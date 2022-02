Ruolo della vitamina D2 e della vitamina D3

Un nuovo studio mette in dubbio il ruolo della vitamina D 2 nella salute umana, ma la sua sorella, la vitamina D 3 , potrebbe essere importante per combattere le infezioni.

Una nuova ricerca ha trovato differenze significative tra i due tipi di vitamina D, con la vitamina D 2 che ha un impatto discutibile sulla salute umana. Tuttavia, lo studio ha scoperto che la vitamina D 3 potrebbe bilanciare il sistema immunitario delle persone e aiutare a rafforzare le difese contro le infezioni virali come le influenze severe.

In uno studio collaborativo, pubblicato su Frontiers in Immunology, (1) dell'University of Surrey e di Brighton, i ricercatori hanno studiato l'impatto degli integratori di vitamina D – D 2 e D 3 – assunti quotidianamente per un periodo di 12 settimane sull'attività dei geni nel sangue delle persone.

Contrariamente alle opinioni ampiamente condivise, il team di ricerca ha scoperto che entrambi i tipi di vitamina D non hanno lo stesso effetto. Hanno trovato prove che la vitamina D3 ha avuto un effetto modificante sul sistema immunitario che potrebbe fortificare il corpo contro malattie virali e batteriche.

Il professor Colin P Smith, (2) autore principale dello studio dell'University of Surrey, che ha iniziato questo lavoro mentre era all'Università di Brighton, ha dichiarato: «Abbiamo dimostrato che la vitamina D 3 sembra stimolare il sistema di segnalazione dell'interferone di tipo I nel corpo, una parte fondamentale del sistema immunitario che fornisce una prima linea di difesa contro batteri e virus. Pertanto, uno stato sano della vitamina D 3 può aiutare a prevenire la contaminazione da parte di virus e batteri del nostro corpo. Il nostro studio suggerisce l'importanza per le persone nell'assumere un integratore di vitamina D 3 o cibi adeguatamente fortificati, soprattutto nei mesi invernali».

Sebbene alcuni alimenti siano fortificati con vitamina D, come alcuni cereali per la colazione, yogurt e pane, pochi contengono naturalmente la vitamina. La vitamina D 3 viene prodotta naturalmente nella pelle dall'esposizione alla luce solare o alla luce UVB ultravioletta artificiale, mentre alcune piante e funghi producono vitamina D 2 .

Molte persone hanno livelli insufficienti di vitamina D 3 perché vivono in luoghi dove la luce solare è limitata in inverno, come il Regno Unito. La pandemia ha anche limitato l'esposizione naturale delle persone al sole a causa del fatto che le persone trascorrono più tempo nelle loro case.

La professoressa Susan Lanham-New, (3) coautrice dello studio e capo del Department of Nutritional Sciences presso l'University of Surrey, ha dichiarato: «Sebbene abbiamo scoperto che la vitamina D 2 e la vitamina D 3 non hanno lo stesso effetto sull'attività genica negli esseri umani, la mancanza di impatto che abbiamo riscontrato guardando la vitamina D 2 ci suggerisce l'urgenza per attuare uno studio più ampio con lo scopo di chiarire le differenze negli effetti. Tuttavia, questi risultati mostrano che la vitamina D 3 dovrebbe essere la forma preferita per gli alimenti fortificati e gli integratori».

