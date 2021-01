Gli effetti benefici del grasso bruno

Il grasso bianco immagazzina l'energia in eccesso, mentre il grasso marrone e beige (BAT brown adipose tissue) sono termogenici e dissipano l'energia sotto forma di calore.

A differenza del grasso bianco, che immagazzina calorie, il grasso bruno brucia energia. Per questo motivo gli scienziati sperano che possa contenere la chiave per nuovi trattamenti per l'obesità. Ma da tempo non è chiaro se le persone con un ampio grasso bruno godano davvero di una salute migliore. Per prima cosa, è stato difficile persino identificare tali individui poiché il grasso bruno è nascosto in profondità all'interno del corpo.

Un nuovo studio, pubblicato su Nature Medicine (1) offre una forte evidenza: tra oltre 52.000 partecipanti, coloro con grasso bruno rilevabile avevano meno probabilità dei loro coetanei di soffrire di condizioni cardiache e metaboliche che vanno dal diabete di tipo 2 alla malattia coronarica, che è la causa principale di morte negli Stati Uniti.

Lo studio, di gran lunga il più grande del suo genere sull'uomo, conferma e amplia i benefici per la salute del grasso bruno suggeriti da studi precedenti. «Per la prima volta, rivela un collegamento per ridurre il rischio di determinate condizioni», afferma il dottor Paul Cohen, (2) Albert Resnick, M.D., professore assistente e medico curante senior presso il Rockefeller University Hospital. «Questi risultati ci rendono più fiduciosi nel scoprire eventuali potenziali metodiche per l'utilizzo del grasso bruno a beneficio terapeutico».

Una risorsa preziosa

Sebbene il grasso bruno sia stato studiato per decenni nei neonati e negli animali, è stato solo nel 2009 che gli scienziati hanno ipotizzato che si poteva trovare anche in alcuni adulti, tipicamente intorno al collo e alle spalle. Da quel momento in poi, i ricercatori si sono affrettati a studiare le sfuggenti cellule di grasso, che possiedono il potere di bruciare calorie per produrre calore in condizioni di freddo.

Studi su larga scala sul grasso bruno, tuttavia, sono stati praticamente impossibili perché questo tessuto si presenta solo sulle scansioni PET, un tipo speciale di imaging medico. «Queste scansioni sono costose, ma ancora più importante, usano le radiazioni», afferma Tobias Becher, il primo autore dello studio ed ex Clinical Scholar nel laboratorio di Cohen. (3) «Non vogliamo sottoporre molte persone sane a questo».

Il medico-scienziato, Tobias Becher ha escogitato un'alternativa. Proprio di fronte al suo laboratorio, molte migliaia di persone visitano il Memorial Sloan Kettering Cancer Center ogni anno per sottoporsi a scansioni PET per la valutazione del cancro. Il dottor Becher sapeva che quando i radiologi rilevano il grasso bruno su queste scansioni, ne prendono regolarmente nota per assicurarsi che non venga scambiato per un tumore. «Ci siamo resi conto che questa potrebbe essere una risorsa preziosa per iniziare a guardare il grasso bruno su scala di popolazione», afferma Becher.

Grasso protettivo

In collaborazione con Heiko Schoder e Andreas Wibmer del Memorial Sloan Kettering, i ricercatori hanno esaminato 130.000 scansioni PET di oltre 52.000 pazienti e hanno riscontrato la presenza di grasso bruno in quasi il 10% degli individui. (Cohen osserva che questa cifra è probabilmente una sottostima perché i pazienti erano stati istruiti a evitare l'esposizione al freddo, l'esercizio fisico e la caffeina, che si ritiene aumentino l'attività del grasso bruno).

Diverse malattie comuni e croniche erano meno diffuse tra le persone con grasso bruno rilevabile. Ad esempio, solo il 4,6% aveva il diabete di tipo 2, rispetto al 9,5% delle persone che non avevano grasso bruno rilevabile. Allo stesso modo, il 18,9% aveva un colesterolo anormale, rispetto al 22,2% in quelli senza grasso bruno.

Inoltre, lo studio ha rivelato altre tre condizioni per le quali le persone con grasso bruno hanno un rischio inferiore: ipertensione, insufficienza cardiaca congestizia e malattia coronarica - collegamenti che non erano stati osservati in studi precedenti.

Un'altra scoperta sorprendente è stata che il grasso bruno può mitigare gli effetti negativi sulla salute dell'obesità. In generale, le persone obese hanno un aumentato rischio di malattie cardiache e metaboliche. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che tra le persone obese che hanno il grasso bruno, la prevalenza di queste condizioni era simile a quella delle persone non obese. «Sembra quasi che siano protetti dagli effetti nocivi del grasso bianco», dice il dottor Cohen.

Più di una centrale elettrica che brucia energia

I meccanismi effettivi con cui il grasso bruno può contribuire a una salute migliore non sono ancora chiari, ma ci sono alcuni indizi. Ad esempio, le cellule di grasso bruno consumano glucosio per bruciare calorie ed è possibile che questo abbassi i livelli di glucosio nel sangue, un importante fattore di rischio per lo sviluppo del diabete.

Il ruolo del grasso bruno è più misterioso in altre condizioni come l'ipertensione, che è strettamente collegata al sistema ormonale. «Stiamo considerando la possibilità che il tessuto adiposo bruno faccia di più che consumare glucosio e bruciare calorie, e forse partecipa effettivamente alla segnalazione ormonale ad altri organi», sostiene il dottor Cohen.

Il team prevede di studiare ulteriormente la biologia del grasso bruno, anche cercando varianti genetiche che potrebbero spiegare perché alcune persone ne hanno più di altre - potenziali primi passi verso lo sviluppo di metodi farmacologici per stimolare l'attività del grasso bruno per trattare l'obesità e le condizioni correlate.

«La domanda naturale che tutti hanno è: 'Cosa posso fare per ottenere più grasso bruno?' «Non abbiamo ancora una buona risposta a questo, ma sarà una tematica entusiasmante da esplorare per gli scienziati nei prossimi anni», conclude il dottor Cohen.

Riferimenti:

Descrizione foto: In queste scansioni PET, la persona a sinistra ha abbondante grasso bruno intorno al collo e alla colonna cervicale. La persona a destra non ha grasso bruno rilevabile. - Credit: Per gentile concessione dei radiologi dell'MSKCC Andreas G. Wibmer e Heiko Schöder.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study of 50,000 people finds brown fat may protect against numerous chronic diseases