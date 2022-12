Tibet alterato dai cambiamenti climatici

L'altopiano tibetano ha subito un notevole riscaldamento e bagnatura dalla metà degli anni '90 che ha alterato le proprietà termiche e idrologiche del suo terreno ghiacciato

Dagli anni '90, l'altopiano del Qinghai-Tibetano (QTP) ha sperimentato un clima sorprendentemente caldo e più umido che altera le proprietà termiche e idrologiche del terreno ghiacciato. Da tempo è stata riconosciuta una correlazione positiva tra il riscaldamento e il degrado termico nel permafrost o nel suolo ghiacciato stagionalmente (SFG). Tuttavia, una relazione predittiva tra la bagnatura storica in condizioni climatiche di riscaldamento e il terreno ghiacciato non è stata ancora ben dimostrata, nonostante l'aspettativa che diventerà ancora più importante perché si prevede che le precipitazioni aumenteranno continuamente nel prossimo futuro.

In un nuovo studio, pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences (1), gli scienziati hanno utilizzato il Community Land Surface Model per scoprire che il duplice effetto di questa bagnatura e il previsto aumento delle precipitazioni sull'altopiano tibetano in futuro sta diventando un fattore critico nel determinare la termodinamica del terreno ghiacciato.

L'autrice principale dello studio, la dottoressa Xuewei Fang (2) della School of Atmospheric Sciences presso la Chengdu University of Information Technology in Cina, spiega che, «Di fronte al maggiore aumento della frequenza di precipitazioni intense sull'intero altopiano tibetano, noi necessitiamo di affrontare il modo in cui il riscaldamento e l'umidificazione potrebbero influenzare congiuntamente le risposte termiche del permafrost e del terreno ghiacciato stagionalmente ai cambiamenti climatici».

La dottoressa Fang e i suoi colleghi hanno utilizzato la precipitazione annuale media come criterio per dividere l'altopiano tibetano in una zona arida (precipitazione annuale: 800 mm). I risultati hanno mostrato che, rispetto al periodo 1961-1990, la temperatura media annuale dell'aria e le precipitazioni sull'altopiano tibetano durante il periodo 1991-2010 sono aumentate rispettivamente di 0,72 e 75,64 mm. Spazialmente, le zone aride e semiaride sono diventate più calde e umide, mentre le zone umide e semi-umide sono diventate più calde ma più secche.

Il team ha anche confrontato la durata del congelamento e del disgelo della superficie del suolo nei due periodi e ha scoperto che la bagnatura nelle regioni più secche prima degli anni '90 prolungava la durata del congelamento del terreno ghiacciato e che la bagnatura continua dopo gli anni '90 riduceva il periodo di disgelo. Ciò implica che la sostanziale bagnatura nelle aree aride ha esercitato l'effetto di riscaldamento opposto sul corpo del permafrost dagli anni '90, con l'area del permafrost che si è ridotta del 28%.

Questa scoperta è in contrasto con il terreno ghiacciato presentato nelle regioni più umide, vale a dire che la diminuzione delle precipitazioni nelle zone umide ha prolungato significativamente la durata dello scongelamento nel terreno ghiacciato stagionalmente dall'inizio degli anni '90. Un ambiente di essiccazione e riscaldamento tende ad aumentare la perdita di calore in superficie, diminuendo così l'apporto di calore per lo scioglimento del ghiaccio e prolungando il processo di scongelamento.

«Successivamente, intendiamo studiare come i flussi di energia e acqua nel terreno ghiacciato interagiscono con le condizioni di umidità e riscaldamento», conclude a dottoressa Fang.

Descrizione foto: Questa catena di montagne si trova all'estremità settentrionale dell'altopiano tibetano, ha un'altitudine di oltre 4600 m ed è classificata come regione del permafrost. La geologia è complessa e le condizioni naturali sono dure. - Credit: Chen Cheng.

