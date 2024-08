Strutture della rete alimentare tra paesaggi con più habitat

Uno studio innovativo condotto su 30 siti sul campo nel sud-ovest del Regno Unito ha rivelato l’importanza di incorporare habitat diversi nel paesaggio in generale.

La conservazione, il ripristino e la gestione del territorio sono sempre più attuati su scala paesaggistica. Tuttavia, poiché i dati sulle interazioni delle specie sono tipicamente specifici per habitat e/o corporazioni, il modo esatto in cui tali interazioni collegano gli habitat e influenzano la stabilità e la funzione delle comunità su scala paesaggistica rimane poco compreso.

Combiniamo dati di interazione tra specie multi-corporazione (pianta-impollinatore e tre comunità pianta-erbivoro-parassitoide, raccolti da paesaggi con uno, due o tre habitat), un esperimento sul campo e un approccio di modellazione per dimostrare che i paesaggi multi-habitat supportano specie superiori e uniformità di interazione, interazioni tra specie più complementari e robustezza più coerente alla perdita di specie. Queste proprietà di rete emergenti determinano un miglioramento del successo dell’impollinazione in paesaggi con più habitat e non sono spiegate semplicemente sommando le reti di habitat che le compongono.

La ricerca, pubblicata su Nature (1) e condotta da ecologisti dell’University of Bristol, affronta questioni cruciali nella conservazione e nella gestione del territorio, gettando nuova luce sulle interazioni tra le specie e su come le catene alimentari operano in più habitat.

Lo studio ha rilevato differenze significative nelle strutture della rete alimentare tra paesaggi con uno, due o tre habitat, inclusa un’abbondanza di specie distribuita più uniformemente. I paesaggi multi-habitat ospitano un numero maggiore di specie, compresi gli specialisti dell’habitat, portando a una maggiore biodiversità complessiva.

L'autrice principale, la dottoressa Talya Hackett (2), che ha gestito il progetto presso la School of Biological Sciences (3) di Bristol e lavora attualmente presso l'University of Bristol, ha spiegato: «I progetti di conservazione e restauro si concentrano sempre più su sforzi su scala paesaggistica, tuttavia, i dati sulle interazioni delle specie sono spesso limitati a specifici habitat, come boschi, terreni agricoli o aree urbane».

Il team ha scoperto che diversi habitat hanno dimostrato una maggiore resistenza alla perdita di specie, offrendo informazioni inaspettate sulla stabilità dell’ecosistema. Hanno anche scoperto funzioni ecologiche migliorate poiché i paesaggi multi-habitat erano associati a migliori servizi di impollinazione, probabilmente a causa dei ruoli complementari delle diverse comunità di impollinatori.

La professoressa Jane Memmott (4), leader del progetto e co-autrice principale, ha spiegato: «I paesaggi sono più della somma delle loro parti; mostrano proprietà come una maggiore protezione contro la perdita di specie e una migliore impollinazione che non possono essere previste dagli habitat che li compongono».

I risultati dello studio suggeriscono un cambiamento nelle strategie di conservazione. I piani di gestione tradizionali spesso si concentrano su habitat specifici, come il ripristino delle praterie, la creazione di zone umide o il collegamento tra gli stessi habitat. Tuttavia, i risultati sottolineano l’importanza di mantenere anche i paesaggi multi-habitat per migliorare la conservazione della biodiversità. L’interconnessione degli habitat, facilitata dalle specie mobili che dipendono da più ambienti, crea un ecosistema più robusto e funzionale.

La coautrice, la dottoressa Alix Sauve (5), associata di ricerca di questo progetto, ha aggiunto: «Sapere come gli habitat interagiscono è fondamentale, ad esempio, quando si acquisiscono nuove riserve naturali. Il contesto paesaggistico dei siti candidati dovrebbe essere considerato per sfruttare il funzionamento degli ecosistemi e la loro stabilità nel lungo termine».

I ricercatori hanno confrontato la struttura e la funzione delle reti alimentari in paesaggi con un numero variabile di habitat. Lo studio ha coinvolto il campionamento di piante, insetti erbivori e loro parassitoidi, nonché impollinatori, in sei diversi tipi di habitat. Sono state documentate oltre 11.000 interazioni tra specie. Un esperimento sul campo ha valutato ulteriormente l'efficienza dell'impollinazione utilizzando le fragole selvatiche come pianta di prova, rivelando l'impatto positivo della diversità dell'habitat sull'impollinazione.

Il team ora prevede di esplorare gli effetti di specifiche combinazioni di habitat e la loro compatibilità. Ulteriori ricerche potrebbero anche esaminare altre funzioni ecologiche, come la dispersione e la decomposizione dei semi, in paesaggi multi-habitat. Questi studi potrebbero anche avere implicazioni significative per le pratiche agricole, migliorando potenzialmente la produzione alimentare, il controllo dei parassiti e la salute dell’ecosistema.

Questo studio evidenzia la natura complessa e interdipendente degli ecosistemi su scala paesaggistica.

Il professor Memmott ha concluso: «Le specie mobili effettivamente uniscono insieme i vari habitat, sottolineando le intricate connessioni che sostengono la biodiversità e i servizi ecosistemici».

Descrizione foto: Una farfalla su una pianta di menta – uno degli insetti erbivori studiati nei diversi tipi di habitat. - Credit: University of Bristol.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Mobile species are ‘glue’ which connect different habitats together, study finds