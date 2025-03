Studiate due specie asiatiche di rinoceronte

Rivelate differenze significative nell'aspetto e nel comportamento delle due specie di rinoceronte asiatico con un corno, sfidando classificazioni consolidate e supportando una rivalutazione del loro status

Questo studio, pubblicato su ZooKeys (1), esamina le caratteristiche ecomorfologiche di due specie asiatiche di rinoceronte: il rinoceronte sundaico in pericolo di estinzione e il vulnerabile rinoceronte indiano. Tra i cinque taxa di rinoceronte viventi, le tre specie asiatiche sono notevoli per le loro incisive zanne. Le prove fossili evidenziano la divergenza tra rinoceronti ed Eurhinoceros nella morfologia dei denti delle guance, legata a diverse specializzazioni dietetiche.

Il rinoceronte sundaico, un browser generalista limitato alla penisola di Ujung Kulon di Java, presenta caratteristiche distintive come una pelle grigia con motivi poligonali, una tipica “sella” sulla nuca, una forma sottile della testa e una sporgenza anziché un corno nelle femmine. Quest'ultimo è un tratto unico tra le specie di rinocerontidi. Al contrario, il rinoceronte indiano, un animale che pascola variabilmente, abita prati fluviali nell'India settentrionale e nel Nepal meridionale, mostrando pieghe e tubercoli della pelle profondi.

I comportamenti ecologici differiscono in modo significativo, con il rinoceronte sundaico che rappresenta i vagabondi solitari e i rinoceronti indiani. Entrambe le specie possiedono adattamenti unici per la sopravvivenza, sottolineando l'importanza di comprendere la loro sistematica per una conservazione efficace. Lo studio esamina ulteriormente le interrelazioni tra le specie asiatiche con un corno della famiglia Rhinocerotidae, evidenziando le loro caratteristiche distinte. La revisione approfondisce la morfologia del cranio, la dentatura e la dinamica ecologica, rivelando modelli evolutivi e tratti ancestrali. Entrambe le rinoceronte cornute single hanno ottenuto un modo di evoluzione separato e divergente che non è stato innescato dalla separazione geografica ma dal partizionamento di nicchia.

Lo studio condotto dallo zoologo Francesco Nardelli (2) e dal paleontologo Kurt Heißig (3), evidenzia come milioni di anni di pressioni evolutive abbiano plasmato i distinti adattamenti dei rinoceronti indiani ( Rhinoceros unicornis ) e sundaici ( Rhinoceros sondaicus ). Il rinoceronte sundaico, in grave pericolo di estinzione, ha un cranio sottile, una parte posteriore della testa più larga e bassa e un naso più corto e denti adatti a brucare le foglie. Al contrario, il rinoceronte indiano ha un cranio più robusto e denti più alti adatti a brucare l'erba.

«Gli adattamenti dei grandi mammiferi terrestri a vari ambienti sono collegati alla diversità di alimenti che possono consumare, il che si riflette nella variazione delle loro morfologie dentali e craniche», scrivono i ricercatori. «Nei rinoceronti, questi adattamenti sono identificati nella struttura dei loro denti e nella postura della testa».

Il rinoceronte sundaico, ora confinato nella penisola di Ujung Kulon a Giava, è una specie che bruca con una pelle dal motivo poligonale unico e, a differenza di qualsiasi altro rinoceronte vivente, le femmine sono senza corna. Al contrario, il rinoceronte indiano è un brucatore di praterie fluviali nell'India settentrionale e in Nepal. Con pieghe cutanee profonde e una corporatura più robusta, il rinoceronte indiano è notevolmente più grande del suo parente sundaico. È superato in termini di dimensioni solo dall'elefante e dal rinoceronte bianco, con maschi che pesano più di 2.000 kg e femmine che raggiungono i 1.600 kg.

Le prove fossili confermano che queste differenze si sono evolute indipendentemente nel corso di un lungo periodo di tempo. Gli autori sostengono che rappresentano distinzioni anatomiche ed ecologiche fondamentali e riflettono profondi adattamenti evolutivi.

Anche il comportamento delle due specie differisce notevolmente: il rinoceronte della Sundaica è un vagabondo solitario, mentre il rinoceronte indiano forma raggruppamenti temporanei.

«Entrambe le specie possiedono adattamenti unici per la sopravvivenza, il che sottolinea l’importanza di comprenderne la sistematica per una conservazione efficace», scrivono i ricercatori nel loro articolo.

Sulla base di queste scoperte, gli scienziati propongono un nome scientifico più preciso per il rinoceronte sundaico: Eurhinoceros sondaicus. « Eurhinoceros sondaicus come genere distinto fornisce un riflesso più accurato della sua storia evolutiva e della sua specializzazione ecologica», affermano. «Questa classificazione raffinata non solo migliora la nostra comprensione dell'evoluzione del rinoceronte, ma fornisce anche un quadro più chiaro per la pianificazione della conservazione, aiutando a personalizzare le strategie per la protezione di questi animali in pericolo critico».

