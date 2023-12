Bruno Chastonay: Terzo trimestre di liquidazioni di posizioni long

Con il proseguire dei mesi abbiamo una situazione generale sostanzialmente invariata, con una stabilità elevata, bassa volatilità dei mercati finanziari, nonostante gli elevati fattori e problemi sempre presenti – marcatamente negletti – con mercati finanziari sempre più discosti dalla realtà dei dati economici

Questo se facciamo eccezione di queste ultime settimane, dove abbiamo, dopo le riunioni delle Banche Centrali principali (USA-EU-UK-JPN) segnali di una PAUSA sui TASSI. I COMMENTI che ne sono seguiti, di tassi elevati più del previsto, per più lungo tempo, da una INFLAZIONE persistente, elevata e sopra i target del 2pc, e da una ECONOMIA in rallentamento, hanno innescato maggiori timori di un movimento verso maggiori rischi di una RECESSIONE.

SCENARIO attuale: rallentamento economie, rialzo costi energia, mutui, tassi ai massimi 2006, con aumento prezzi case – in atto stretta credito a proseguire – risultato perdita ulteriore del POTERE DI ACQUISTO

Sono in aumento le richieste di LIQUIDITÀ, di CAPITALI, con nuove EMISSIONI, FINANZIAMENTI, STIMOLI, AIUTI, INCENTIVI – ritorno dei BUYBACK.

DIVERGENZA entro mercati finanziari e dati economici ai massimi.

Ma non tutto è negativo. Abbiamo ora un buon livello per iniziare a pensare ad un ALLUNGO delle scadenze dei BONDS, con rendimenti piuttosto interessanti, e probabilmente molto vicini ai massimi, ad un PICCO. Preferire quindi BONDS a scapito dei TITOLI, tornare allo STOCK-PICKING, con attenzione ai SETTORI.

Con i cambiamenti in atto, tra nuove ALLEANZE, nuove compagini POLITICA, causate e accelerate dall’azione di GUERRA COMMERCIALE entro USA-CINA, passata alle armi. Nuovi flussi COMMERCIALI, nuovi vinti o vincitori, in settori condizionati dalle SANZIONI, DAZI, BLOCCHI, per ragioni politiche, o di salvaguardia dei PREZZI DOMESTICI, annullando di fatto la LIBERA CONCORRENZA di mercato. Vedi telefonia mobile, high-tech, terre rare, alimentari.

Gli INTERVENTI sono all’ordine del giorno, con vari Governi, Banche Centrali, in cerca di mantenere lo “status-quo” attuale, evitare una ripresa della VOLATILITÀ, movimenti SPECULATIVI, che andrebbero ad intaccare il loro controllo dei mercati. Il tutto complicato dalla FORZA DEL DOLLARO (nel previsto n.b.), che mette in pressione EMERGENTI, ASIA, vari PERIFERICI, annullando tutta la loro forza indotta precedente. Un DOLLARO che era tra i favoriti SHORT da parte dei fondi, con argomentazioni legate ad una recessione Usa, debiti, brics e de-dollarizzazione. Con la debolezza dello YEN, passato dai massimi di inizio anno, ai minimi 11mesi, dal differenziale dei tassi, (in JPN sempre in negativo -0.10pc vs rialzo yields globali), ha innescato di nuovo la “moda” del CARRY-TRADE, a sostenere euro, sterlina, dollaro.

MANIPOLAZIONE INFORMAZIONI Come ulteriore mezzo di intervento. La SEC spia tutte le tue operazioni, le collega e condivide i dati con 3.000 agenzie.

Secondo Renkert, ad agosto le commissioni nel settore degli investimenti sono aumentate in modo significativo, secondo i dati della BFS; vale a dire una media dell’11,6%. “In questo modo gli istituti finanziari non solo ottengono un vantaggio finanziario ritardando il trasferimento degli interessi di risparmio, ma aumentano anche notevolmente le commissioni bancarie”, di Comparis.

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY - CBDC

Le CBDC offrono un’opportunità così avvincente di sorveglianza e controllo sociale da essere irresistibili. Il fatto che il sistema monetario fiat sia in procinto di implodere lo rende un imperativo.

L’attuale ottimismo sugli Stati Uniti l’economia ci ricorda stesso sentimento 2007.

Ancora più preoccupante è ammettere che il settore dei servizi e i consumi sono frenati dall’aumento del debito. Nel luglio 2023, il tasso di risparmio personale era del 3,5%, ben al di sotto della media pre-pandemia del 6,9%. Nel secondo trimestre del 2023, secondo la Federal Reserve di New York, il debito totale delle carte di credito è salito sopra i 1.000 miliardi di dollari per la prima volta, raggiungendo il record di debito totale delle famiglie di 17.000 miliardi di dollari. Il governo sta spendendo più che mai, il che significa consumare di più. unità di valuta emessa. Nel frattempo, le aspettative di inflazione rimangono elevate, il ritmo dei rialzi dei tassi deve ancora mostrare il suo impatto completo sull’economia, e il calo degli aggregati monetari dimostra che l’intero peso della contrazione della politica monetaria ricade sulle spalle del settore privato. Un deficit pubblico in aumento significa tasse più alte, inflazione più elevata o debito più elevato in futuro. Il governo deve tagliare le spese non necessarie e ridurre drasticamente il deficit; la Fed deve restringere il proprio bilancio ed evitare l'incentivo perverso di acquistare titoli del Tesoro a lungo termine delle banche alla prima preoccupazione del mercato. Ulteriori piani di stimolo governativi non faranno altro che incrementare quella che è già un’economia a bassa crescita, ad alto debito e con scarsa produttività. La contrazione monetaria dovrebbe mirare a ridurre gli squilibri del settore pubblico, non a soffocare il settore privato.

E una particolare attenzione da mettere nello sviluppo, riemerso e ritrovato, di AI – intelligenza artificiale, che andrà a cambiare le attitudini, attività globali.

Le SPERANZE, le ASPETTATIVE, molto in eccessiva valutazione, con DATI FONDAMENTALI ECONOMICI negletti, o assuefatti nella visione generale, si sono, e stanno, rapidamente rientrando, dando adito a delle LIQUIDAZIONI di posizioni esistenti, alimentando la SPECULAZIONE, con ampi SHORT – LONG settoriali, nell’uso elevato dei DERIVATI, della LEVA finanziaria, dei PRODOTTI a maggiore RENDIMENTO.

Passato da MODERATAMENTE POSITIVO di giugno, agosto, a MODERATAMENTE NEGATIVO, (per il momento), resto per un periodo di 3-6 mesi di alti-bassi, con graduale riduzione delle esposizioni, in attesa di verifiche maggiore dai DATI economici, UTILI societari. Convinto che il calo recente dell’INFLAZIONE sia dovuta principalmente al crollo del GAS, calo marcato del PETROLIO, che nel frattempo sono di nuovo al rialzo. Dal rallentamento ECONOMIE, strutturale, e anche indotto dal rialzo dei PREZZI, dei COSTI finanziamento, dell’aumento della VOLATILITÀ, dal calo dei CONSUMI, del COMMERCIO globale– dopo COVID, BREXIT, UKRAINA. DIPENDENZA dall’estero, in particolare CINA-ASIA elevato, e difficilmente sostituibili, vista la grande differenza dei prezzi prodotti, manifatturieri, produttivi. Maggiori difficoltà di reperimento PERSONALE, MATERIE PRIME, TERRE RARE, ENERGIA, con maggiori costi da IMMIGRAZIONE, SCIOPERI, DISORDINI.

Balzo dei COSTI COPERTURA RISCHI, ora ai max12 mesi, la necessità di riduzione degli ASSETS detenuti dai FONDI, hedge, pensioni, statali, banche centrali. RIDUZIONE dei pacchetti di STIMOLI, INCENTIVI, con rientro, freno delle SPESE governative. Maggiori incertezze dal periodo ELETTORALE per gli USA e di EU.

Da sottolineare che PEGGIORI sono i DATI ECO, e MAGGIORI saranno gli INTERVENTI, le misure di SOSTEGNO, e a ridurre le potenzialità di ulteriori rialzi dei TASSI – già ai massimi dal 2006.

Andiamo con ordine, visto che i FATTORI presenti sono in numero molto elevato, in un mercato “stanco” di essere ballonzolato tra negatività eccessiva, ottimismo fragile e aleatorio, che ha portato negli ultimi 2 anni molto “vendi ai minimi, ricompra ai massimi”, con elevate difficoltà per i FONDI in particolare.

INFLAZIONE - alimentari, materie prime, energia, maltempo stoccaggi/riserve USA

YIELDS ai massimi 2007 per i lunghi

BANCHE-ASSICURAZIONI commissioni +6.8pc anno in CH, mutui, +TRADING

ESPOSIZIONI DEBITI, POSIZIONI DERIVATI, VALUTE DIGITALI-CRYPTO

DAZI, SANZIONI, LIMITAZIONI

INTERVENTI diretti, verbali, INIEZIONE DI LIQUIDITÀ, bonus, incentivi, sconti

SALARI vs PREZZI = POTERE DI ACQUISTO

COSTI SOCIALI, TRASPORTI, STRUTTURALI, MUTUI e AFFITTI

POVERTÀ, DAMPING SALARIALE, nuovo SCHIAVISMO

SCIOPERI, CRIMINALITÀ, IMMIGRAZIONE

FINANZIAMENTO, MUTUI, COSTO LIQUIDITÀ, FALLIMENTI, IMMOBILIARI, PENSIONI

TRANSIZIONE ECOLOGICA, ELETTRICITÀ

CBDC, Vigilanza e controllo, BUROCRAZIA

POLITICA elezioni Usa, EU

L'errore nel pensarlo deriva dall'incapacità di comprendere che il contante è semplicemente una vecchia iterazione di ciò che sarà il contante digitale e le CBDC: denominazioni in una valuta, supportate da nulla e controllate dallo stesso stato che stai cercando di proteggere te stesso da. L’unica cosa che vedo accadere all’economia cartacea dopo che un dato paese è diventato (con successo) senza contanti, è che la valuta cartacea perderà gran parte del suo valore e tutto diventerà molto più costoso se valutato in termini di contanti. uno dei preferiti tra gli amanti della libertà. La saggezza e la storia mostrano che è prudente detenere parte della propria ricchezza in oro e argento (il divieto dell'oro della FDR è in realtà istruttivo perché, anche se molte persone ne fanno riferimento, non ha avuto un grande successo in termini di conformità pubblica). Ma la vera sovranità consisterà nell'avere accesso a un hard asset digitale che sia veramente decentralizzato e che possa essere spostato senza attriti in tutto il mondo, impermeabile ai controlli sui capitali. Il toolkit ideale contiene sia Bitcoin che metalli preziosi, tra gli altri elementi che sono fuori portata in questa sede (secondi passaporti, proprietà e attività commerciali in più giurisdizioni, ecc.). Il punto principale è questo: se il tuo obiettivo fosse mitigare una società senza contanti, uno dei modi meno efficaci per farlo sarebbe con i contanti.

Grazie soprattutto ai 77,1 miliardi di euro di aiuti finanziari promessi, le istituzioni dell’Unione europea sono i maggiori donatori di aiuti all’Ucraina. Il più grande partner militare dell'Ucraina dall'inizio della guerra, gli Stati Uniti, ha stanziato un totale di 69,5 miliardi di euro in aiuti, considerando anche il sostegno finanziario e umanitario.

Germania, Regno Unito e Norvegia sono stati i successivi paesi che hanno promesso aiuti. Le tensioni entro TURCHIA e NATO, EU in aumento.

E mai scordare che in caso di un TEMPORALE, i primi a volare sono gli STRACCI.

Descrizione foto: New York. - Credit: Redazione ECplanet.

Autore: Dr. Bruno Chastonay