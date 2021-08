Api minacciate da un comune insetticida

Un tipo di insetticida per i vivai di piante commerciali è dannoso per un'ape tipica anche se applicato ben al di sotto del tasso di etichetta.

Lo studio dell'University of California - Riverside è stato pubblicato dal giornale Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. (1)

Un obiettivo chiave di conservazione negli agroecosistemi è capire come le pratiche di gestione possono influenzare le specie benefiche, come gli impollinatori. Attualmente esistono ampie lacune nelle nostre conoscenze su come le pratiche di gestione degli orti, come il livello di irrigazione, potrebbero influenzare la riproduzione dell'ape, in particolare per le api solitarie. Nonostante l'ampio uso di piante ornamentali da parte di api, soprattutto poco è noto su come il livello di irrigazione può interagire con gli insetticidi, come i neononicootinoidi solubili in acqua, per influenzare le aree floreali e la riproduzione dell'ape.

Chimicamente simili alla nicotina, i neonicotinoidi sono insetticidi che proteggono da insetti che consumano le piante come gli afidi, ma seriamente danneggiano gli insetti benefici, come le api. Sono ampiamente utilizzati dai coltivatori commerciali.

Molte ricerche si sono concentrate sul loro uso nelle colture alimentari come la canola, in cui sono tipicamente applicate a dosi basse. Tuttavia, questo studio è uno dei pochi per esaminare l'applicazione di neonicotinoidi in piante ornamentali in vaso, che può rappresentare fonti di esposizione più potenti e acute alla tossina per le api.

«I neonicotinoidi sono spesso utilizzati su colture alimentari come trattamento dei sementi», ha spiegato l'entomologo UCR e l'autore dello studio Jacob Cecala. (2) «Ma di solito sono applicati in quantità superiori a piante ornamentali per ragioni estetiche. Gli effetti sono mortali, non importa quanto le piante siano annaffiate».

Il dottor Cecala ha detto che questo risultato lo ha sorpreso, dato che i neonicotinoidi sono solubili in acqua. Commentando lo studio, egli ha assunto che più acqua diluirebbe la quantità di danni causati dalle api. I ricercatori erano anche curiosi se la maggiore irrigazione potrebbe beneficiare delle api nonostante l'esposizione degli insetticidi aumentando la quantità o la qualità del nettare offerto dalle piante.

Per testare queste ipotesi, i ricercatori hanno sollevato api sulla fioritura delle piante native in vasi che hanno ricevuto molta annaffiatura, o un po'. Le piante sono state selezionate in base alla loro popolarità nei vivai, la tolleranza alla siccità per garantire la fioritura anche senza molta acqua, e la loro attrattiva alle api. Inoltre, metà delle piante sono state trattate con l'insetticida.

Sebbene l'aumento dell'acqua diminuiva la potenza dei pesticidi nel nettare dei fiori, gli effetti negativi sulle api erano ancora osservati.

«Sfortunatamente, abbiamo osservato una diminuzione del 90% nella riproduzione delle api con livelli elevati e bassi di irrigazione», ha detto Jacob Cecala.

Questo studio è anche uno dei pochi per esaminare gli effetti neonicootinoidi attraverso le piante ornamentali su api solitarie, che costituiscono oltre il 90% delle specie native ape in Nord America e una percentuale ancora più alta in California.

Le api solitarie non sono api che hanno lasciato l'alveare per optare alla solitudine. Questo è un tipo di ape che vive da sola, non produce e non ha una regina o vive in un alveare. Poiché esse non hanno un accumulo di miele da proteggere non sono aggressive.

«Le api solitarie sono più rappresentative dell'ecosistema e sono potenzialmente più vulnerabili ai pesticidi», ha detto la dottoressa Erin Wilson-Rankin, entnologa UCR e co-autrice dello studio. (3)

Se un'ape operaia normale viene esposta a insetticida e muore, non influenzerà necessariamente la longevità dell'alveare. Tuttavia, se una ape solitaria muore il suo lignaggio è ridotto.

In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato le api alfalfa leafcutter, che rendono i loro nidi in tunnel e detengono le uova una alla volta. Sono molto simili alle api native solitarie della California e fanno parte di un genere che può essere trovato in tutto il mondo.

La prima volta il dottor Cecala e la dottoressa Rankin hanno usato la concentrazione di insetticida raccomandata sull'etichetta del prodotto. Tutte le api sono morte in pochi giorni. Anche in un secondo esperimento, in cui hanno usato un terzo della dose raccomandata, si sono palesati effetti negativi per le api.

Sebbene questo studio abbia utilizzato un prodotto neonicotinoidi formulato per i vivai, formulazioni di prodotti simili per i giardinieri domestici tendono anche ad essere altamente concentrate.

Le piante in vivai rappresentano un'area totale più piccola rispetto ai campi di piante alimentari come mais o soia. Tuttavia, i prodotti neonicootinoidi ad alta potenza possono avere un grande effetto anche in piccole aree. Nel 2013, i neonicotinoidi applicati agli alberi di fioritura in un vivaio al dettaglio in Oregon hanno causato la morte di oltre 25.000 Bombus Latreille. (4)

I ricercatori raccomandano ai vivaisti la quantificazione della quantità di pesticidi nei fiori e di controllare i loro regimi d'annaffiatura. Considerare le pratiche alternative di gestione che riducono i danni alle api e agli ecosistemi dipendono da loro. (5)

«A volte i pesticidi sono necessari», ha detto Jacob Cecala. «Tuttavia, le persone possono cercare una classe diversa di insetticida: cercare di applicarli su piante che non sono attraenti per le api o trovare metodi biologici di controllo dei parassiti».

Riferimenti:

(1) Pollinators and plant nurseries: how irrigation and pesticide treatment of native ornamental plants impact solitary bees

(2) Jacob Cecala

(3) Erin Wilson-Rankin

(4) Pesticide blamed in death of 25,000 bumblebees in Oregon

(5) Recommendations to Protect Pollinators from Neonicotinoids (PDF)

Descrizione foto: Un'ape alfalfa Leafcutter, il tipo utilizzato dagli scienziati della riva del fiume UC per studiare gli effetti dei livelli di pesticidi e acqua. - Credit: David Rankin/UCR.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study shows common insecticide is harmful in any amount