Sigarette elettroniche con agenti pericolosi

Negli Stati Uniti i produttori di sigarette elettroniche stanno aggiungendo degli agenti refrigeranti sintetici WS-3 e WS-23 che possono cagionare danni alla salute.

Secondo una ricerca pubblicata presso il Convegno internazionale ATS 2022, i produttori di sigarette elettroniche stanno aggiungendo livelli potenzialmente pericolosi degli agenti refrigeranti sintetici WS-3 e WS-23 alle sigarette elettroniche usa e getta e alle ricariche di sigarette elettroniche vendute negli Stati Uniti.

Le sigarette elettroniche (1) al gusto di menta e mentolo (2) sono molto popolari grazie al loro effetto “raffreddante”. I fornitori di sigarette elettroniche hanno recentemente iniziato a commercializzare agenti refrigeranti sintetici come additivi che hanno un effetto rinfrescante, ma non hanno un odore di “menta”. Tuttavia, esiste una conoscenza molto limitata sul contenuto dei refrigeranti sintetici nelle sigarette elettroniche commercializzate negli Stati Uniti o sui loro rischi per la salute.

«In uno studio precedente abbiamo scoperto che un agente di raffreddamento sintetico, WS-3, è stato aggiunto alle sigarette elettroniche Juul commercializzate in Europa», ha affermato l'autore presentatore Sven Eric Jordt, PhD, (3) professore associato di anestesiologia e professore associato di farmacologia e biologia del cancro, Duke Scuola di Medicina dell'Università, Durham, Carolina del Nord. «Juul era il marchio di sigarette elettroniche più popolare all'epoca. Questo ci ha portato a esplorare se gli agenti refrigeranti sintetici vengano aggiunti anche alle sigarette elettroniche commercializzate negli Stati Uniti».

Il Dr. Sven Eric Jordt e colleghi hanno iniziato il loro studio esaminando i siti dei fornitori di e-liquid, cercando determinati termini come “kool/cool” e “ice”. Hanno cercato di vedere se le società vendessero agenti refrigeranti W-3 e WS-23. Hanno concentrato gran parte della loro ricerca sulle varietà “ghiaccio” e “non-ghiaccio” di Puffbar, attualmente il marchio di sigarette elettroniche più popolare, progettato come sigaretta elettronica usa e getta per eludere il regolamento della Food and Drug Administration di “pod” come Juul, che utilizzano cartucce intercambiabili.

In modo allarmante, la modellazione del consumo di liquidi elettronici vaporizzati ha rivelato MOE al di sotto del margine di sicurezza (

Gli agenti refrigeranti sintetici sono stati trovati non solo nei prodotti aromatizzati alla menta o al mentolo, ma anche nei prodotti al gusto di frutta e caramelle, tra cui Puffbar e altre sigarette elettroniche usa e getta. Puffbar sono commercializzati con gusti come Mango, Vaniglia, Berry e molti altri gusti dolci apprezzati dai giovani.

«Le nostre misurazioni e calcoli dimostrano che gli utenti di sigarette elettroniche inalano WS-3 e WS-23 a livelli superiori a quelli considerati sicuri dall'OMS, con il potenziale di causare tossicità per gli organi», ha affermato il dottor Jordt. «I regolatori come la FDA dovrebbero prendere in considerazione la revisione della sicurezza del prodotto dei dispositivi di svapo Puffbar e dei liquidi di ricarica per sigarette elettroniche che abbiamo testato».

Sebbene siano stati trovati nei più popolari dispositivi di sigaretta elettronica, «WS-3 e WS-23 sono regolamentati dalla FDA come additivi alimentari, ma non per inalazione. I produttori di sigarette elettroniche stanno “volando alla cieca” aggiungendo queste sostanze chimiche».

Nell'aprile 2021, l'amministrazione del governo Usa ha annunciato la sua decisione di vietare le sigarette al mentolo e i sigari aromatizzati. In un comunicato stampa, l'American Thoracic Society (ATS) ha osservato: “I prodotti del tabacco aromatizzati sono stati una strategia chiave di marketing dei Big del tabacco per avviare i fumatori in tenera età”.

Descrizione foto: Alti livelli di refrigeranti potenzialmente pericolosi come il mentolo nei prodotti di svapo. - Credit: American Thoracic Society.

