Sequenziato il primo genoma del pangolino

Serie completa di risorse genomiche per il pangolino, a volte noto come formichiere squamoso, che i ricercatori ritengono saranno fondamentali per proteggere questo mammifero minacciato



Un nuovo articolo su Molecular Biology and Evolution (1), pubblicato dalla Oxford University Press, spiega: i pangolini, che si trovano in Asia e nell'Africa sub-sahariana, sono gli unici mammiferi ricoperti di scaglie. Vengono trafficati a numeri record per la loro carne e le presunte proprietà medicinali. Gli animali sono a rischio anche a causa della diffusa deforestazione dei loro habitat nativi. I pangolini sono costituiti da otto specie sopravvissute che negli ultimi anni sono diventate di grande interesse pubblico e di grande impegno di conservazione.

Nonostante le loro terribili condizioni di conservazione, i pangolini sono poco studiati, e permangono importanti lacune nella ricerca di base sulle specie e sulle popolazioni. I ricercatori si stanno ora concentrando sempre più sulla genomica nella ricerca sulla fauna selvatica perché fornisce dati per informazioni più accurate sulla demarcazione delle specie o delle popolazioni, informazioni demografiche, diversità, traiettorie storiche e capacità di adattamento degli animali ai cambiamenti globali. Per non parlare del suo potenziale nel tracciare le origini degli individui commerciati illegalmente per individuare meglio i punti caldi del bracconaggio e interrompere le reti di traffico.

Produrre informazioni sull’intero genoma dei pangolini è un compito impegnativo. In primo luogo, l’isolamento geografico delle specie di pangolino le une dalle altre e i limitati reperti fossili pongono ostacoli metodologici. Le specie di pangolino asiatico e africano si sono differenziate circa 37,9 milioni di anni fa, rendendo difficile comprendere veramente l'evoluzione del gruppo quando si utilizza un genoma di riferimento di una specie distante. In secondo luogo, il comportamento sfuggente degli animali e la distribuzione tropicale rendono il campionamento genetico costoso e dispendioso in termini di tempo.

I ricercatori qui hanno sequenziato, assemblato e annotato il primo genoma di riferimento del pangolino gigante, originario dell'Africa, e hanno anche sequenziato e assemblato i genomi dei pangolini dal ventre nero, di Temminck, indiani e filippini. Questi nuovi dati genomici, insieme alle informazioni precedentemente pubblicate sulle restanti tre specie – il pangolino dal ventre bianco, il pangolino della Sonda e il pangolino cinese – forniscono il primo set completo di genomi dei pangolini. Durante questo processo, i ricercatori hanno anche identificato una specie di pangolino potenzialmente nuova da dati genomici precedentemente rilasciati.

I ricercatori ritengono che queste informazioni, che alla fine forniranno informazioni complete su come i pangolini si sono evoluti nel tempo in risposta ai cambiamenti delle condizioni ambientali, forniranno informazioni cruciali su come proteggere efficacemente gli animali attraverso le priorità di conservazione e i piani di gestione nei prossimi anni. I risultati saranno utili anche per sviluppare kit di strumenti sul DNA per tracciare il commercio dei pangolini.

«Il modo collaborativo di questo studio da parte di autori provenienti da Africa, Asia ed Europa ci ha permesso per la prima volta di dare uno sguardo approfondito all'evoluzione del pangolino in tutte e otto le specie utilizzando una lente dell'intero genoma», ha affermato il dottor Sean Heighton (2), uno degli autori dell'articolo. autori. «Ci auguriamo che questi genomi costituiscano la base per ulteriori ricerche genetiche che contribuiranno alla conservazione degli animali».

Descrizione foto: Pangolino. - Credit: Darren Pietersen/ Molecular Biology and Evolution.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Pangolin Genomes Offer Key Insights and Resources for the World’s Most Trafficked Wild Mammals