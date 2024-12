Calo dei livelli globali di acqua dolce

Un team internazionale di scienziati, utilizzando le osservazioni dei satelliti NASA-tedeschi, ha trovato prove che la quantità totale di acqua dolce della Terra è diminuita bruscamente a partire da maggio 2014 e da allora è rimasta bassa

In un articolo pubblicato su Surveys in Geophysics (1), i ricercatori hanno suggerito che lo spostamento potrebbe indicare che i continenti della Terra sono entrati in una fase persistentemente più secca.

Dal 2015 al 2023, le misurazioni satellitari hanno mostrato che la quantità media di acqua dolce immagazzinata sulla terra – che include acqua superficiale liquida come laghi e fiumi, oltre all’acqua nelle falde acquifere sotterranee – era di 290 miglia cubiche (1.200 km cubi) inferiore rispetto ai livelli medi del 2002 fino al 2014, ha affermato il dottor Matthew Rodell (2), uno degli autori dello studio e idrologo presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. «Si tratta di due volte e mezzo il volume perso del Lago Erie».

Durante i periodi di siccità, insieme alla moderna espansione dell’agricoltura irrigua, le fattorie e le città devono fare maggiore affidamento sulle acque sotterranee, il che può portare a un ciclo di diminuzione delle riserve idriche sotterranee: le riserve di acqua dolce si esauriscono, la pioggia e la neve non riescono a ricostituirle e viene pompata più acqua sotterranea. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite sullo stress idrico pubblicato nel 2024 (3), la riduzione dell’acqua disponibile mette a dura prova gli agricoltori e le comunità, portando potenzialmente a carestie, conflitti, povertà e a un aumento del rischio di malattie quando le persone si rivolgono a fonti d’acqua contaminate.

Il team di ricercatori ha identificato questa brusca diminuzione globale delle acque dolci utilizzando le osservazioni dei satelliti Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), gestiti dal Centro aerospaziale tedesco, dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze e dalla NASA. I satelliti GRACE (4) misurano le fluttuazioni della gravità terrestre su scale mensili che rivelano cambiamenti nella massa d’acqua sopra e sotto il suolo. I satelliti GRACE originali hanno volato da marzo 2002 a ottobre 2017. I satelliti GRACE–Follow On (GRACE–FO) (5) successivi sono stati lanciati a maggio 2018.

Il declino delle acque dolci globali riportato nello studio è iniziato con una massiccia siccità nel Brasile settentrionale e centrale, ed è stato seguito a breve da una serie di gravi siccità in Australasia, Sud America, Nord America, Europa e Africa. Le temperature oceaniche più calde nel Pacifico tropicale dalla fine del 2014 al 2016, culminate in uno degli eventi El Niño più significativi dal 1950, hanno portato a cambiamenti nelle correnti a getto atmosferiche che hanno alterato il clima e i modelli delle precipitazioni in tutto il mondo. Tuttavia, anche dopo che El Niño si è calmato, l’acqua dolce globale non è riuscita a riprendersi. Infatti, Rodell e il suo team riferiscono che 13 delle 30 siccità più intense del mondo osservate da GRACE si sono verificate a partire da gennaio 2015. Rodell e colleghi sospettano che il riscaldamento globale potrebbe contribuire al duraturo esaurimento delle acque dolci.

«Il riscaldamento globale porta l’atmosfera a trattenere più vapore acqueo, il che si traduce in precipitazioni più estreme», ha affermato il dottor Michael Bosilovich (6), meteorologo della NASA Goddard. Anche se i livelli totali annuali di pioggia e nevicate potrebbero non cambiare drasticamente, lunghi periodi tra eventi di precipitazioni intense consentono al terreno di asciugarsi e diventare più compatto. Ciò diminuisce la quantità di acqua che il terreno può assorbire quando piove.

«Il problema quando si hanno precipitazioni estreme», ha detto Bosilovich, «è che l’acqua finisce per defluire», invece di assorbire e ricostituire le riserve di acqua sotterranea. A livello globale, i livelli di acqua dolce sono rimasti costantemente bassi a partire dal El Niño del 2014-2016, mentre una maggiore quantità di acqua rimane intrappolata nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo. «Le temperature di riscaldamento aumentano sia l’evaporazione dell’acqua dalla superficie all’atmosfera, sia la capacità di ritenzione idrica dell’atmosfera, aumentando la frequenza e l’intensità delle condizioni di siccità», ha osservato.

«Sebbene ci siano ragioni per sospettare che il brusco calo delle acque dolci sia in gran parte dovuto al riscaldamento globale, può essere difficile collegare definitivamente i due», ha affermato la dottoressa Susanna Werth, idrologa e scienziata di telerilevamento presso Virginia Tech, che non era affiliata allo studio. «Ci sono incertezze nelle previsioni climatiche. Misurazioni e modelli contengono sempre errori».

Resta da vedere se l’acqua dolce globale tornerà ai valori pre-2015, si manterrà stabile o riprenderà il suo declino. Considerando che i nove anni più caldi nella storia moderna della temperatura sono coincisi con il brusco calo delle acque dolci, Matthew Rodell ha detto: «Non pensiamo che questa sia una coincidenza, e potrebbe essere un presagio di ciò che verrà».

Descrizione foto: Questa mappa mostra gli anni in cui lo stoccaggio dell’acqua terrestre ha raggiunto un minimo di 22 anni (ovvero, la terra era più secca) in ciascuna località, sulla base dei dati dei satelliti GRACE e GRACE/FO. Una porzione significativamente ampia della superficie terrestre globale ha raggiunto questo minimo nei nove anni successivi al 2015, che risultano essere i nove anni più caldi nella registrazione della temperatura moderna. - Credit: NASA Earth Observatory/Wanmei Liang with data courtesy of Mary Michael O’Neill.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: NASA Satellites Reveal Abrupt Drop in Global Freshwater Levels