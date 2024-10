Strategia per proteggere la rana coqui llanero

Una teoria comune che guida le strategie di investimento finanziario potrebbe essere uno strumento utile per proteggere una rana portoricana in via di estinzione

Un nuovo studio utilizza la moderna teoria del portafoglio per identificare futuri “investimenti” nella gestione delle risorse naturali che potrebbero aiutare i manager a decidere quali azioni intraprendere per proteggere le popolazioni di coquí llanero a Porto Rico.

Le 17 specie di rane coquí, e il loro caratteristico cinguettio acuto, sono considerate mascotte non ufficiali di Porto Rico. L'intera popolazione di rane coquí llanero, le più piccole e forse le più a rischio di estinzione delle coquí dell'isola, è limitata a sole tre piccole zone umide di acqua dolce sulla costa settentrionale dell'isola. Ciò le rende vulnerabili a grandi tempeste, innalzamento del livello del mare e altre condizioni climatiche mutevoli (1).

«C'è un limite a quanto le coquí possono fare da sole per evitare i rischi climatici», afferma il dottor Mitch Eaton (2), autore principale dello studio e ricercatore ecologista per il Southeast Climate Adaptation Science Center. «Quindi, è importante che pensiamo a come gestire e mitigare il rischio all'interno di questo complesso ecosistema».

La moderna teoria del portafoglio deriva dal campo dell'economia ed è una strategia che molti di noi hanno probabilmente utilizzato per costruire un portafoglio stabile di investimenti pensionistici. Quando facciamo investimenti, partecipiamo ai mercati finanziari con rischio e incertezza. La moderna teoria del portafoglio afferma che il portafoglio di investimenti più stabile in questo ambiente incerto è una combinazione di asset che rispondono in modi opposti alle mutevoli condizioni di mercato. Ad esempio, gli investimenti pensionistici sono solitamente un mix di azioni più rischiose che hanno ricompense più elevate e obbligazioni più conservative che offrono rendimenti inferiori. Quanto investi in azioni rispetto alle obbligazioni all'interno di quel portafoglio è determinato da quanto rischio sei disposto a correre.

Ma cosa c'entrano i conti pensionistici con le rane in via di estinzione a Porto Rico?

I gestori delle risorse naturali si occupano anche di asset e investimenti. Come il mercato azionario, gli ambienti e i climi futuri sono incerti e i gestori effettuano investimenti in questa incertezza, come l'acquisto di appezzamenti di terreno da mettere sotto protezione, il ripristino di habitat e il trasferimento di specie. In questo studio, i ricercatori hanno valutato se la moderna teoria del portafoglio potesse essere utilizzata anche per identificare opportunità di investimento con lo scopo di aiutare a conservare il coquí.

«La diversificazione degli investimenti è una specie di bacchetta magica per la stabilità in caso di incertezza futura del mercato», afferma Eaton. «L'idea alla base dell'utilizzo della moderna teoria del portafoglio è quella di gestire il rischio in caso di incertezza climatica futura e di aiutare i manager a considerare gli investimenti con maggiore attenzione, con variabili realistiche come i vincoli di bilancio».

I ricercatori hanno creato modelli che hanno preso in considerazione gli habitat attualmente protetti, i futuri scenari di innalzamento del livello del mare e le future proiezioni di precipitazioni e temperature. Hanno anche incorporato una gamma di futuri livelli di finanziamento, o meglio, diversi importi disponibili per i gestori da investire.

All'interno di questo modello, i ricercatori hanno costruito due analisi di portafoglio che hanno bilanciato costi e rischi. Una strategia di portafoglio ha massimizzato i benefici di conservazione, limitata solo dai livelli di budget. L'altra strategia di portafoglio ha bilanciato i potenziali benefici a favore della riduzione del rischio, ma anche soggetta a vincoli di finanziamento.

Con la strategia di massimizzazione dei benefici, i costi sono stati ridotti al minimo investendo nel trasferimento delle rane in aree già protette. Mentre con la strategia di compromesso tra rischi e benefici, il modello ha dato priorità a investimenti ad alto costo per l'acquisto di nuovi appezzamenti di terreno specificamente per trasferire le rane, con conseguente minor rischio di estinzione. Utilizzando questi portafogli, lo studio ha scoperto che fare affidamento sulle aree protette esistenti potrebbe non essere sufficiente per mitigare i futuri rischi climatici e che investire per conservare habitat aggiuntivi potrebbe valere il costo.

Lo studio, pubblicato su Frontiers in Conservation Science (3), ha anche identificato possibili siti per le rane sul lato orientale di Porto Rico, il che ha sorpreso i ricercatori poiché l'attuale distribuzione della specie è limitata alla costa settentrionale. Ciò potrebbe offrire ai gestori più opzioni per proteggere il coquí llanero aumentando l'impronta geografica della specie.

«Idealmente, la moderna teoria del portafoglio funge da strumento utile per i gestori che fornisce loro un nuovo modo di pensare a come affrontare l'implementazione di azioni di gestione nello spazio, in altre parole, come mettere in comune i propri investimenti per gestire il rischio e ottenere i massimi benefici», afferma il dottor Eaton.

La moderna teoria del portafoglio ha molte potenziali applicazioni per specie e scenari oltre al coquí llanero, ma ci sono due importanti limitazioni notate in questo studio. La prima è che l'applicazione attuale considera solo una specie quando valuta le azioni di conservazione concorrenti. L'altra è che l'applicazione di questi investimenti ad alto costo nel mondo reale richiede una considerazione più dettagliata delle condizioni locali come i costi di conservazione o ripristino di specifici appezzamenti. Anche così, la moderna teoria del portafoglio potrebbe essere applicata a una gamma di specie, esigenze di gestione delle risorse e futuri incerti.

Descrizione foto: Una rara rana coqui llanero fotografata in una zona umida segreta situata a Porto Rico. - Credit: Mitch Eaton, Centro scientifico per l'adattamento climatico del sud-est.

