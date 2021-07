Alci destinate al declino sulle Isle Royale

Secondo uno studio, sulle Isle Royale la popolazione di alci sarà tendenzialmente in declino a causa della probabile crescita del numero dei lupi.

L'emergenza sanitaria globale ha interrotto l'indagine invernale, effettuata in loco dai ricercatori, sui lupi e sulle alci dimoranti sull'isola Isle Royale per la prima volta in 63 anni. Di conseguenza, non ci sono stime sull'abbondanza di lupi o alci per il 2021 e le prossime stime sono previste per febbraio 2022. Ma sebbene lo studio invernale dell'Isle Royale non sia andato esattamente come previsto, i ricercatori hanno comunque visitato il remoto parco nazionale in primavera.

Ora, il lavoro sul campo è ripreso e i ricercatori della Michigan Technological University hanno già prodotto nuove informazioni su queste due iconiche popolazioni di animali selvatici. In particolare, i lupi hanno prodotto almeno due cucciolate e le alci sembrano destinate al declino.

Nell'Isle Royale Winter Study, (1) i ricercatori del Michigan Tech condividono altri sviluppi significativi sulla cura della più grande collezione di ossa di alce al mondo, i progressi nella comprensione del comportamento di raccolta dei lupi e la salute nutrizionale della popolazione di alci.

È probabile che la popolazione di lupi dell'Isola Royale stia crescendo. «Abbiamo recuperato le riprese di un gruppo di quattro cuccioli di lupo immortalate nel gennaio 2021 da telecamere remote all'estremità orientale dell'Isola Royale», ha affermato la dottoressa Sarah Hoy, (2) professoressa assistente di ricerca presso il College of Forest Resources and Environmental Science (CFRES) del Michigan Tech. «Inoltre, le osservazioni di tracce ed escrementi lasciati dai cuccioli di lupo lo scorso autunno in due luoghi diversi suggeriscono che probabilmente c'erano due diverse cucciolate di cuccioli che vivevano all'estremità orientale dell'isola nel settembre 2020».

I lupi sono raccoglitori specializzati. «Il comportamento del lupo sembra guidato dalla riduzione al minimo dei rischi associati all'uccisione di prede di grandi dimensioni, come le alci, anche quando le differenze di vulnerabilità tra le singole alci potrebbero sembrare relativamente sottili rispetto a quando i predatori scelgono tra diverse specie di prede», ha detto la dottoressa Hoy.

Lo stress nutrizionale mette in difficoltà le alci, il che ha implicazioni significative su come le alci gestiranno un clima caldo. «Abbiamo scoperto che la salute nutrizionale delle alci è stata influenzata in modo importante da quanto fa caldo durante l'estate e anche da quanto è profonda la neve in inverno», ha detto Hoy. «Le alci tendevano ad essere più stressate dal punto di vista nutrizionale durante gli inverni con neve alta, il che potrebbe essere dovuto al fatto che la neve più profonda rende più difficile per le alci muoversi e trovare cibo».

La popolazione di alci è probabilmente in declino. «Moose ha davvero faticato a trovare cibo a sufficienza lo scorso inverno», continua Hoy. «Poiché negli ultimi cinque anni c'è stato un numero così elevato di alci sull'isola e le alci hanno mangiato i rami più velocemente di quanto gli alberi possano recuperarli e sostituirli, la quantità di cibo disponibile per le alci durante l'inverno è progressivamente peggiorata ogni anno dal 2017».

Le zecche invernali sono peggiori del solito quest'anno, come dimostra l'alce con pochissima pelliccia rimasta in primavera - avendo graffiato o morso quasi tutti i loro cappotti invernali nel tentativo di liberarsi dei parassiti succhiatori di sangue. Questo è significativo perché la perdita di sangue delle zecche può esacerbare gli effetti dannosi della carenza di cibo. Nonostante l'inverno mite, quest'anno le scorte di cibo e le zecche hanno reso la vita più difficile per le alci dell'isola.

Riferimenti:

(1) Isle Royale Winter Study

(2) Sarah Hoy

Descrizione foto: In questa immagine dell'aprile 2021, un alce toro emaciato e stressato dal punto di vista nutrizionale - che è anche gravemente colpito dalle zecche invernali - si sdraia sull'isola. / I lupi di Isle Royale hanno prodotto almeno due cucciolate nell'ultimo anno. - Credit: Michigan Tech.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Wolf Pups Born on Isle Royale, Moose Poised for Decline