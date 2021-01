Attività cerebrale in una discussione

I ricercatori di Yale hanno escogitato un modo per scrutare il cervello di due persone contemporaneamente mentre sono impegnate in una discussione.

Quello che hanno scoperto non sorprenderà nessuno che si sia trovato a discutere di politica o questioni sociali.

Quando due persone sono d'accordo, il loro cervello mostra una calma sincronicità di attività focalizzata sulle sue aree sensoriali. In uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers of Human Neuroscience, (1) è emerso che quando i due soggetti non sono d'accordo, tuttavia, molte altre regioni del cervello coinvolte in funzioni cognitive superiori si mobilitano mentre ogni individuo combatte l'argomento dell'altro.

«Il nostro intero cervello è una rete di elaborazione sociale», ha detto l'autrice senior Joy Hirsch, (2) Elizabeth Mears e House Jameson Professoressa di Psichiatria e di medicina comparata e neuroscienze. «Tuttavia, ci vuole solo molto più spazio per il cervello per non essere d'accordo».

Per lo studio, i ricercatori di Yale e dell'University College di Londra hanno reclutato 38 adulti a cui è stato chiesto di dire se erano d'accordo o in disaccordo con una serie di affermazioni come “il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto civile” o “la marijuana dovrebbe essere legalizzata”. Dopo aver abbinato le coppie in base alle loro risposte, i ricercatori hanno utilizzato una tecnologia di imaging chiamata spettroscopia funzionale del vicino infrarosso per registrare la loro attività cerebrale mentre erano impegnati in discussioni faccia a faccia.

Quando le persone erano d'accordo, l'attività cerebrale era armoniosa e tendeva a concentrarsi sulle aree sensoriali del cervello come il sistema visivo, presumibilmente in risposta ai segnali sociali del loro partner. Tuttavia, durante le controversie queste aree del cervello erano meno attive. Nel frattempo, l'attività è aumentata nei lobi frontali del cervello, sede di funzioni esecutive di ordine superiore.

«C'è una sincronicità tra i cervelli quando siamo d'accordo», ha detto la dottoressa Joy Hirsch. «Ma quando non siamo d'accordo, l'accoppiamento neurale si disconnette».

Capire come funziona il nostro cervello mentre siamo in disaccordo o d'accordo è particolarmente importante in un ambiente politico polarizzato, ha osservato la Hirsch.

In discordia, ha detto, due cervelli impegnano molte risorse emotive e cognitive «come un'orchestra sinfonica che suona musica diversa». D'accordo, «c'è meno impegno cognitivo e più interazione sociale tra i cervelli dei parlanti, simile a un duetto musicale».

L'investigatore principale del documento è il dottor Alex Salama-Manteau, un ex studente laureato in economia a Yale e ora scienziato dei dati presso Airbnb. Il dottor Mark Tiede, uno scienziato ricercatore presso il Laboratorio Haskins di Yale, è il secondo autore dell'articolo.

Riferimenti:

(1) Interpersonal Agreement and Disagreement During Face-to-Face Dialogue: An fNIRS Investigation

(2) Joy Hirsch

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Disagreeing takes up a lot of brain real estate