Bill Gates: la crisi non dovrebbe durare molto

In un discorso fatto nel 2018, Bill Gates previde la diffusione di un nuovo agente patogeno (coronavirus SARS-CoV-2) capace di diffondersi in tutto il mondo ad una velocità estrema, e che l'umanità si sarebbe trovata in una situazione paragonabile a una guerra mondiale.

Il chiaroveggente di Bill Gates sul coronavirus (SARS-CoV-2) rassicura: «La crisi durerà meno di quanto pensiate». Ovviamente, se questa affermazione, che ha fatto il giro del mondo, è fatta da lui è difficile dubitare sulla sua infondatezza.

Il 27 aprile del 2018, nel corso della conferenza annuale sui programmi educativi della Massachusetts Medical Society a Boston, Bill Gates citava la diffusione di un nuovo virus capace di ammazzare, in un semestre, oltre 30 milioni di individui. L'attualità descrive una situazione mondiale di contagi e decessi che coincide, in maniera abbastanza inequivocabile, con le sue affermazioni fatte nel 2018. (1)

Si legge su CINET: (2)

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha molta esperienza con problemi di salute pubblica globali grazie al suo lavoro presso la Fondazione Bill & Melinda Gates. Mercoledì scorso (11 marzo 2020), Gates ha partecipato a un simposio che includeva domande e risposte su Ask Me Anything di Reddit, (3) lasciando ampio spazio alle domande inerenti la tematica COVID-19 o epidemie e pandemie in generale. La fondazione di Gates ha impegnato fino a 100 milioni di dollari (4) per aiutare con la risposta globale al virus, aggiungendo altri 5 milioni di dollari per lo stato in cui risiede Gates, Washington, che è stato colpito duramente.

Bill Gates ha osservato che i test per la malattia sono ancora dispersi e irregolari. In particolare egli sostiene: «i test negli Stati Uniti non sono ancora organizzati. Nelle prossime settimane, spero che il governo risolva questo problema con un sito Web in cui l'utente possa accedere per scoprire i test a casa o nei punti predisposti. Le cose sono un po' confuse in questo momento. A Seattle, la U of W sta fornendo migliaia di test al giorno ma nessuno è collegato a un sistema di localizzazione nazionale.»

Alcune delle risposte di Gates potrebbero essere considerate incoraggianti. Quando è stato chiesto per quanto tempo sarebbe durato l'epidemia, Gates ha risposto che mentre variava da paese a paese, ci sono modi per limitare il periodo di tempo in cui una nazione sarebbe interessata.

«Attualmente la Cina constata pochissimi casi perché i loro test e le metodiche per debellare il virus sono stati molto efficaci», ha scritto. «Se un paese fa un buon lavoro con i test e i provvedimenti per sconfiggere l'infezione, entro 6-10 settimane dovrebbero vedere pochissimi casi ed essere in grado di riaprire.»

Alla domanda su quanta parte della popolazione mondiale potrebbe essere colpita, Gates si è preoccupato per l'effetto sui paesi più poveri.

Bill Gates spiega: «Taiwan, Hong Kong e Singapore hanno agito rapidamente e avranno pochissimi casi. Anche la Cina rimarrà ad un livello basso della sua popolazione (meno dello 0,01%) finora. La Tailandia è un altro esempio. Sfortunatamente, nei paesi più poveri, fare le distanze sociali è molto più difficile. Le persone vivono in stretta vicinanza e hanno bisogno di lavorare per ottenere il loro cibo, quindi potrebbero esserci paesi in cui il virus si diffonderà ampiamente.»

Nelle sue argomentazioni, Gates ha anche affrontato il lavoro progettuale inerente al vaccino. Un lettore ha chiesto se la linea temporale di 18 mesi comunemente citata per lo sviluppo del vaccino potesse essere accelerata, e mentre Gates notava che ciò poteva accadere, ha sottolineato la difficoltà del progetto.

Un utente di Reddit ha chiesto a Gates le precauzioni da prendere quando si consegnano cibo e altre forniture ai parenti più anziani.

La risposta di Bill Gates: «Lavarsi le mani è fondamentale. Mantenere una distanza. Avere qualcun altro per consegnare la spesa o altri oggetti se si ha la febbre o si tossisce.»

Per finire merita leggere le 7 previsioni epocali previste da Bill Gates nei prossi anni. (5)

Riferimenti:

(1) Bill Gates' Shattuck Lecture, world-class panels, networking luncheon: register now

(2) Bill Gates calls US coronavirus testing disorganized in Reddit AMA / PDF

(3) I’m Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation. AMA about COVID-19.

(4) Bill & Melinda Gates Foundation donates $100M to coronavirus treatment / PDF

(5) I 7 eventi epocali previsti da Bill Gates in arrivo nei prossimi anni

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Bill Gates calls US coronavirus testing disorganized in Reddit AMA Foto: WEB