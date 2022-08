Aumentato il rischio di morte a causa dei cambiamenti climatici

Si prevede che i tassi di mortalità per notti eccessivamente calde causate dai cambiamenti climatici aumenteranno fino al 60% in tre paesi entro la fine del secolo

Questa previsione si basa un nuovo studio internazionale, pubblicato su The Lancet Planetary Health (1), svolto da una équipe di scienziati della Gillings School of Global Public Health dell'University of North Carolina di Chapel Hill.

Il calore ambientale durante la notte può interrompere la normale fisiologia del sonno. Meno sonno può quindi portare a danni al sistema immunitario e un rischio maggiore di malattie cardiovascolari, malattie croniche, infiammazioni e condizioni di salute mentale. I risultati mostrano che l'eccesso medio di notte calda (o la somma in eccesso calcolata della temperatura elevata al di sopra di una specifica temperatura di soglia durante la notte) quasi raddoppierà entro il 2090 in 28 città dell'Asia orientale, aumentando il carico di malattie a causa del caldo eccessivo che interrompe la normale schemi di sonno.

Questo è il primo studio a stimare l'impatto delle notti più calde sul rischio di mortalità legato ai cambiamenti climatici. I risultati mostrano che l'onere della mortalità potrebbe essere significativamente più alto di quanto stimato dall'aumento medio giornaliero della temperatura, suggerendo che il riscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici potrebbe avere un impatto preoccupante, anche in base alle restrizioni dell'Accordo di Parigi sul clima.

Il dottor Yuqiang Zhang, PhD, (2) coautore dello studio e scienziato del clima presso il Department of Environmental Sciences and Engineering at the Gillings School, spiega: «I rischi dell'aumento della temperatura di notte sono stati spesso trascurati. Tuttavia, nel nostro studio, abbiamo scoperto che si prevede che le occorrenze dell'eccesso di notte calda (hot night excess - HNE) si verificheranno più rapidamente rispetto alle variazioni giornaliere della temperatura media. La frequenza e l'intensità media delle notti calde aumenterebbero rispettivamente di oltre il 30% e del 60% entro il 2100, rispetto a un aumento inferiore al 20% per la temperatura media giornaliera».

Questo studio è stato co-autore di un gruppo di ricercatori in Cina, Corea del Sud, Giappone, Germania e Stati Uniti. Il team ha stimato la mortalità dovuta al calore in eccesso in 28 città in Cina, Corea del Sud e Giappone tra il 1980 e il 2015 e l'ha applicata a due scenari di modellizzazione del cambiamento climatico allineati agli scenari di riduzione del carbonio adattati dai rispettivi governi nazionali.

Attraverso questo modello, il team ha potuto stimare che tra il 2016 e il 2100 il rischio di morte per notti eccessivamente calde sarebbe aumentato di quasi sei volte. Questa previsione è molto più alta del rischio di mortalità dovuto al riscaldamento medio giornaliero suggerito dai modelli di cambiamento climatico.

Il dottor Haidong Kan, PhD, (3) professore alla Fudan University in Cina e autore corrispondente dello studio, dice: «Dal nostro studio, sottolineiamo che, nel valutare il carico di malattia dovuto alla temperatura non ottimale, i governi e i responsabili politici locali dovrebbero considerare gli impatti extra sulla salute delle variazioni sproporzionate della temperatura nel breve termine. Una valutazione più completa del rischio per la salute dei futuri cambiamenti climatici può aiutare i responsabili politici a una migliore allocazione delle risorse e alla definizione delle priorità».

In questo studio, gli autori hanno anche scoperto che le differenze regionali di temperatura spiegavano molte delle variazioni della temperatura notturna e si prevedeva che le aree con la temperatura media più bassa avrebbero il maggiore potenziale di riscaldamento.

«Per combattere il rischio per la salute causato dall'aumento della temperatura dovuto ai cambiamenti climatici, dovremmo progettare modi efficienti per aiutare le persone ad adattarsi», ha affermato Zhang. «A livello locale, il calore durante la notte dovrebbe essere preso in considerazione quando si progetta il futuro sistema di allerta per le ondate di caldo, in particolare per le popolazioni vulnerabili e le comunità a basso reddito che potrebbero non essere in grado di permettersi le spese aggiuntive dell'aria condizionata. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione strategie di mitigazione più forti, comprese le collaborazioni globali, per ridurre gli impatti futuri del riscaldamento».

Poiché lo studio includeva solo 28 città di tre paesi, Zhang ha affermato che «l'estrapolazione di questi risultati nell'intera regione dell'Asia orientale o in altre regioni dovrebbe essere prudente. Attualmente, sulla base di questi risultati, gli autori stanno cercando di estendere l'analisi a un set di dati globale. Quindi potremmo avere un quadro globale del caldo mortale notturno sulla salute in scenari di cambiamento climatico».

Riferimenti:

(1) The effects of night-time warming on mortality burden under future climate change scenarios: a modelling study

(2) Yuqiang Zhang

(3) Haidong Kan

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Risk of death rises as climate change causes nighttime temperatures to climb