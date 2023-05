El Niño causerà all'economia globale danni ingentissimi

Questo studio è tra i primi a valutare i costi a lungo termine di El Niño e prevede perdite che superano di gran lunga quelle stimate dalla ricerca precedente

El Niño–Southern Oscillation (ENSO) modella le condizioni meteorologiche estreme a livello globale, causando una miriade di impatti socioeconomici, ma non è noto se le economie si riprenderanno dagli eventi ENSO e in che modo i cambiamenti antropogenici di ENSO influenzeranno l'economia globale.

Negli anni in cui colpisce, la fascia di acqua calda dell'oceano, che si estende dal Sud America all'Asia nota come El Niño, innesca cambiamenti meteorologici di vasta portata. Questi eventi provocano inondazioni devastanti, siccità che distruggono i raccolti, precipitano le popolazioni ittiche e provoca un incremento delle malattie tropicali.

Con El Niño, che dovrebbe tornare quest'anno, i ricercatori del Dartmouth College riportano, sulla rivista Science, (1) la persistenza del tributo finanziario del modello climatico ricorrente per diversi anni dopo l'evento stesso con un danno pari a trilioni di mancati guadagni in tutto il mondo. Lo studio è tra i primi a valutare i costi a lungo termine di El Niño e prevede perdite che superano di gran lunga quelle stimate dalla ricerca precedente.

El Niño è la fase calda dell'Oscillazione El Niño-Sud, il ciclo naturale di temperature calde e fredde nell'Oceano Pacifico tropicale che include La Niña, la controparte più fredda di El Niño. El Niño altera i modelli meteorologici in tutto il mondo e, negli Stati Uniti, si traduce tipicamente in inverni più umidi e più caldi per la costa occidentale e una stagione degli uragani più mite sulla costa atlantica.

I ricercatori hanno trascorso due anni esaminando l'attività economica globale nei decenni successivi agli eventi El Niño del 1982-83 e del 1997-98 e hanno trovato una “firma persistente” del rallentamento della crescita economica più di cinque anni dopo. L'economia globale ha perso rispettivamente 4,1 trilioni e 5,7 trilioni di dollari nel mezzo decennio successivo a ciascuno di questi eventi, la maggior parte dei quali a carico delle nazioni più povere del mondo ai tropici.

I ricercatori prevedono che le perdite economiche globali per il 21° secolo ammonteranno a 84 trilioni di dollari poiché il cambiamento climatico amplifica potenzialmente la frequenza e la forza di El Niño, anche se gli attuali impegni dei leader mondiali per ridurre le emissioni di carbonio si concretizzeranno. I ricercatori stimano che solo El Niño previsto per il 2023 potrebbe frenare l'economia globale fino a 3 trilioni di dollari entro il 2029.

L'autore principale Christopher Callahan (2), un dottorando in geografia presso il Dartmouth College, ha affermato che lo studio affronta un dibattito in corso su quanto velocemente le società si riprendono dai principali eventi climatici come El Niño.

«Possiamo affermare con certezza che le società e le economie non si limitano assolutamente a subire un colpo e riprendersi», ha affermato Callahan, aggiungendo che i loro dati suggeriscono che una recessione dopo El Niño potrebbe durare fino a 14 anni, se non di più.

«Nei tropici e nei luoghi che subiscono gli effetti di El Niño, si ottiene una firma persistente durante la quale la crescita viene ritardata per almeno cinque anni», ha affermato. «Il prezzo aggregato di questi eventi non è mai stato completamente quantificato: devi sommare tutta la crescita depressa che va avanti, non solo quando l'evento si sta verificando».

L'autore senior Justin S. Mankin (3), assistente professore di geografia, ha affermato che i risultati evidenziano un fattore critico e poco studiato che determina il costo economico del riscaldamento globale: le variazioni di anno in anno delle condizioni climatiche. Sebbene queste oscillazioni siano in gran parte indipendenti dal riscaldamento globale, possono amplificarne o diminuirne gli effetti. Una volta descritto come il “tronco dell'albero della variabilità climatica”, El Niño è la più grande e importante fonte di variazione climatica di anno in anno, che altera il clima in tutto il mondo e risuona nelle economie nazionali.

Il dottor Justin S. Mankin spiega: «Quando si tratta di cambiamento climatico, i leader mondiali e il pubblico si concentrano giustamente sull'incessante aumento della temperatura media globale. Ma se stai stimando i costi del riscaldamento globale senza considerare El Niño, allora stai drammaticamente sottovalutando i costi del riscaldamento globale. Il nostro benessere è influenzato dalla nostra economia globale e la nostra economia globale è legata al clima. Quando chiedi quanto sia costoso il cambiamento climatico, puoi iniziare chiedendo quanto sia costosa la variazione climatica. Stiamo dimostrando qui che tale variazione, come incarnata in El Niño, è incredibilmente costosa e ristagna la crescita per anni, il che ci ha portato ad attuare stime che sono ordini di grandezza maggiori di quelle precedenti».

Callahan e Mankin hanno scoperto che gli eventi del 1982-83 e del 1997-98 hanno fatto sì che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti fosse inferiore di circa il 3% nel 1988 e nel 2003 rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti. Ma nel 2003, i PIL delle nazioni tropicali costiere come il Perù e l'Indonesia erano inferiori di oltre il 10%.

Il dottor Justin S. Mankin aggiunge: «Il modello globale dell'effetto di El Niño sul clima e sulla prosperità di diversi paesi riflette la distribuzione ineguale della ricchezza e del rischio climatico, per non parlare della responsabilità del cambiamento climatico, in tutto il mondo. El Niño amplifica le più ampie disuguaglianze nel cambiamento climatico, colpendo in modo sproporzionato i meno resilienti e preparati tra noi. La durata e l'entità delle ripercussioni finanziarie che abbiamo scoperto mi suggerisce che siamo disadattati al clima che abbiamo. La nostra contabilità aumenta notevolmente la stima dei costi del non fare nulla. Dobbiamo sia mitigare il cambiamento climatico sia investire di più nella previsione e nell'adattamento di El Niño perché questi eventi non faranno che amplificare i costi futuri del riscaldamento globale».

Christopher Callahan spiega: «Si prevede che El Niño del 2023 arriverà in un momento in cui le temperature della superficie del mare sono ai massimi storici. L'ultimo grande El Niño si è verificato nel 2016 e ha reso quell'anno il più caldo della storia. Il riscaldamento globale si è solo intensificato nei sette anni successivi. Inoltre, il mondo sta uscendo da una Niña prolungata e le due fasi possono rafforzarsi a vicenda. La National Oceanic and Atmospheric Administration prevede che le probabilità che El Niño si manifesti entro la fine dell'estate siano superiori all'80%. Il mazzo è potenzialmente impilato per un El Niño davvero grande. I nostri risultati suggeriscono che probabilmente ci sarà un grande tributo economico che deprime la crescita economica nei paesi tropicali potenzialmente fino a un decennio. Il risultato potrebbe essere trilioni di dollari di produttività persi a livello globale rispetto a un mondo senza questo El Niño».

La ricerca è stata finanziata da: una Graduate Research Fellowship (1840344) della National Science Foundation; il Wright Center for the Study of Computation and Just Communities nel Neukom Institute for Computational Science di Dartmouth; e il Nelson A. Rockefeller Center for Public Policy and the Social Sciences.

Descrizione foto: Nel 2003, le nazioni tropicali a basso reddito avevano sperimentato le maggiori perdite residue di prodotto interno lordo (PIL) a causa di El Niño del 1997-98. La scala dei colori indica lo spostamento percentuale del PIL come risultato dell'El Niño del 1997-98, dal guadagno più alto (blu) alla perdita più alta (rosso). - Credit: Chris Callahan.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: In Years After El Niño, Global Economy Loses Trillions