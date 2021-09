In Svezia più del 40 per cento degli adulti di età compresa tra 50 e 64 anni senza patologie cardiache aveva un certo grado di arteriosclerosi.

Secondo uno studio, pubblicato dal giornale dell'American Heart Association’s Circulation, (1) l'arteriosclerosi o l'accumulo di depositi grassi nei vasi sanguigni, che forniscono il sangue al cuore, è una delle principali cause di attacchi cardiaci. Un approccio ampiamente usato per schermare le persone che sono a rischio di malattie cardiache, ma che non hanno ancora sintomi, è la tomografia cardiaca calcolata, comunemente nota come scansione cardiaca (CT), per il punteggio di calcificazione delle arterie coronarie (Coronary artery calcium - CAC).

La scansione crea immagini della sezione trasversale dei vasi che forniscono sangue al muscolo cardiaco per misurare la presenza e la densità della placca contenente calcio nelle arterie coronarie. Sulla base di queste scansioni, gli individui hanno un “punteggio” CAC per stimare il rischio o l'estensione della malattia coronarica. Questo punteggio può essere da 0 a oltre 400. Un punteggio CAC di 400 o superiore è associato ad un alto rischio di attacco cardiaco, ictus o decesso entro i prossimi 10 anni. Tuttavia, il punteggio CAC può perdere una percentuale di persone che sono a rischio di infarto anche se hanno un punteggio di zero CAC.

«Misurare la quantità di calcificazione è importante, tuttavia non fornisce informazioni sull'ateriosclerosi non calcolata, che aumenta anche il rischio di infarto del cuore», ha detto il dottor Göran Bergström, MD, Ph.D., (2) l'autore dello studio, professore e consulente senior nella fisiologia clinica del clinical physiology del department of molecular and clinical medicine nell'University of Gothenburg’s Institute of Medicine in Gothenburg, Svezia.

Il professor Göran Bergström e colleghi hanno reclutato casualmente i partecipanti di età compresa tra 50 e 64 anni dal censimento svedese registrati dal 2013 al 2018 come parte dello studio Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS). (3)

In questo report sono catalogati i dati di 25.182 partecipanti che non hanno subito alcun attacco o intervento cardiaco precedente. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti sia a scansioni CAC che a scansioni di angiografia con tomografia calcolata coronarica (Coronary Computed Tomography Angiography - CCTA). La CCTA è una tecnica radiologica che dà un'immagine molto dettagliata dell'interno delle arterie che forniscono il sangue al cuore. I ricercatori volevano determinare la prevalenza dell'arteriosclerosi nella popolazione generale senza malattie cardiache stabilite e quanto da vicino i risultati della angiografia con tomografia calcolata coronarica (Coronary Computed Tomography Angiography - CCTA) sono correlati ai punteggi inerenti alla calcificazione delle arterie coronarie (Coronary artery calcium - CAC).

È emerso:

CCTA ha rilevato un certo grado di arteriosclerosi in oltre il 42% dei partecipanti allo studio.

CCTA ha rilevato che nel 5,2% di quelli con arteriosclerosi, l'accumulo ha ostruito il flusso sanguigno attraverso almeno un'arteria coronarica (su tre) del 50% o più.

In quasi il 2% di quelli trovati con l'accumulo nelle arterie, l'arteriosclerosi era ancora più grave. Il flusso sanguigno era ostruito all'arteria principale che rifornisce il sangue alle grandi porzioni del cuore, e in alcuni casi, tutte e tre le arterie coronarie erano ostruite.

L'arteriosclerosi si è concretizzata entro una media di 10 anni dopo nelle donne rispetto agli uomini.

L'arteriosclerosi era 1,8 volte più comune nelle persone di età compresa tra i 60-64 anni rispetto a quelle con un'età di 50-54 anni.

I partecipanti con livelli più alti di arteriosclerosi visti da CCTA avevano anche punteggi CAC più elevati.

Di quelli con un punteggio CAC di oltre 400, quasi la metà aveva un blocco significativo, dove oltre il 50% del flusso sanguigno era ostruito in una delle arterie coronariche.

In quelli con un punteggio CAC pari a zero, il 5,5% aveva un'arteriosclerosi rilevato da CCTA e lo 0,4% aveva un'ostruzione significativa del flusso sanguigno.

Il dottor Göran Bergström spiega: «L'attuale linea guida dell'American Heart Association/American College of Cardiology per la prevenzione degli attacchi cardiaci afferma che gli adulti con un punteggio di zero CAC sono meno soggetti a un infarto. Abbiamo scoperto che il 9,2% delle persone che si adattano a quella descrizione avevano un'arteriosclerosi nelle loro arterie coronariche visibili da CCTA. Una peculiarità di CCTA è che essa può rilevare pure un'aterosclerosi non calcificata. Abbiamo scoperto che l'8,3% degli adulti ha avuto una o più placche non calcificate. Si ritiene che l'arteriosclerosi non calcificata sia più incline a causare attacchi di cuore rispetto all'arteriosclerosi calcificata».

La linea guida menzionata AHA/ACC del dottor Bergström non affronta l'uso di CCTA nella prevenzione dell'attacco cardiaco.

Il dottor Göran Bergström aggiunge: «È importante sapere che l'aterosclerosi coronarica silente è comune tra gli adulti di mezza età, e aumenta drasticamente con i fattori sessuali, età e di rischio. Un alto punteggio CAC significa che c'è un'alta probabilità di avere ostruzione delle arterie coronarie. Tuttavia, soprattutto, un punteggio Zero CAC non esclude agli adulti di avere arteriosclerosi, specialmente se hanno molti fattori di rischio tradizionali di malattia coronarica».

Una limitazione dello studio è che manca di informazioni di follow-up su come la cardiopatia cardiovascolare si sviluppa in questa popolazione, il che rende impossibile determinare se questi risultati predicono malattie cardiache cliniche in essa. I co-autori sono: Margaretha Persson, M.D., Ph.D.; Martin Adiels, Ph.D.; Elias Björnson, Ph.D.; Carl Bonander, Ph.D.; Håkan Ahlström, M.D., Ph.D.; Joakim Alfredsson, M.D., Ph.D.; Oskar Angerås, M.D., Ph.D.; Göran Berglund, M.D., Ph.D.; Anders Blomberg, M.D., Ph.D.; John Brandberg, M.D., Ph.D.; Mats Börjesson, M.D., Ph.D.; Kerstin Cederlund, M.D., Ph.D.; Ulf de Faire, M.D., Ph.D.; Olov Duvernoy, M.D., Ph.D.; Örjan Ekblom, Ph.D.; Gunnar Engström, M.D., Ph.D.; Jan Engvall, M.D., Ph.D.; Erika Fagman, M.D., Ph.D.; Mats Eriksson, M.D., Ph.D.; David Erlinge, M.D., Ph.D.; Björn Fagerberg, M.D., Ph.D.; Agneta Flinck, M.D., Ph.D.; Isabel Goncalves, M.D., Ph.D.; Emil Hagström, M.D., Ph.D.; Ola Hjelmgren, M.D., Ph.D.; Lars Lind, M.D., Ph.D.; Eva Lindberg, M.D., Ph.D.; Per Lindqvist, Ph.D.; Johan Ljungberg, M.D., Ph.D.; Martin Magnusson, M.D., Ph.D.; Maria Mannila, M.D., Ph.D.; Hanna Markstad, M.D.; Moman A. Mohammad, M.D., Ph.D.; Fredrik Nystrom, M.D., Ph.D.; Ellen Ostenfeld, M.D., Ph.D.; Anders Persson, M.D., Ph.D.; Annika Rosengren, M.D., Ph.D.; Anette Sandström, M.D.; Anders Själander, M.D., Ph.D.; Magnus Sköld, M.D., Ph.D.; Johan Sundström, M.D., Ph.D.; Eva Swahn, M.D., Ph.D.; Stefan Söderberg, M.D., Ph.D.; Kjell Torén, M.D., Ph.D.; Carl Johan Östgren, M.D., Ph.D.; and Tomas Jernberg, M.D., Ph.D. Authors have reported no disclosures reported. Gli autori non hanno riportato alcuna informativa segnalata. Questo studio ha ricevuto finanziamenti dai seguenti enti: Swedish Heart-Lung Foundation, Knut, Alice Wallenberg Foundation, Swedish Research Council e VINNOVA (Sweden’s Innovation agency), University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm County Council, Linköping University, University Hospital, Lund University, Skåne University Hospital, Umeå University, University Hospital, Uppsala University, University Hospital. Risorse addizionali: Available multimedia is on right column of release link - https://newsroom.heart.org/news/more-than-40-of-adults-with-no-known-heart-disease-had-fatty-deposits-in-heart-arteries?preview=57a2d6d85d83509049b9ab7b1780da6d

Follow news from the AHA’s flagship journal Circulation @CircAHA A proposito dell'American Heart Association L'American Heart Association è una forza implacabile per un mondo di vite più lunghe e più sane. Siamo dedicati a garantire una salute equa in tutte le comunità. Attraverso la collaborazione con numerose organizzazioni, alimentate da milioni di volontari, finanziamo ricerche innovative, sosteniamo la salute del pubblico e le risorse salvavita. L'organizzazione, che ha il suo centro a Dallas, è stata una principale fonte di informazioni sulla salute per quasi un secolo. (4)

