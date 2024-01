2023: l’anno più caldo mai registrato a livello globale

A livello globale, il 2023 è stato l’anno più caldo di una serie che risale al 1850, secondo i dati pubblicati dal Met Office e dall'University of East Anglia. Il 2023 è il decimo anno consecutivo che ha uguagliato o superato 1,0 °C in più rispetto al periodo preindustriale (1850-1900)

La temperatura media globale per il 2023 è stata di 1,46 °C al di sopra della base preindustriale; 0,17 °C più caldo rispetto al valore del 2016, l’anno precedente più caldo mai registrato nel set di dati sulla temperatura globale HadCRUT5 che va dal 1850.

Il dottor Colin Morice (1) è un ricercatore e monitore del clima presso il Met Office. Egli ha detto: «Il 2023 è ora confermato come l’anno più caldo in media sul globo in 174 anni di osservazione. Il 2023 ha anche stabilito una serie di record mensili, con le temperature medie globali mensili rimaste a livelli record da giugno. Le temperature della superficie dell’oceano sono rimaste a livelli record da aprile. Le variazioni da un anno all’altro si collocano su un contesto di riscaldamento di circa 1,25 °C con temperature medie globali superiori ai livelli preindustriali. Questo riscaldamento è attribuibile al cambiamento climatico indotto dall’uomo attraverso le emissioni di gas serra».

Oltre al riscaldamento a lungo termine, una transizione verso le condizioni di El Niño ha contribuito a temperature ulteriormente elevate per l’ultima parte dell’anno. El Niño fa parte di un modello di variabilità climatica nel Pacifico tropicale che conferisce calore all’atmosfera globale, aggiungendo temporaneamente fino a 0,2 °C alla temperatura di un singolo anno. Ciò è in contrasto con il modello inverso della variabilità climatica, La Niña, che ha soppresso le temperature medie globali nel 2021 e nel 2022.

Prospettive per il 2024

Il professor Adam Scaife (2) è principale direttore e responsabile delle previsioni da mensili a decennali presso il Met Office. Ha detto: «È sorprendente che il record della temperatura per il 2023 abbia battuto di così tanto il precedente record stabilito nel 2016 perché l’effetto principale dell’attuale El Niño arriverà nel 2024. Coerentemente con ciò, le previsioni della temperatura del Met Office per il 2024 mostrano questo anno ha un forte potenziale per essere un altro anno da record».

Si prevede che la temperatura globale del Met Office per il 2024 sarà compresa tra 1,34 °C e 1,58 °C (con una stima centrale di 1,46 °C) superiore alla media del periodo preindustriale (1850-1900): l’undicesimo anno consecutivo che le temperature avranno raggiunto almeno 1,0 °C sopra i livelli preindustriali.

HadCRUT5

Il set di dati HadCRUT5 è compilato dal Met Office e dall’University of East Anglia (UEA), con il supporto del National Center for Atmospheric Science. Mostra che, rispetto al periodo di riferimento preindustriale, il 2023 è stato di 1,46 ± 0,1 °C superiore alla media del periodo 1850-1900. Ciò si allinea molto bene con i dati pubblicati da altri centri internazionali.

Il professor Timothy Osborn (3), dell'Unità di ricerca climatica dell'University of East Anglia, ha dichiarato: «Venticinque anni fa, il 1998 è stato un anno da record per la temperatura media globale. Ma la temperatura globale dello scorso anno è stata di 0,5 °C più calda rispetto a quella del 1998, fornendo un’ulteriore prova del fatto che il nostro pianeta si sta riscaldando in media di 0,2 °C ogni decennio. Al ritmo attuale di riscaldamento indotto dall’uomo, i valori record del 2023 saranno col tempo considerati freddi rispetto a quanto suggeriscono le proiezioni del nostro clima futuro».

Altri set di dati

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale utilizza sei set di dati internazionali per fornire una valutazione autorevole del cambiamento della temperatura globale. Riferiscono che il 2023 è stato di circa 1,45 ± 0,12 °C più caldo rispetto al riferimento 1850-1900 sulla base di una media dei sei set di dati.

Il riscaldamento a lungo termine è chiaro. A partire dagli anni ’80, ogni decennio è stato più caldo del precedente.

Importanza della temperatura media globale

La temperatura media globale è la misura chiave del cambiamento climatico, fornendo una metrica principale che viene ampliata dai mutevoli modelli di precipitazioni, siccità, ghiaccio, temperatura e condizioni meteorologiche estreme associati a un clima in riscaldamento. Puoi vedere l'impatto su altri indicatori climatici chiave sul dashboard sul clima globale del Met Office (4).

È complesso e impegnativo monitorare la temperatura media di un intero pianeta, utilizzando circa un miliardo di osservazioni della temperatura degli ultimi 174 anni.

Il contributo del Regno Unito alla misurazione di questo indicatore chiave del cambiamento climatico è guidato dagli scienziati del Met Office, dell'UEA e dell'NCAS. Questo lavoro in corso è fondamentale poiché il mondo si avvicina sempre più ai limiti stabiliti nell’accordo di Parigi.

Il dottor Philip Jones (5), professore presso l’UEA’s Climatic Research Unit, ha dichiarato: «Ho lavorato con le serie di temperature globali dall’inizio degli anni ’80. Non c’è mai stato un anno come il 2023 in cui sia stato registrato per sette mesi consecutivi, da giugno a dicembre 2023, il giugno più caldo di sempre, il luglio più caldo di sempre fino al dicembre più caldo di sempre».

Definire il cambiamento della temperatura globale rilevante per l’Accordo di Parigi

Sebbene la temperatura media globale in un particolare anno sia ben nota, questa non sarà adatta come indicatore del fatto che il “Parigi 1,5” sia stato violato o meno, perché l’Accordo di Parigi si riferisce al riscaldamento a lungo termine, non ai singoli anni. Ma nessuna alternativa è stata ancora formalmente concordata.

In un recente articolo pubblicato su zem>Nature (6), lo scienziato del Met Office Prof Richard Betts e coautori hanno proposto un indicatore che combina gli ultimi dieci anni di osservazioni della temperatura globale con una stima della proiezione o previsione per i prossimi dieci anni. Se adottato dalla comunità internazionale, ciò potrebbe significare una misura del riscaldamento globale concordata universalmente che potrebbe innescare un’azione immediata per evitare ulteriori aumenti.

Utilizzando questo approccio suggerito (7), i ricercatori hanno scoperto che la cifra per l’attuale livello di riscaldamento globale, rilevante per l’Accordo di Parigi, è di circa 1,26 °C, con un intervallo di incertezza compreso tra 1,13 °C e 1,43 °C.

Questo grafico mostra l’anomalia annuale della temperatura globale per il 2023 rispetto al periodo medio 1961-1990. Secondo il set di dati HadCRUT5, la temperatura media globale per il 2023 è stata di 1,46 °C al di sopra della base preindustriale. Questa mappa utilizza i dati HadCRUT5, compilati dal Met Office e dall'University of East Anglia, con il supporto del National Center for Atmospheric Science.

[Una versione mensile animata di questa grafica è disponibile qui]

Descrizione foto: Tramonto in località Brusino Arsizio (Canton Ticino - Svizzera) - Credit: Redazione ECplanet.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: 2023: the warmest year on record globally