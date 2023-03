Arriva il secondo step del metodo alimentare che ha fatto impazzire i lettori. Arriva “Rivoluzione Metabolica”, il nuovo libro del dottor Danilo De Mari

Niente rinunce, niente complicazioni. Sei pronto per la rivoluzione?

Un metabolismo attivo è il segreto del benessere. Ma come si fa a mantenerlo tale?

Bisogna mettersi a dieta e restarci per sempre? Ovviamente la risposta è no.

Non dimentichiamo che il cibo è, prima di tutto, piacere e convivialità. Quindi occorre ripartire dal recupero di un rapporto sano ed equilibrato con la tavola che, unito a uno stile di vita adeguato, possa garantirci una gestione alimentare facile (da mantenere senza sforzo) e flessibile (che si adatti alle nostre vite complicate).

Sembra facile a dirsi, ma a farsi? Dopo l'innovativo programma del Restart con cui ci ha aiutati a tornare in forma riattivando il nostro metabolismo, il dottor De Mari ci presenta l'evoluzione del suo metodo: niente conteggi calorici, niente dosi giornaliere, niente restrizioni né rigide imposizioni ma solo semplici indicazioni sull'associazione dei cibi, da alternare con due giorni a settimana di completa libertà. Per ritrovare il piacere della buona tavola e la spensieratezza di chi può dire: Mai più a dieta!

Dopo "Restart Metabolico" arriva il secondo step del metodo alimentare che ha fatto impazzire i lettori. Arriva “Rivoluzione Metabolica” , il nuovo libro del dottor Danilo De Mari, farmacista ed esperto in fitoterapia e nutrizione.

Il secondo step del metodo De Mari è una vera rivoluzione che ci insegnerà come mangiare in modo bilanciato e sano ma senza “stare a dieta”, come riequilibrare gli inevitabili “strappi” alimentari, come mantenere uno stile di vita attivo e uno stato di benessere completo per sempre.

Con questo libro imparerai:

come abbinare i cibi;

come gestire gli strappi alimentari;

come muovere il corpo in armonia;

l’importanza di ritagliarti con continuità dei momenti di introspezione e rilassamento;

il ruolo strategico della depurazione del corpo;

tecniche di rilassamento della mente;

come tenerti in forma dedicando appena mezz'ora al giorno a semplici workout accessibili a tutti.

Inoltre troverai: