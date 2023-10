Svelate nuove intuizioni sulla dinamica dei tifoni

Con un notevole passo avanti nel campo delle scienze matematiche, si è fornita una prova inconfutabile che alcuni vortici sferici esistono in uno stato stabile

Questa scoperta rivoluzionaria ha implicazioni significative per la previsione delle anomalie meteorologiche e il progresso delle tecnologie di previsione meteorologica.

Un vortice è una regione rotante di fluido, come aria o acqua, caratterizzata da un'intensa rotazione. Esempi comuni includono tifoni e tornado frequentemente osservati nei notiziari. La prova matematica del professor Kyudong Choi (1), del Dipartimento di Scienze Matematiche dell'UNIST, stabilisce la stabilità di specifici tipi di strutture di vortici che possono essere incontrate nei flussi di fluidi del mondo reale.

Lo studio si basa sull'equazione fondamentale di Eulero formulata da Leonhard Euler nel 1757 per descrivere il flusso delle correnti parassite. Nel 1894, il matematico britannico M. Hill dimostrò matematicamente che un vortice a forma di palla può mantenere la sua forma indefinitamente mentre si muove lungo il proprio asse.

La ricerca del professor Choi conferma che il vortice sferico di Hill massimizza l'energia cinetica in determinate condizioni attraverso l'applicazione di metodi variazionali. Incorporando l'analisi funzionale e la teoria delle equazioni differenziali parziali dall'analisi matematica, questo studio estende le precedenti indagini sui flussi di fluidi bidimensionali per comprendere la fluidodinamica tridimensionale con condizioni di simmetria assiale.

Una caratteristica notevole identificata da Hill è la presenza di un forte flusso d'aria verso l'alto nella parte anteriore del vortice sferico, un attributo spesso osservato in fenomeni come tifoni e tornado. Le scoperte del professor Choi servono come punto di partenza per ulteriori studi che coinvolgono misurazioni relative al tempo residuo associato a queste correnti d'aria ascendenti.

«La ricerca sulla stabilità dei vortici ha guadagnato l'attenzione internazionale», ha affermato il professor Kyudong Choi. «[A]nd possiede un potenziale a lungo termine per i progressi nella tecnologia odierna delle previsioni meteorologiche».

