Bruno Chastonay: primo trimestre di ulteriori consolidamenti

Abbiamo avuto un raggruppamento di tutti i fattori di RISCHIO, di situazioni presenti e mai risolte, di fallimenti di politiche economiche e della transizione GREEN

Da un AZZARDO all’altro, senza più munizioni per le Banche Centrali, e con Governi indeboliti, fragili, a proseguire a tentoni, senza una dovuta robusta maggioranza per governare (vedi Peru, Brasile, USA). Tutti intenti a cercare di “controllare” l’INFLAZIONE per il loro benessere di credibilità, di voto, con una INFLAZIONE ai massimi da decenni, con aumento di un rischio di STAGFLAZIONE (recessione e inflazione).

Con la recente CRISI in una economia già in rallentamento dal 2010, post crisi finanziaria mai risolta, peggiorata dal COVID con la chiusura delle attività produttive per 2 anni, la DEMOCRAZIA ha perso valore, non importanza. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, Credito Svizzero, con una valutazione congiunta di 200miliardi per le istituzioni, e senza parlare delle perdite di mercato, ben maggiori. A fronte di una GUERRA FINANZIARIA - COMMERCIALE, perpretrata con tutti i mezzi, tra DAZI, SANZIONI, misure COERCITIVE, BUROCRAZIA all’import, freno all’EXPORT di determinate merci, tecnologia, e con la necessità di elevati INVESTIMENTI, nei vari settori tecnologia, telefonia mobile 5G, auto verso AV elettrico, da uranio a eolico, pannelli elettrici, idroelettrico, agro-alimentare con attività bio-sostenibile. Innesco di nuove ALLEANZE, con la spinta determinata dall’imperialismo USA, sempre in cerca di controllare il mondo, e in perdita di consensi, di potere commerciale e finanziario, della sua egemonia grazie al DOLLARO.

Un CONTROLLO degli USA sul mondo, pure sugli alleati, EU in primis, tramite il controllo dei MEDIA, degli INVESTIMENTI (vedi Soros in UKR), delle INTERFERENZE politiche sui vari Governi, tramite misure RESTRITTIVE su determinate attività commerciali, di selezionati prodotti (vedi tecnologia, chip, armi), e pure tramite PRESSIONI (o meglio ricatti, come quello sulla CH, banche, averi Urss), MISURE coercitive, di ritorsione, la manipolazione dei MEDIA, delle informazioni, tramite il controllo sui giornali, TV, Cinema, e tutto quanto fa spetttacolo, ricreazione, e che riceve molte visioni.

Una GUERRA FINANZIARIA, con nuove ALLEANZE, a determinare un MONDO BIPOLARE, entro ORIENTE ed OCCIDENTE, o pure TRIPOLARE, con l’INDIA, nuova potenza emergente, con una popolazione a superare quella cinese. Un mondo che sta rapidamente cambiando, non solo nella POLITICA, ma pure nei modi di vivere, nei consumi, nel quotidiano, verso un qualcosa di DIVERSO (già sottolineato nei precedenti commenti: una luce in fondo al tunnel, dopo il covid nulla sarà più come prima, sarà diverso).

Una EGEMONIA USA e del suo DOLLARO, a rischio di perdita, calo consensi e utilizzo. Dopo il Covid, innesco della guerra UKR, con la contrapposizione entro USA e URSS, con l’EU nel bel mezzo, senza voce in capitolo, completamente assente e assurta ad “alleato” al comando degli USA, della NATO. Ora dopo montagne di miliardi spesi in ARMI, di aiuti finanziari, a favore delle LOBBY, nella speranza di un guadagno dalla futura RICOSTRUZIONE, le divergenze sono in aumento (vedi ultimi commenti Macron, FF, di vari politici Usa e giornalisti, e dalla pubblicazione di un’altra “verità). Con la crisi del settore BANCHE, con le Banche REGIONALI USA ancora fortemente compromesse nella fiducia, con elevate ESPOSIZIONI nel settore dei mutui, finanziamenti, immobiliare COMMERCIALE, e il conseguente ulteriore innesco di misure restrittive, di pratiche amministrive, di controlli, di maggiori capitali e test di adeguatezza, a ridurre la CAPACITÀ di una RIPRESA ECONOMICA, ad alimentare il rischio di una RECESSIONE.

Calo dei CONSUMI, aumento dei DEBITI, privati e societari e governativi. Calo del POTERE DI ACQUISTO e calo dei RISPARMI, aumento dei rischi di FALLIMENTI, con una STRETTA MONETARIA che ha preso piede, dando ulteriore valore alla QUALITÀ, e alla ricerca di ALTERNATIVE (poche). I RISCHI SISTEMICI in USA, EU, JPN, settore bancario, sono in accellerazione, la bolla creditizia in dollari sta implodendo, le economie emergenti cercano protezione accettando accordi commerciali in altre valute. I MARGINI operativi societari sono in calo, con aumento dei COSTI, calo VENDITE/FATTURATO.

Ricerca pure di alternative NON BANCARIE, dai maggiori timori per i propri depositi bancari, per le misure dai Governi (vedi prelievo automatico dai conti). ORO, ARGENTO fisico, MONETE, ARTE, ANTICHITÀ, DIPINTI, e CRYPTO.

E con l’arrivo delle CBDC, valute digitali emesse dalle banche centrali di vari governi, contrapposte alle CRYPTO-valute, i timori non fanno che crescere. Guerra al CONTANTE, in cerca di eliminarlo, di prendere il controllo totale sui flussi finanziari, sulla detenzione di denaro, del suo utilizzo, sui crediti e mutui, sulle carte di credito, della massa monetaria e del livello dei tassi, dei costi finanziamento, e soprattutto, a chi concederlo. Un controllo TOTALITARIO, con possibile programmazione di una data di scadenza, a forzare i detentori a spenderli, prima di vederseli annullati, come certi bonus frequent-flyer. Possibile l’imposizione di tassi negativi, tasse varie su risparmi. Punire i singoli, o premiandoli. Utilizzo di qualsiasi pretesto per un lockdown, con la scusa del cambiamento climatico, pandemie. Un controllo programmato sulle aree geografiche, con blocco pagamenti verso i non-desiderati.

PROGETTO CBDC valute digitali governative

Una guerra alle SHADOW BANKS, alle piattaforme finanziarie, ai gestori delle cripto-valute, che si stanno oramai sostituendo alle banche tradizionali, senza costi tenuta conto, accesso on-line 24/24 e 7/7, bassissime commissioni, utilizzo della leva opeativa, fornitura di crediti, finanziamenti per le start-up a costi/tassi ridotti, accesso a tutti i mercati e a tutte le valute (anche a quelle “vietate” dai Governi Usa dipendenti). Il 29 settembre la decisione in EU-Von der Leyen se partire ad ottobre, dopo 2 anni di “test”. Un mondo versso una VALUTA UNICA, UNIVERSALE?

Ma le CBDC avrebbero salvato o risollevato le finnanze di Venezuela bolivar, Zimbawe dollaro, Argentina peso? Lo dubito fortemente. Sono VALUTE DIGITALI, in complemento alle carte di credito, non necessarie e una terribile idea.

GOLD (fisico) is MONEY, tutto il resto è CREDITO, e finché non lo hai in mano, non puoi dire che è tuo.

I sostenitori hanno a lungo sostenuto il sistema, che consente alle persone di scambiare, prestare, prendere a prestito, senza intermediari, (le banche commerciali diventerebbero inutili in USA, dove sono molto legate, e di proprietà letteralmente della FED. Le perdite irrealizzate dalle banche con portafogli di titoli governativi oltre i 750miliardi) spesso in modo anonimo, attraverso l’uso di protocolli automatizzati, in sostituzione della cosiddetta finanza centralizzata (bitcoin, ethereum, vs valute digitali emesse dai Governi CBDC. Un ecosistema su perno di una stablecoin diversa, come fonte primaria di liquidità. Come BUSD, USDT di Tether, USDC di Circle, sono TOKEN crittografici destinati a contenere un valore prestabilito, ad esempio doll 1.--. In varietà di forme, sostenute (alcune) da riserve contanti, obbligazioni, Treasury, dove gli investitori spesso parcheggiano fondi in stablecoin, mentre si spostano tra scambi di criptovalute, con circa doll 136 miliardi attualmente in circolazione. BUSD la terza più grande stablecoin per valore di mercato, con una presenza ancora piccola. E le azioni normative contro BUSD sembrano un “processo di tramonto abbastanza sicuro” per i suoi detentori.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ChatGPT, ancora molto sconosciute, soprattutto per gli EFFETTI “collaterali”, un mondo tutto nuovo, dove sono stati investiti miliardi dai Big Player, con un ulteriore passo verso il controllo delle utenze. Always connected, rarely together.

Oltre ai DEBITI, sempre in aumento a livello storico, in deterioramento, abbiamo delle necessità enormi di CAPITALI, di investimenti, per UKR, GREEN e SOSTENIBILE, per COMUNICAZIONE, lotta HACKERS, INFORMATICA, per il TRASPORTO sostenibile, strutture di RICARICA AUTO, colonnine, per il passaggio dal nucleare ad elettrrico, pannelli solari, impianti foto-voltaici, pale eoliche, batterie. E senza dimentare, che archiviato il COVID, il settore ha bisogno di nuovi clienti, di nuovi farmaci da vendere, e nuovi VACCINI, con nuove pandemie, e leggi ad obbligare la loro assunzione. O almeno, ad restringere, tramite misure restrittive, la nostra attività e mobilità. Il RINNOVABILE il GREEN necessita di ampia STAMPA di MONETA, e questo si contrappone in conflitto con il rialzo TASSI.

SICCITÀ, cambiamento CLIMATICO, e ECO-ATTIVISTI (pure terroristi e vandali), anche qui, con un uso “politico”. Spinta verso obbligo ad fare investire nel settore la clientela di gestione patrimoniale ESG, emissione di FONDI, BONDS cosiddetti GREEN, il trading con le QUOTE GREEN.

IMMIGRAZIONE, POVERTÀ, DEBITI, ad alimentare SCIOPERI, DISORDINI sociali, con sempre meno DEMOCRAZIA. E con il calo DEMOGRAFICO, marcato per alcune Nazioni, un aumento delle tensioni è certo, come lo stress sul sistema PENSIONI, SOCIALI. Nuovo SCHIAVISMO, passato come mancanza di personale, omettendo A BASSO COSTO.

Da qui la necessità di una NEUTRALITÀ della SVIZZERA, già largamente intaccata, con un rafforzamento di AUTONOMIE STRATEGICHE, come esempio e bilanciamento politico in EU, per ridestare l’autonomia, il distacco dalla SUDDITANZA USA-NATO.

Il COMMERCIO prosegue, indipendentemente dalla politica. Quest’ultima serve solo per siglare accordi commerciali, contratti, permessi lavoro, infrastrutture, regolamentare il traffico. E se smettiamo di SPENDERE, il sistema va in CRASH, questo è il punto principale, indipendente dalla politica, razza, religione, sesso, provenienza.

Con l’aumento dell’utilizzo delle valute alternative, cripto valute, yuan, con le tensioni Oriente-Occidente, nuove e più ampie ALLEANZE, il valore di riferimento e dell’uso del DOLLARO, è destinato a calare – DE-DOLLARIZZAZIONE. Operazione già in atto dalla Cina, India, Urss, Latam, Africa.

DE-DOLLARIZZAZIONE, da RE a riduzione del POTERE, a rischio di SCOPPIARE

Un'altra cosa importante da tenere a mente è che, soprattutto al culmine di qualsiasi conflitto, non esiste oggettività. Ciò potrebbe emergere o meno in seguito, dopo che la polvere si sarà calmata e dopo che indagini e analisi spassionate potranno separare tale fatto dalla finzione. Nella nebbia della guerra, tutti i soggetti coinvolti reclamano un'altura morale. In quale altro modo, dopotutto, un essere umano sano di mente può giustificare, approvare e persino eseguire personalmente l'uccisione del proprio simile? Hanno bisogno di sentirsi le vittime, le parti offese, che combattono per proteggere ciò che è loro e gli operatori delle macchine di propaganda di stato sono felici di accontentarli, di dare loro tutte le scuse di cui hanno bisogno per dormire la notte.

Molti tedeschi pensavano di essere le parti sbagliate e dalla parte giusta della storia nella seconda guerra mondiale, sulla base delle prove dei propri occhi e delle proprie orecchie: questo è ciò che gli è stato insegnato, questo è ciò che i loro media hanno detto loro e questo è ciò che hanno sentito attraverso la fame e la privazione che hanno vissuto. Da parte degli Alleati, anche giustificare atrocità a livello di crimine di guerra come il bombardamento di Dresda e persino la distruzione di massa causata da Little Boy e Fat Man, era facile, visti gli impensabili crimini del regime nazista. Che cosa avessero a che fare con i campi di concentramento le centinaia di migliaia di civili e bambini che furono annientati è una domanda a cui non è mai stata data risposta, perché nessuno voleva chiederla. Nel corso della guerra in Iraq, gli Stati Uniti hanno ucciso oltre 60mila civili, come rappresaglia per i 3mila innocenti uccisi nell'11 settembre, che a sua volta è stata una rappresaglia contro la perniciosa ingerenza degli Stati Uniti nel mondo arabo, che a sua volta era una reazione a nazioni che scelgono la parte della Russia nella Guerra Fredda, che…. Che si ferma dove esattamente? Come si dovrebbe determinare non solo chi ha subito più torto, ma anche chi non ha perso la propria superiorità morale a causa di ritorsioni sproporzionate?

Portiamo questa domanda in un contesto ancora più moderno e pertinente. Le strategie di guerra economica sono state sempre più implementate negli ultimi decenni, soprattutto dagli Stati Uniti e dai loro più stretti alleati. Embarghi, sanzioni, sequestri di beni pubblici e privati sono diventati la norma. Il danno arrecato ai civili è difficilmente misurabile e quantificabile e può persistere per decenni, anche per intere generazioni. Molto tempo dopo che i “cattivi” sono stati rimossi dal potere, innumerevoli innocenti e i loro figli continuano a essere puniti. L'unico motivo per cui ciò è possibile è perché l'USD è la valuta di riserva mondiale.

Questo è anche il motivo per cui la neutralità della Svizzera è sempre più minacciata e ha già iniziato a erodersi. Il timore di potenziali sanzioni è molto realistico e ben fondato, dato che il paese è fortemente dipendente dal dollaro. L'unico modo per la Svizzera di riconquistare la sua neutralità assoluta e incrollabile è che la BNS riduca questa dipendenza e alla fine la elimini. Ciò consentirebbe alla nazione di agire ancora una volta come “arbitro” fidato del mondo, come voce della ragione in tempi di follia e come efficace mediatore di pace di cui oggi abbiamo così tanto bisogno.

Descrizione foto: Lingotti d'oro. - Credit: Redazione.

Autore: Dr. Bruno Chastonay - Visita il portale di Bruno Chastonay