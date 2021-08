Bruno Chastonay: andiamo verso cambiamenti epocali

Una volta che il dollaro crolla, il sistema monetario odierno non funzionerà più, crediamo in un nuovo gold standard poiché l'euro non può sostituire il biglietto verde: è solo un'altra valuta cartacea.

Arrivano le valute virtuali, tra cripto e digitali, investimenti spac (acronimo di:special purpose acquisition vehicle), ETF (exchange traded funds).

Cambieranno gli stili di vita e il modo di investire, gestire i risparmi?

Transizione verso green, sostenibilità, sopravvivranno i Paesi produttori petrolio?

L’elettrico, già in stress, potrà diventare la vera alternativa?

I vaccini, la loro qualità e divulgazione, la fragilità, sapranno dominare il virus e le sue varianti ancora sconosciute?

Avrà successo il green pass?

I governi e le banche centrali nell’intento di controllare totalmente le banche, i crediti e debiti, i progetti di finanziamento e i loro destinatari, gli aiuti industriali, la fiscalità, riusciranno nel loro intento?

Libertà – spostamenti, luogo di lavoro, consumi e e-commerce, abitazioni e uffici, digitale, giornata lavorativa di 4 giorni – conflitti sociali, immigrazione, home working, denatalità e pensioni, costi sociali.

Prezzi alimentari, povertà e disuguaglianze, burocrazia, rischi informatici.

Debiti, entrate fiscali, fine degli acquisti assets, stimoli, aiuti, e nuove tasse, rischio inflazione, normalizzazione dai tassi negativi, bolle finanziarie e immobiliarie – riusciranno i politici nella loro gestione?

fintech, intermediazione non bancaria (shadow banking), debiti. Supervisione e legislazioni, regolamentazioni e risorse disponibili Maltempo, incidenti, hackers, disordini.

Questi sono i principali “argomenti” che ci vedranno coinvolti in questo periodo di cambiamenti epocali.

Dalla GUERRA FINANZIARIA, COMMERCIALE, entro l’occidente contro l’oriente (Cina, Urss, India, Turchia e altri) con sanzioni, dazi, controlli doganali, patenti e permessi. Dalla GUERRA VALUTARIA entro le valute virtuali dei governi e le crypto valute esistenti.

Dalla fine delle ENERGIE FOSSILI, petrolio carbone e affini, verso ENERGIE GREEN, o alternative, quali elettrico, eolico, idrogeno. Dalla LIBERTÀ individuale al CONTROLLO degli spostamenti, ampliato dalla lotta al VIRUS, SICUREZZA. Paesi EMERGENTI, esposizione ai DEBITI, controllo MATERIE PRIME, TERRE RARE, INFORMATICA, possesso del VACCINO “giusto”.

Siamo di fronte ad una RIVOLUZIONE MONETARIA, tra stabilità e sicurezza, necessità di collaterali, a garantirne il valore.

CONCLUSIONI:

Al momento siamo ancora in zona “grigia”, dove il passato non tornerà più come prima, e il futuro non è ancora stato disegnato, solo abbozzato. Difficile capire se vinceranno le VALUTE DIGITALI, emesse dalle Banche Centrali, con tutte le sue implicazioni connesse, oppure se saranno le CRYPTO VALUTE, dopo una loro profonda trasformazione, maggiori regolamentazioni, e con una volatilità inferiore/ridotta, a prevalere nella scelta del “pubblico” per il loro utilizzo quotidiano.

Una cosa è certa, che maggiore è il controllo sull’economia e della società, da un numero ristretto di persone o enti, (di burocrati, economisti, politici), e maggiori saranno le DISTORSIONI, politiche ed economiche, con conseguenze per la coesione, la stabilità sociale. Questo perché il comportamento umano è sempre caratterizzato da ideologie, logiche morali e azzardi. Un controllo politico o economico di “pochi o singoli”, in questi contesti sociali, non dovrebbe mai avvenire, ed essere da loro SELEZIONATO. LIBERTÀ verso RESTRIZIONI.

Autore: Dr. Bruno Chastonay