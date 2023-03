Tutelare gli scimpanzé in via di estinzione con la genetica

Per valutare l'impatto delle attività minerarie nell'area, si è utilizzato un campionamento genetico non invasivo per stimare le dimensioni della popolazione di scimpanzé, il rapporto tra i sessi, la composizione della comunità e i limiti di distribuzione

Gli scimpanzé occidentali (Pan troglodytes verus) sono in grave pericolo di estinzione e la Guinea è una roccaforte chiave per questa sottospecie. Tuttavia, la Guinea è anche ricca di minerali con alcuni dei depositi di minerale di ferro di più alta qualità al mondo. Nello specifico, i Monti Nimba, dimora degli scimpanzé occidentali, sono uno dei siti presi in considerazione per le attività minerarie.

Secondo uno studio, pubblicato su Conservation Science and Practice (1), gli scimpanzé occidentali della Guinea sono minacciati dalle attività minerarie. Usando un nuovo approccio genetico, i ricercatori dell'UZH e un team internazionale hanno raccolto informazioni sulle dimensioni della popolazione e sulla struttura della comunità delle specie in via di estinzione. Questi dati forniscono una base importante per valutare l'impatto dell'estrazione mineraria.

Lo scimpanzé occidentale è elencato come “in pericolo critico” nella Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La riserva naturale rigorosa del Monte Nimba, patrimonio mondiale dell'UNESCO, situata ai confini di Guinea, Liberia e Costa d'Avorio nell'Africa occidentale, ospita una popolazione unica di questa sottospecie. Tuttavia, questa regione è ora minacciata dalle attività minerarie situate in prossimità dei suoi confini. La Guinea è ricca di minerali con alcuni dei depositi di minerale di ferro di più alto grado al mondo. «È quindi fondamentale stabilire strumenti per monitorare questa popolazione di scimpanzé in via di estinzione e valutare il potenziale impatto dell'attività mineraria», afferma la dottoressa Kathelijne Koops (2), professoressa presso il Dipartimento di antropologia evolutiva dell'Università di Zurigo.

Campioni fecali raccolti in 15 anni

A tal fine, la dottoressa Koops e i suoi colleghi hanno utilizzato il censimento genetico per stimare le dimensioni della popolazione di scimpanzé, la composizione della comunità e i confini dell'areale sul fianco occidentale del massiccio in Guinea. Il team internazionale comprendeva ricercatori dell'Università di Zurigo, dell'Università del Kent, dello Zoo di Copenaghen, dell'Università di Copenaghen, del Texas A&M e dell'Istituto di ricerca ambientale di Bossou in Guinea. «Il nostro studio è il primo a utilizzare la genetica su così vasta scala per stimare il numero e la struttura della popolazione di scimpanzé in pericolo di estinzione nell'Africa occidentale», afferma la Koops. Durante il lavoro sul campo i ricercatori hanno raccolto quasi mille campioni fecali di scimpanzé tra il 2003 e il 2018.

I geni rivelano i legami familiari e la migrazione

L'analisi ha identificato un totale di 136 scimpanzé che vivono in quattro diverse comunità o gruppi sociali. Il numero effettivo di scimpanzé nell'area probabilmente supera in modo significativo questa stima minima. «I neonati e i giovani non sono inclusi in modo affidabile nel campionamento fecale e alcune aree della catena montuosa rimangono sottocampionate», afferma la dottoressa Christina Hvilsom (3), genetista della conservazione presso lo zoo di Copenaghen.

Il team ha anche trovato una serie di eventi migratori, nonché alti livelli di ascendenza condivisa e diversità genetica. «Questi risultati evidenziano l'utilità del censimento genetico per il monitoraggio temporale dell'abbondanza delle scimmie, oltre a catturare eventi migratori e misurare la diversità genetica e la vitalità della popolazione nel tempo», aggiunge il coautore dottor Peter Frandsen (4), anche lui allo zoo di Copenaghen. Ad esempio, i dati consentono di fare previsioni su come la costruzione di strade e le attività di estrazione potrebbero influenzare il movimento degli scimpanzé tra le diverse comunità o ridurre l'accesso al cibo e ai siti di nidificazione.

Nuovo strumento per la protezione delle grandi scimmie

«Questo studio conferma innegabilmente lo status del Nimba, patrimonio mondiale dell'UNESCO, come sito prioritario per la conservazione dello scimpanzé occidentale in grave pericolo di estinzione», afferma la coautrice dottoressa Tatyana Humle (5), «Esso dimostra anche il valore dell'impiego di tecniche genetiche non invasive per generare dati critici sull'abbondanza, la struttura e la salute genetica della popolazione». «Per le future valutazioni dell'impatto, raccomandiamo il campionamento genetico, combinato con il fototrappolaggio, poiché questi metodi possono fornire solide linee di base per il biomonitoraggio e la gestione della conservazione», afferma Koops. Non solo per lo scimpanzé occidentale, ma anche per altre specie di grandi scimmie in via di estinzione.

Descrizione foto: Scimpanzé nella riserva naturale del Monte Nimba. - Credit: Kathelijne Koops.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Genetics as Conservation Tool for Endangered Chimpanzees