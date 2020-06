COVID-19 rivela l'impatto umano sulla fauna selvatica

Un team internazionale di scienziati sta studiando come la fauna selvatica risponda a livelli ridotti di attività umana durante la pandemia di Covid-19.

In un articolo pubblicato su Nature Ecology & Evolution, (1) i leader di una nuova iniziativa globale spiegano come la ricerca durante questa devastante crisi sanitaria possa ispirare strategie innovative per condividere lo spazio su questo pianeta sempre più affollato, con benefici sia per la fauna selvatica che per l'uomo.

Molti paesi in tutto il mondo sono andati in blocco per controllare la diffusione di Covid-19. Nato dalle circostanze più tragiche, questo periodo di mobilità umana insolitamente ridotta, che gli autori dell'articolo hanno coniato “antropausa”, (2) può fornire preziose informazioni sulle interazioni uomo-natura.

Negli ultimi mesi ci sono stati innumerevoli post sui social media che hanno segnalato insoliti incontri con la fauna selvatica. Osservazioni aneddotiche, in particolare delle aree metropolitane, suggeriscono che la natura ha reagito al blocco. Non solo sembrano esserci più animali del solito, ma ci sono anche alcuni visitatori sorprendenti: sono stati avvistati puma aggirarsi per le strade del centro di Santiago, in Cile, e recentemente i delfini si sono presentati in acque atipicamente calme nel porto di Trieste, in Italia.

Per altre specie, la pandemia potrebbe aver creato nuove sfide. Ad esempio, alcuni animali delle abitazioni urbane, come gabbiani, ratti o scimmie, possono avere difficoltà nel mantenersi senza accesso al cibo umano. In aree più remote, la ridotta presenza umana può potenzialmente mettere a rischio le specie in via di estinzione, come rinoceronti o rapaci, a rischio di bracconaggio o persecuzione.

Gli autori sottolineano che la priorità della società deve essere quella di affrontare l'immensa tragedia umana e le difficoltà scaturite dalla patologia Covid-19, causata dal coronavirus SARS-CoV-2. Ma sostengono che non possiamo permetterci di perdere l'opportunità di tracciare, per la prima volta su scala veramente globale, la misura in cui la moderna mobilità umana influisce sulla fauna selvatica.

Per far fronte a questa sfida, i ricercatori hanno recentemente costituito la “COVID-19 Bio-Liative Initiative”. Questo consorzio internazionale esaminerà i movimenti, il comportamento e i livelli di stress degli animali, prima, durante e dopo il blocco di Covid-19, utilizzando i dati raccolti con dispositivi elettronici attaccati ad animali chiamati “bio-logger”.

L'autore principale dell'articolo, il professor Christian Rutz, (3) biologo dell'Università di St Andrews, nel Regno Unito, e presidente della International Bio-Logging Society, spiega: «In tutto il mondo, i biologi sul campo hanno dotato gli animali di dispositivi di localizzazione in miniatura chiamati logger. Questi dispositivi forniscono una miniera d'oro di informazioni sul movimento e sul comportamento degli animali, che ora possiamo sfruttare per migliorare la nostra comprensione delle interazioni uomo-natura, con vantaggi per tutti.»

Il team integrerà i risultati di un'ampia varietà di animali, tra cui pesci, uccelli e mammiferi, nel tentativo di creare un quadro globale degli effetti di blocco.

La dottoressa Francesca Cagnacci, (4) ricercatrice senior presso la Fondazione Edmund Mach di Trento, in Italia, e principale investigatrice della rete di ricerca Euromammals, afferma: «La comunità di ricerca internazionale ha risposto rapidamente alla nostra recente richiesta di collaborazione, offrendo oltre 200 set di dati per le analisi. Sono molto grata per questo supporto.»

Quindi, cosa sperano di imparare gli scienziati?

Il dottor Matthias-Claudio Loretto, (5) del Department of Cognitive Biology dell'Università di Vienna e collaboratore presso il Marie Sk Odowska-Curie del Max Planck Institute of Animal Behaviour di Radolfzell, Germania, spiega che sarà possibile rispondere a domande precedentemente intrattabili: «Saremo in grado di indagare se i movimenti degli animali nei paesaggi moderni sono principalmente colpiti da strutture costruite o dalla presenza di esseri umani. Questo è un grosso problema.»

Queste intuizioni ispireranno, a loro volta, proposte innovative per migliorare la convivenza tra uomo e natura, secondo il professor Martin Wikelski, (6) direttore dell'Istituto Max Planck di comportamento animale a Radolfzell, Germania. «Nessuno sta chiedendo che gli esseri umani rimangano bloccati permanentemente. Ma possiamo scoprire che cambiamenti relativamente minori nei nostri stili di vita e nelle nostre reti di trasporto possono potenzialmente avere benefici significativi sia per gli ecosistemi che per gli umani.»

La ricerca coordinata globale sulla fauna selvatica durante questo periodo di crisi offrirà agli umani opportunità impreviste di creare una convivenza reciprocamente vantaggiosa con altre specie e di riscoprire quanto sia importante un ambiente sano per il nostro benessere.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Covid-19 lockdown reveals human impact on wildlife