più forti, più lunghe e più diffuse di quanto non sarebbero state altrimenti.»

La dottoressa Angeline Pendergrass, (7) scienziata dello staff del Centro nazionale americano per la ricerca atmosferica, ha dichiarato che è troppo presto per dire se la regione è al centro di una vera e propria mega siccità, perché lo studio conferma che le oscillazioni del tempo naturale stanno ancora giocando un forte ruolo. «Anche se la variabilità naturale avrà sempre un ruolo importante nella siccità, i cambiamenti climatici peggiorano», ha detto.

Inserito nei dati dei ricercatori, il 20° secolo è stato il secolo più piovoso dell'intero record di 1200 anni. Il dottor Benjamin Cook ha detto: «Il 20° secolo ci ha dato una visione eccessivamente ottimistica di quanta acqua è potenzialmente disponibile. Ciò dimostra che studi come questo non riguardano solo la storia antica. Si tratta di problemi che sono già qui.»

Allo studio hanno partecipato: i co-autori di Edward Cook, Jason Smerdon, Kasey Bolles e Seung Baek, tutti osservatori della Terra di Lamont-Doherty; John Abatzaglou dell'Università dell'Idaho; Andrew Badger e Ben Livneh dell'Università del Colorado, Boulder. Lamont-Doherty Earth Observatory è la sede della Columbia University per la ricerca sulle scienze della Terra. I suoi scienziati sviluppano conoscenze fondamentali sull'origine, l'evoluzione e il futuro del mondo naturale, dall'interno più profondo del pianeta fino ai confini esterni della sua atmosfera, in ogni continente e in ogni oceano, fornendo una base razionale per le difficili scelte che l'umanità deve affrontare. (8) Il Earth Institute, Columbia University mobilita le scienze, l'istruzione e le politiche pubbliche per realizzare una terra sostenibile. (9)

Descrizione foto: Zone del Nord America sudoccidentale colpite dalla siccità all'inizio degli anni 2000; i colori più scuri sono più intensi. La casella gialla mostra l'area di studio. Nelle montagne della Catalina, nell'Arizona meridionale, le foreste fanno fatica a tenere il passo con i recenti aumenti dell'attività di siccità e incendi, che dovrebbero continuare a causa dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. - Credit: Adapted from Williams et al., Science, 2020.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Climate-Driven Megadrought Is Emerging in Western U.S., Says Study