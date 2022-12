Attenzione all’opinione che hai di Te stesso

Abbiamo la pessima abitudine di “parlare male” di noi stessi, senza nemmeno avere la consapevolezza che ogni pensiero espresso, interiormente o esternamente, ha comunque un forte impatto su di noi.

Sono incapace di dirgli di no, anche se me lo riprometto ogni volta, perché ora spetterebbe a lei fare questa cosa”. “Mi sono detta un sacco di volte che alla prima occasione gli avrei detto chiaro e tondo: Ho altro da fare, non contare su di me!”. “Poi, al momento opportuno, come sempre, ho abbassato la testa e ho lasciato che lui decidesse per me”. Sono incapace di farmi valere!!!

Ho utilizzato dei dialoghi estrapolati dalla realtà circostante, per farti notare come spesso, anzi potrei dire spessissimo, esprimiamo solo disappunto verso di noi. Abbiamo la pessima abitudine di “parlare male” di noi stessi, senza nemmeno avere la consapevolezza che ogni pensiero espresso, interiormente o esternamente, ha comunque un forte impatto su di noi.

Per comprenderlo ti potrebbe bastare il fatto che il tuo “pensiero”, essendo Tu un figlio del Creatore, crea la tua realtà. Le frequenze vibratorie di una parola, come “incapace”, sono semi infestanti e prolifici, semi che ti invadono e ti distruggono, ti privano della tua dignità.

Attenzione quindi all’opinione che hai di Te stesso, e che vai proponendo al prossimo, perché quell’opinione è e sarà la tua realtà. Definendoti incapace, sottomesso, caotico, insoddisfatto. Tu entri in quel ruolo e lo incarni. Se pensi di essere stupido, stai tranquillo che presto lo diventerai e lo porterai al suo pieno compimento, nel migliore dei modi. Sarai il miglior stupido sulla piazza, soprattutto in questo periodo, visto che l’Energia Universale ha accelerato il processo creativo.

Se pensi di essere sottomesso o debole, manifesterai la tua sottomissione a qualcuno o la tua debolezza nell’approcciarti alle situazioni e se questo ti darà modo di continuare a “parlare male di te stesso”, arriverai a un punto di non ritorno. Ti consiglio quindi di prestare attenzione sia al “giudizio” che esterni in merito a te stesso, che al come lo formuli, perché ti ripeto ancora: il tuo pensiero è “creativo”.

So che apprezzarsi e accettarsi, vedendo il lato positivo di sé stessi, è un lavoro che dovrebbe essere supportato e sostenuto fin da piccoli, ma questo, purtroppo, non accade. Tutto l’ambiente circostante giudica e contribuisce a nutrire forme importanti di “condizionamento”, in merito all’ accettazione di sé e al sano rispetto della propria natura e origine.

Quello che pensi e credi di te stesso, lo hai elaborato lentamente, nel corso della tua infanzia e delle diverse esperienze fatte. Le forme pensiero generate, ti portano ora, lentamente, ad incasellarti dentro forme di giudizio pesanti e sovente parecchio negative, che metti poi in gioco, in tutte le relazioni che intrattieni. È così, che diventi il peggior nemico di te stesso.

La tua energia creatrice viene mossa dalle Tue credenze e ti fa agire in perfetta sinergia con l’opinione che hai di te stesso. Se ti reputi insicuro, qualunque cosa tu faccia la realizzi come fossi, realmente, un uomo insicuro. Se ti senti incapace, arriverai a esprimerti, oppure a fare o a prendere decisioni, a compiere azioni, che possano solo “ribadirti” la tua incapacità e dare al mondo esterno, solo l’occasione per rinforzare la tua opinione personale.Il mondo ti tratta come tu pensi sia giusto, visto la tua “incapacità” conclamata.

È stato fatto, con una dovizia sottile, nel corso degli anni, una sorta di smantellamento dei tuoi poteri animici, sostituiti con tutta una serie d’inadempienze, d’incapacità e d’impossibilità personali, che ti hanno reso una persona fragile, timorosa e inconsapevole dei suoi grandi talenti.

Così ora, nessuno può attendersi da te nulla di diverso, da quello che tu stesso credi e ripeti in merito a te stesso, a proposito di sapere, di potere e di volere fare. Vieni acquistato, esattamente per come ti vendi!

Sei Figlio di Dio e hai tutte le carte in regola! Arrivare anche solo a pensare quello che a volte pensi o dici di te stesso è un’offesa, un’offesa al Padre Creatore, che ti ha dato la vita, e un’offesa a Te stesso.

Tu sei perfetto, Sei Unico e racchiudi in Te doni e abilità immense. Il Padre ti ha creato capace, attivo, dandoti esattamente le risorse e le qualità che gli appartengono, incluso il “potere creativo”. Immagina questo potere, come una sorta di “bacchetta magica”, una bacchetta che agisce proprio attraverso il tuo pensiero e le tue parole.

Cosa stai creando? Prova a pensarci e a rispondere. Stai creando e proponendo un Uomo realizzato o un fallito? Una persona inadeguata o una donna che sa il fatto suo? Una sorta d’incapace permanente o un creativo vulcanico? Un Uomo deciso, sicuro, determinato, oppure una persona insicura, fragile, sempre perennemente indecisa?

Il “burattinaio”, servendosi un po’ di tutte le figure, che ti hanno accompagnato dalla nascita, ha istituito dentro di te, nel tuo profondo, una figura abominevole, una sorta di “giudice” interiore, che, da tempo immemore, ti aggredisce e ti sminuisce in continuazione. È così, che il buio manipola la mente umana, crea disagio, coltiva un senso “generale” d’inadeguatezza e tanto malessere.

Il gioco, perverso, viene messo in scena con tutti i nuovi cuccioli nati, così che una volta diventati adulti vivano in una realtà materiale, dove si sentono a disagio, e quindi lo seminano e lo coltivano a loro volta nei figli, nei nuovi nati, creando una società di persone inadeguate, che vivono nel dolore e nella sofferenza.

La mente crede a tutte le bugie del giudice interiore, infatti gli oscuri manipolano apposta la mente, proprio per renderci “divinità decadute”, quindi incapaci di esercitare il nostro potere.Reputarsi senza valore impedisce l’esternazione corretta del potere di creare il meglio per Sé e per gli altri. Allora, visto che sei nato a immagine e somiglia di Dio, riprendi il tuo Potere e fallo ora, fallo subito, fallo adesso!

Sicuramente è impossibile recuperare una visione positiva e forte di Sé, se Tu permani nella sofferenza e nella limitazione. Devi prendere il coraggio di osare e permetterti ciò che ti sei abbondantemente negato, fino a questo preciso momento. Concentrati e ripeti ad occhi chiusi, come se fosse un canto o una specie di Mantra Divino:

“Cuore, io credo in Te!



Io sono valore, io sono forza, io sono capace di Essere,



perché io valgo, io merito, Io Sono!!!”



Ripitelo!



Ripetilo ad alta voce.



Ripetilo moltissime volte.



“Io sono, io valgo, io merito!!!!”

Senti la risposta grandissima del tuo Cuore! Senti la forza che ti appartiene, sprigionarsi e pervaderti. Senti l’effetto calore che ti si crea dentro, nel profondo, mentre il giudice interiore scompare. Stai riattivando il tuo contatto con l’Energia del Tutto. Devi accendere quell’interruttore interiore che ti spensero e sentire tutto l’Amore cosmico, che ti raggiunge, diventando un’Unica cosa con il Tutto.

Parlati con il Cuore, eleva le tue vibrazioni e credi al potere che stai risvegliando dentro di te. Alza le tue vibrazioni e rifiuta qualunque cosa, che il lato oscuro potrebbe cercare di rianimare, per ricondurti al tuo Sé fragile.

Hai trascorso parecchi anni della tua Vita, reputandoti ben altro, rispetto a chi Sei. Hai seguito e messo in pratica tutte le credenze negative, che ti venivano propinate. Ora prova a fare il contrario e a vivere in un’accoglienza straordinaria di Te. Diventa finalmente il tuo migliore sponsor! Alleati con Te stesso e credi a quello che il tuo Cuore ti rimanda.

Credi senza remore di nessun tipo, nel tuo infinito “valore spirituale” e ti accorgerai che lentamente, ma senza sosta, creerai finalmente una vita a misura d’Uomo, Figlio di Dio!

Tu sei uno dei Semi del Padre. Il tuo Valore c’è, indipendentemente da quello che ti hanno spinto a credere e da quello che hai realizzato fino ad ora. Ti è successo esattamente ciò che ti serviva per rientrare in possesso di Te stesso e dell’enorme eredità che il Creatore della Luce ti ha elargito un tempo.

Sei Sacro. Sei parte della medesima Sorgente, quindi esattamente come lei. Ogni goccia presente nel torrente è parte del torrente, proprio come ciascuno di noi è parte del Padre Divino della Luce, che ci ha creati. Ora devi rinascere e recuperare rapidamente “Te stesso”.

Sii fiero di aver scelto di appartenere a questo preciso momento storico, a questa parentesi di Vita, perché sei qui a combattere la più grande battaglia che mai sia stata combattuta, quella per il ritorno all’età dell’Oro, cioè all’affermazione piena dell’Amore e del Bene e all’estirpazione del buio, approntato dal male.

È il tempo per Essere Te stesso ed esserlo con orgoglio. Basta trattarti da stupido e da incapace!!! Questo ti mantiene nelle dinamiche del mondo oscuro e Tu sei venuto per riaccendere la Luce e riportare la legge dell’Amore.

Sei una forza della natura! Concediti di levare la maschera da imbecille che il buio ti ha fatto credere ti appartenesse ed esci dalla terza dimensione, vola, verso la pienezza del tuo esistere.Vola!



Ricomincia da Te, dal tuo Cuore!!!!



Siamo nati nella Luce e siamo Luce!



È tempo di ritornare a splendere.

Om Shanti!!! Da ti degli Arcangeli.

Articolo di Ti degli Arcangeli – autrice dei 2 libri “Le Preghiere Arcobaleno dagli Arcangeli” e “La Via della Luce”. Testi guida dell’Arcangelo Uriele, con canalizzazione di un Arcangelo specifico oppure facendosi ispirare da Arcangeli e Angeli.