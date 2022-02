Blue Blob rallenta lo scioglimento dei ghiacciai

Una regione marina di raffreddamento nell'Oceano Atlantico settentrionale vicino all'Islanda, soprannominata “Blue Blob”, ha probabilmente rallentato lo scioglimento dei ghiacciai dell'isola dal 2011 e potrebbe continuare a ostacolare la perdita di ghiaccio fino al 2050 circa.

I ghiacciai islandesi hanno perso massa dalla piccola era glaciale tra la metà e la fine del 1800, con tassi di perdita di massa più elevati all'inizio del ventunesimo secolo, seguiti da un rallentamento dal 2011. Al momento, non è chiaro se questo rallentamento della perdita di massa persisterà in futuro. Ricostruendo il bilancio di massa superficiale contemporaneo (1958 – 2019) dei ghiacciai islandesi, in questa ricerca si dimostra che il rallentamento della perdita di massa post-2011 coincide con lo sviluppo del “Blue Blob”, un'area di raffreddamento regionale nell'Oceano Atlantico settentrionale a sud della Groenlandia.

L'origine e la causa del “Blue Blob”, che si trova a sud dell'Islanda e della Groenlandia, è ancora oggetto di indagine. La zona fredda è stata più evidente durante l'inverno 2014-2015, quando la temperatura della superficie del mare era di circa 1,4 gradi Celsius (2,52 gradi Fahrenheit) più fredda del normale. (1)

Il nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, (2) utilizza modelli climatici e osservazioni sul campo per dimostrare che la zona di acqua fredda ha raffreddato l'aria sull'Islanda a sufficienza da rallentare la perdita di ghiaccio a partire dal 2011. Il modello prevede che l'acqua più fresca persisterà nell'Atlantico settentrionale, risparmiando i ghiacciai islandesi fino al 2050 circa. Si prevede che la temperatura dell'oceano e dell'aria aumenterà tra il 2050 e il 2100, portando a uno scioglimento accelerato.

Mentre l'acqua più fresca nel Nord Atlantico offre una tregua temporanea per i ghiacciai islandesi, gli autori stimano che senza misure per mitigare il cambiamento climatico, i ghiacciai potrebbero perdere un terzo del loro attuale volume di ghiaccio entro il 2100 e scomparire entro il 2300. Se i 3.400 chilometri cubi di ghiaccio, presenti nel Paese, si sciogliessero il livello del mare aumenterebbe di 9 millimetri.

Il dottor Brice Noël, (3) un modellatore climatico specializzato in calotte polari e ghiacciai che lavora all'Università di Utrecht, sostiene: «Alla fine, il messaggio è ancora chiaro. L'Artico si sta riscaldando velocemente. Se desideriamo vedere i ghiacciai in Islanda, dobbiamo frenare il riscaldamento del clima. È fondamentale avere un'idea dei possibili feedback nell'Artico perché è una regione che sta cambiando così velocemente. È importante sapere cosa possiamo aspettarci in un futuro clima più caldo».

Il riscaldamento dell'Artico

Nessun luogo sulla Terra si è riscaldato così rapidamente come l'Artico. Studi recenti riportano che l'area si sta riscaldando quattro volte più velocemente della media globale. (4) I ghiacciai islandesi si sono costantemente ridotti dal 1995 al 2010, perdendo una media di 11 gigatonnellate di ghiaccio all'anno. A partire dal 2011, tuttavia, la velocità di scioglimento dell'Islanda è rallentata, provocando circa la metà della perdita di ghiaccio, ovvero circa 5 gigatonnellate all'anno. Questa tendenza non è stata osservata nei ghiacciai vicini e più grandi della Groenlandia e delle Svalbard.

Il dottor Noël e i suoi colleghi hanno studiato la causa di questo rallentamento stimando il bilancio di massa dei ghiacciai: quanto sono cresciuti o si sono sciolti ogni anno dal 1958 al 2019. Hanno utilizzato un modello climatico regionale ad alta risoluzione, che funziona su piccola scala dei ghiacciai islandesi, per stimare quanta neve hanno ricevuto i ghiacciai in inverno e quanto ghiaccio è stato perso dal deflusso dell'acqua di disgelo in estate. I ricercatori hanno scoperto che le acque più fredde vicino al “Blue Blob” sono collegate alle osservazioni di temperature dell'aria più basse sui ghiacciai islandesi e coincidono con il rallentamento dello scioglimento dei ghiacciai dal 2011.

Diversi ricercatori hanno proposto che il “Blue Blob” faccia parte della normale variabilità della temperatura della superficie del mare nell'Artico. In particolare, gli inverni particolarmente freddi nel 2014 e nel 2015 hanno portato a un raffreddamento record, che ha causato il sollevamento di acque fredde e profonde, anche se le temperature degli oceani intorno alla regione si sono riscaldate a causa del cambiamento climatico.

Prima del “Blue Blob”, una tendenza di raffreddamento a lungo termine nella stessa regione, chiamata Atlantic Warming Hole, ha ridotto le temperature della superficie del mare da circa 0,4 a 0,8 gradi Celsius (da 0,72 a 1,44 gradi Fahrenheit) durante il secolo scorso e potrebbe continuare a raffreddare la regione in futuro. Una possibile spiegazione per il Warming Hole è che il cambiamento climatico ha rallentato la circolazione ribaltante meridionale atlantica, una corrente oceanica che porta acqua calda dai tropici all'Artico, riducendo così la quantità di calore fornita alla regione.

La fine dei ghiacciai islandesi?

Il dottor Brice Noël ha proiettato il clima futuro dell'Islanda combinando lo stesso modello climatico regionale con un modello climatico globale per prevedere in che modo le temperature dell'Oceano Atlantico settentrionale avrebbero influenzato il destino dei ghiacciai fino al 2100, in uno scenario di rapido riscaldamento. I modelli prevedevano che il Nord Atlantico vicino all'Islanda rimarrà fresco, rallentando - e forse anche fermando temporaneamente - la perdita di ghiaccio dai ghiacciai entro la metà degli anni '50.

Gli autori hanno verificato che i modelli ricostruivano accuratamente la massa dei ghiacciai utilizzando quasi 1.200 misurazioni dell'altezza della neve raccolte tra il 1991 e il 2019 dai colleghi dell'Università dell'Islanda e misurazioni satellitari dell'elevazione e dell'estensione dei ghiacciai effettuate dal 2002 al 2019 da coautori della Delft University of Technology.

La dottoressa Fiamma Straneo, (5) oceanografo fisico presso lo Scripps Institution of Oceanography che non è stata coinvolta nello studio, asserisce: «Penso che la loro analisi sia molto approfondita. Hanno un modello atmosferico regionale davvero all'avanguardia per osservare la variabilità dei ghiacciai». La scienziata pensa che questo approccio potrebbe essere utilizzato per comprendere i cambiamenti in altri ghiacciai che si verificano sulla terraferma, come l'Himalaya e la Patagonia. «C'è una ricerca molto attiva sui ghiacciai che terminano la terraferma perché sono uno dei maggiori contributori all'innalzamento del livello del mare in questo momento».

Descrizione foto: Un recente rallentamento nello scioglimento dei ghiacciai islandesi è probabilmente causato da un'area marina insolitamente fredda nell'Oceano Atlantico settentrionale. - Credit: Finnur Palsson.

