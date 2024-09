Albatros e pinguini hanno becchi sensibili

I ricercatori hanno scoperto che gli uccelli marini, tra cui pinguini e albatros, hanno regioni altamente sensibili nei loro becchi che potrebbero essere utilizzate per aiutarli a trovare cibo

Questa è la prima volta che questa capacità è stata identificata negli uccelli marini.

Un team internazionale di ricercatori, guidato dall'University of Cambridge, ha studiato oltre 350 specie di uccelli moderni e ha scoperto che gli uccelli marini presentano un'elevata densità di recettori sensoriali e nervi sulla punta del becco, caratteristica già precedentemente individuata in animali specializzati nel foraggiamento tattile, come le anatre.

I ricercatori affermano che questa regione sensibile al tocco potrebbe provenire da un antenato comune e che sono necessari ulteriori studi per determinare se svolge una funzione specifica negli uccelli moderni. Ulteriori studi sui loro becchi e sul comportamento di raccolta del cibo potrebbero aiutare a preservare alcuni di questi uccelli, molti dei quali sono a rischio di estinzione. I risultati sono riportati sulla rivista Biology Letters (1).

Allo stesso modo in cui gli umani e altri primati usano le mani, gli uccelli usano il becco per interagire con il mondo che li circonda. Alcuni uccelli hanno aree specializzate sensibili al tocco sulla punta del becco per aiutarli a trovare il cibo, ma poiché questa capacità non è stata ampiamente studiata, non si sa come si sia evoluto il fenomeno o quanto sia diffuso.

«Molti scienziati avevano dato per scontato che la maggior parte degli uccelli avesse un becco sensibile al tatto, ma non avevamo indagato abbastanza per sapere se si tratta di una capacità comune o se è limitata a particolari famiglie di uccelli», ha affermato l'autrice principale, la dottoressa Carla du Toit (2) del Cambridge’s Department of Earth Sciences.

Un gruppo che non è stato studiato a fondo è il grande gruppo di uccelli marini chiamati Austrodyptornithes, che include albatros, procellarie e pinguini. Poiché molte delle specie di uccelli di questo gruppo sono in pericolo critico, capire come trovano il cibo usando il becco potrebbe essere uno strumento prezioso per aiutarli nella loro conservazione.

Du Toit e i suoi colleghi del Regno Unito e del Sudafrica hanno condotto uno studio su 361 specie di uccelli moderni, basato su reperti fossili e scheletrici, nonché su uccelli che erano stati uccisi accidentalmente da lenze e reti da pesca. Il team si è concentrato sui becchi di questi uccelli, su come sono costruiti e su come sono collegati ai loro nervi e vasi sanguigni.

I ricercatori hanno scoperto che gli albatros e i pinguini hanno organi con recettori sensoriali ad alta densità e alte concentrazioni di nervi nei loro becchi, il che è più comune nei foraggiatori specializzati come le anatre. Questa è la prima volta che questa funzionalità è stata osservata negli uccelli marini.

«Non si sa che gli uccelli marini siano foraggiatori tattili, quindi è sorprendente scoprire che hanno questo organo», ha detto du Toit. «È davvero emozionante quando si è i primi a vedere qualcosa».

Questi becchi sensibili al tatto potrebbero aiutare gli uccelli marini a trovare cibo di notte o sott'acqua, poiché potrebbero consentire loro di rilevare piccole vibrazioni da potenziali prede. Alcuni uccelli che sono già noti per avere becchi sensibili al tatto li usano per rilevare piccole vibrazioni sotterranee da vermi, ad esempio.

Tuttavia, queste aree sensibili potrebbero anche essere un tratto “residuo” di un antenato comune che non ha una funzione specifica negli uccelli moderni, come i becchi degli struzzi e degli emù. Saranno necessari ulteriori studi su uccelli vivi per stabilire lo scopo esatto di queste aree sensibili al tocco, che potrebbero anche aiutare a determinare come si è evoluta questa capacità.

«Negli esseri umani e in altri primati, le nostre mani e dita sensibili ci hanno permesso di padroneggiare una vasta gamma di ambienti», ha affermato du Toit. «I becchi sono in un certo senso analoghi alle mani, ma questa è la prima volta che vediamo becchi sensibili al tatto negli uccelli marini. È notevole che nessuno abbia mai studiato questo in dettaglio, considerando che tutti noi impariamo l'evoluzione dai becchi dei fringuelli di Darwin a scuola».

I ricercatori affermano che le loro scoperte potrebbero potenzialmente svolgere un ruolo nella conservazione di alcuni di questi uccelli. Delle 22 specie note di albatros, 15 sono minacciate di estinzione e due sono elencate come in pericolo critico. Una delle grandi minacce per gli albatros è la pesca commerciale con palangari, che uccide circa 100.000 uccelli all'anno, quando rimangono impigliati nelle lenze e annegano. Secondo la dottoressa du Toit, se gli scienziati riuscissero a capire meglio come questi uccelli si procurano il cibo, ciò potrebbe essere utilizzato per aiutarli a proteggersi.

«C'è ancora molto lavoro da fare, ma se gli albatros e altri uccelli marini sono in grado di rilevare le vibrazioni delle potenziali prede tramite il becco, potrebbe essere possibile attaccare un qualche tipo di dispositivo ai palangari che potrebbe respingerli, così che sia meno probabile che vengano catturati», ha detto la dottoressa du Toit. «Certo, le minacce più grandi per uccelli come gli albatros sono il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature oceaniche, l'inquinamento da plastica e la diminuzione delle riserve ittiche, ma se c'è un modo per ridurre i rischi per gli uccelli marini anche in piccola parte, allora è incredibilmente prezioso».

La ricerca è stata in parte sostenuta dalla Royal Society, dalla Newton International Fellowship e da UK Research and Innovation (UKRI).

Riferimenti:

(1) Tactile bill-tip organs in seabirds suggest conservation of a deep avian symplesiomorphy

(2) Carla du Toit

Descrizione foto: Una coppia di pinguini africani ( Spheniscus demersus ). - Credit: Carla du Toit.

