Bevande zuccherate collegate a ritmi cardiaci irregolari

Bere bevande zuccherate o zuccherate artificialmente è stato associato ad un aumento del rischio di ritmi cardiaci irregolari

Lo studio ha anche scoperto che bere un litro o meno a settimana di succo puro e non zuccherato, come quello di arancia o di verdura, era associato a un minor rischio di fibrillazione atriale (AFib). Tuttavia, lo studio non ha potuto confermare se le bevande zuccherate causassero la fibrillazione atriale, ma l’associazione è rimasta dopo aver tenuto conto della suscettibilità genetica di una persona alla condizione.

Secondo una nuova ricerca pubblicata da Circulation: Arrhythmia and Electrofisiology (1), una rivista peer-reviewed dell'American Heart Association.

- Un’analisi dei dati sanitari condotta dalla Biobank del Regno Unito ha rilevato un rischio maggiore del 20% di ritmo cardiaco irregolare, noto come fibrillazione atriale, tra le persone che affermavano di bere due litri o più a settimana di bevande zuccherate artificialmente. Il rischio era più alto del 10% tra le persone che affermavano di bere quantità simili di bevande zuccherate.

- Bere un litro o meno di succo puro a settimana, come succo di arancia o verdura al 100%, era associato a un rischio inferiore dell’8% di fibrillazione atriale.

- Lo studio osservazionale non ha potuto confermare che le bevande zuccherate causano ritmi cardiaci irregolari.

Il consumo di bevande zuccherate è stato collegato al diabete di tipo 2 e all’obesità in ricerche precedenti. Questo ampio studio sui dati sanitari condotto dalla Biobanca del Regno Unito è tra i primi a valutare un possibile legame tra bevande zuccherate o zuccherate artificialmente e fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è una condizione in cui il cuore batte in modo irregolare, aumentando di cinque volte il rischio di ictus. Si prevede che più di 12 milioni di persone avranno fibrillazione atriale entro il 2030, secondo le statistiche 2024 Heart Disease and Stroke Statistics dell’American Heart Association (2).

«I risultati del nostro studio non possono concludere in modo definitivo che una bevanda comporti più rischi per la salute di un'altra a causa della complessità della nostra dieta e perché alcune persone possono bere più di un tipo di bevanda», ha affermato l'autore principale dello studio, il dottor Ningjian Wang, MD, Ph.D. (3), ricercatore presso lo Shanghai Ninth People's Hospital e la Shanghai Jiao Tong University School of Medicine di Shanghai, in Cina. «Tuttavia, sulla base di questi risultati, raccomandiamo alle persone di ridurre o addirittura evitare le bevande zuccherate e zuccherate artificialmente quando possibile. Non dare per scontato che bere bevande zuccherate artificialmente a basso contenuto di zuccheri e a basso contenuto calorico sia salutare, potrebbe comportare potenziali rischi per la salute».

I risultati emersi dai partecipanti allo studio

Dall’analisi è emerso:

- Rispetto alle persone che non consumavano bevande zuccherate, c'era un aumento del rischio di fibrillazione atriale del 20% tra le persone che affermavano di bere più di 2 litri a settimana di bevande zuccherate artificialmente; e un aumento del rischio del 10% tra i partecipanti che hanno riferito di bere 2 litri o più a settimana di bevande zuccherate.

- Le persone che affermavano di bere 1 litro o meno di succo di frutta puro ogni settimana avevano un rischio inferiore dell’8% di fibrillazione atriale.

- I partecipanti che consumavano più bevande zuccherate artificialmente avevano maggiori probabilità di essere donne, più giovani, con un indice di massa corporea più elevato e una maggiore prevalenza di diabete di tipo 2.

- I partecipanti che consumavano più bevande zuccherate avevano maggiori probabilità di essere maschi, più giovani, con un indice di massa corporea più elevato, una maggiore prevalenza di malattie cardiache e uno status socioeconomico inferiore.

- Coloro che bevevano bevande zuccherate e succhi puri avevano maggiori probabilità di avere un apporto maggiore di zucchero totale rispetto a quelli che bevevano bevande zuccherate artificialmente.

- Anche il fumo potrebbe aver influito sul rischio: i fumatori che bevevano più di due litri a settimana di bevande zuccherate avevano un rischio di fibrillazione atriale più elevato del 31%, mentre non è stato notato alcun aumento significativo del rischio per gli ex fumatori o per le persone che non avevano mai fumato.

«Questi nuovi risultati sulle relazioni tra il rischio di fibrillazione atriale e le bevande zuccherate e zuccherate artificialmente e i succhi puri possono stimolare lo sviluppo di nuove strategie di prevenzione considerando la riduzione delle bevande zuccherate per contribuire a migliorare la salute del cuore», ha affermato Wang.

I ricercatori hanno anche valutato se la predisposizione genetica alla fibrillazione atriale fosse un fattore nell’associazione con le bevande zuccherate. L’analisi ha rilevato che il rischio di fibrillazione atriale era elevato con il consumo di più di 2 litri di bevande zuccherate artificialmente a settimana, indipendentemente dalla predisposizione genetica.

«Sebbene i meccanismi che collegano le bevande zuccherate al rischio di fibrillazione atriale non siano ancora chiari, ci sono diverse possibili spiegazioni, tra cui la resistenza all'insulina e la risposta del corpo a diversi dolcificanti», continua Wang. «I dolcificanti artificiali presenti negli alimenti e nelle bevande includono principalmente sucralosio, aspartame, saccarina e acesulfame».

Un parere scientifico del 2018 dell’American Heart Association (4) ha rilevato che vi è una scarsità di studi randomizzati ampi, a lungo termine sull’efficacia e sulla sicurezza dei dolcificanti artificiali. Il gruppo di scrittura ha sconsigliato il consumo prolungato di bevande zuccherate ipocaloriche da parte dei bambini; tuttavia, hanno notato che le bevande zuccherate artificialmente possono essere un’utile strategia sostitutiva per ridurre il loro consumo tra gli adulti che abitualmente bevono un numero elevato di bevande zuccherate.

La dottoressa Penny M. Kris-Etherton, Ph.D., RD, FAHA (5), membro del comitato nutrizionale dell'American Heart Association, ha affermato che «questi risultati sulle bevande zuccherate artificialmente sono sorprendenti dato che due litri di bevande zuccherate artificialmente a settimana equivalgono a circa meno di mezzo litro di soda dietetica al giorno».

Ella, che è una professoressa emerita di scienze della nutrizione alla Penn State University ed è stata coautrice del parere scientifico dell'associazione sui dolcificanti artificiali, spiega: «Questo è il primo studio a segnalare un'associazione tra dolcificanti ipocalorici e anche bevande zuccherate e aumento del rischio di fibrillazione atriale. Mentre esistono prove solide sugli effetti avversi delle bevande zuccherate e sul rischio di malattie cardiovascolari, ci sono meno prove sulle conseguenze negative sulla salute dei dolcificanti artificiali. Abbiamo ancora bisogno di ulteriori ricerche su queste bevande per confermare questi risultati e per comprendere appieno tutte le conseguenze sulla salute delle malattie cardiache e di altre condizioni di salute. Nel frattempo, l’acqua è la scelta migliore e, sulla base di questo studio, le bevande zuccherate senza o con poche calorie dovrebbero essere limitate o evitate».

Le linee guida dietetiche del 2016 (6) dell'American Heart Association sono in linea con le linee guida dietetiche per gli americani 2020-2025 dell'USDA nel suggerire di ridurre al minimo il consumo di bevande zuccherate; notano inoltre che non vi sono prove chiare del ruolo degli edulcoranti ipocalorici e ipocalorici su molti risultati sulla salute. L'American Heart Association raccomanda un consumo limitato di bevande zuccherate, come bibite analcoliche, bevande alla frutta, bevande sportive, bevande energetiche, tè zuccherati e bevande al caffè. Le opzioni di bevande salutari indicate sono acqua e latte senza grassi o magro, mentre si consiglia il succo di frutta fresco, congelato o confezionato non zuccherato al posto del succo di frutta con zucchero aggiunto. Una mezza tazza di succo puro (come succo d'arancia o di pompelmo) viene considerata come una porzione di frutta.

Background e dettagli dello studio:

- La UK Biobank è un ampio database biomedico con cartelle cliniche di circa 500.000 adulti – iscritti dal 2006 al 2010 – che vivevano nel Regno Unito e ricevevano assistenza sanitaria attraverso il servizio sanitario nazionale del Regno Unito.

- I dati sono stati esaminati per 201.856 partecipanti alla Biobanca del Regno Unito, di età compresa tra 37 e 73 anni, e il 45% erano maschi.

- I partecipanti sono stati seguiti per una media di quasi 10 anni.

- Sono stati raccolti campioni di sangue per misurare il rischio genetico di fibrillazione atriale e i partecipanti hanno risposto a più di un questionario di 24 ore sulla loro dieta in cinque occasioni ripetute tra aprile 2009 e giugno 2012.

I limiti di questo studio includono che i risultati erano osservazionali e non possono dimostrare la relazione di causalità tra il consumo di determinati tipi di bevande e il rischio di fibrillazione atriale. Inoltre, i risultati si basavano sul fatto che i partecipanti ricordassero la propria dieta, quindi potrebbero esserci stati errori o bias di memoria. Non è inoltre noto se le bevande zuccherate e zuccherate artificialmente contenessero caffeina.

Riferimenti:

(1) Atrial Fibrillation | American Heart Association

(2) Sweetened Beverages, Genetic Susceptibility, and Incident Atrial Fibrillation: A Prospective Cohort Study

(3) Ningjian Wang

(4) Low-Calorie Sweetened Beverages and Cardiometabolic Health: A Science Advisory From the American Heart Association

(5) Penny M. Kris-Etherton

(6) Recommended Dietary Pattern to Achieve Adherence to the American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) Guidelines: A Scientific Statement From the American Heart Association

Foto di StockSnap da Pixabay

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Warning: Sweetened Drinks Linked to Irregular Heart Rhythms