Scoperte in Ecuador tre nuove specie di serpenti

Individuati tre nuovi serpenti criptozoici (che vivono nel sottosuolo) nascosti sotto cimiteri e chiese in remote città delle Ande dell'Ecuador

Un gruppo di scienziati guidato dal dottor Alejandro Arteaga (1), beneficiario di The Explorers Club Discovery Expeditions e ricercatore presso la Khamai Foundation (2), ha scoperto tre nuovi serpenti criptozoici (che vivono nel sottosuolo) nascosti sotto cimiteri e chiese in remote città delle Ande dell'Ecuador. La scoperta è stata ufficializzata in uno studio pubblicato sulla rivista ZooKeys. I nuovi serpenti, che sono piccoli, cilindrici e dall'aspetto piuttosto arcaico, sono stati chiamati in onore di istituzioni o persone che sostengono l'esplorazione e la conservazione di remote foreste pluviali ai tropici.

Che ci crediate o no, i cimiteri sono anche terra dei vivi. Nelle Ande dell'Ecuador sono abitati da un gruppo fossoriale di serpenti appartenenti al genere Atractus. Questi serpenti di terra sono il genere di serpenti più ricco di specie al mondo (ora ci sono 150 specie conosciute a livello globale), ma poche persone ne hanno visto uno o addirittura sentito parlare della loro esistenza. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che questi serpenti sono timidi e generalmente rari e rimangono nascosti per la maggior parte della loro vita. Inoltre, la maggior parte di loro abita in remote foreste pluviali e vive sepolta sottoterra o in profonde fessure. In questo caso particolare, però, i nuovi serpenti di terra sono stati trovati a vivere tra le cripte.

La scoperta delle tre nuove specie avvenne piuttosto casualmente e in luoghi dove probabilmente non ci si aspetterebbe di trovare questi animali. Il Discovery Ground Snake (scoperta di Atractus) è stato trovato nascosto in un piccolo cimitero in una remota città nella foresta pluviale nel sud-est dell'Ecuador, mentre le altre due nuove specie sono state trovate oltre a una vecchia chiesa e in una piccola scuola. Tutto ciò sembra suggerire che, almeno nelle Ande, nuove specie di serpenti potrebbero essere in agguato proprio dietro l'angolo.

Sfortunatamente, la coesistenza di serpenti di terra e abitanti del villaggio nella stessa città è generalmente una cattiva notizia per i serpenti. Lo studio del dottor Alejandro Arteaga riporta che la maggior parte dell'habitat nativo dei nuovi serpenti è già stata distrutta. A causa della ritirata del confine forestale, i serpenti di terra si trovano nella necessità di rifugiarsi negli spazi utilizzati dall'uomo (vivo e morto), dove di solito vengono uccisi a vista.

Il dottor Diego Piñán, un insegnante della città dove è stato trovato uno dei nuovi rettili, racconta: «Quando sono arrivato per la prima volta a El Chaco nel 2013, vedevo molti serpenti morti per strada; altri sono stati colpiti da machete o con pietre. Ora, dopo aver parlato per anni dell'importanza dei serpenti, sia i bambini che i loro genitori, sebbene ancora diffidenti nei confronti dei serpenti, ora li apprezzano e li proteggono». Fortunatamente, Diego non ha mai buttato via i serpenti morti che ha trovato: li ha conservati in barattoli pieni di alcol e questi sono stati successivamente utilizzati dal dottor Arteaga per descrivere la specie come nuova per la scienza.

Oltre a insegnare l'importanza dei serpenti, il processo di denominazione delle specie è importante per creare consapevolezza sull'esistenza di un nuovo animale e sul suo rischio di estinzione. In questo caso particolare, si ritiene che due dei nuovi serpenti corrano un alto rischio di estinzione nel prossimo futuro.

Il processo di scoperta offre anche l'opportunità di riconoscere e onorare il lavoro delle persone e delle istituzioni che combattono per proteggere la fauna selvatica.

«La denominazione delle specie è al centro della biologia», afferma il dottor Juan M. Guayasamin, coautore dello studio e professore all'Universidad San Francisco de Quito. «Nessuno studio è davvero completo se non è collegato al nome della specie e la maggior parte delle specie che condividono il pianeta con noi non sono descritte».

«La scoperta di questi nuovi serpenti è solo il primo passo verso un progetto di conservazione molto più ampio», afferma Arteaga. «Ora, grazie all'incoraggiamento di ZGAP, abbiamo già avviato il processo di creazione di una riserva naturale per proteggere i serpenti di terra. Questa azione non sarebbe stata possibile senza prima svelare l'esistenza di questi rettili unici e criptici, anche se significava turbare momentaneamente la pace dei morti nel cimitero dove vivevano».

La scoperta di Atractus è stata chiamata per onorare l'iniziativa The Explorers Club Discovery Expedition Grants (3) , un programma che cerca di promuovere la comprensione scientifica per il miglioramento dell'umanità e di tutta la vita sulla Terra e oltre. Il programma di sovvenzioni supporta ricercatori ed esploratori di tutto il mondo nella loro ricerca per mitigare il cambiamento climatico, prevenire l'estinzione di specie e culture e garantire la salute della Terra e dei suoi abitanti. Atractus zgap è stato chiamato in onore della Zoological Society for the Conservation of Species and Populations (ZGAP) (4), un programma che cerca di conservare specie sconosciute ma altamente minacciate e i loro habitat naturali in tutto il mondo. Il programma di sovvenzioni ZGAP sostiene il lavoro sul campo di giovani scienziati desiderosi di implementare e avviare progetti di conservazione nei loro paesi d'origine. Atractus michaelsabini è stato chiamato in onore di un giovane amante della natura, Michael Sabin, nipote del filantropo e ambientalista americano Andrew “Andy” Sabin. Attraverso l'organizzazione di conservazione Re:wild (5), la famiglia Sabin ha sostenuto la ricerca sul campo di rettili minacciati e ha protetto migliaia di acri di habitat critici in tutto il mondo. Arteaga A, Quezada A, Vieira J, Guayasamin JM (2022) “Leaving no stone unturned: three additional new species of Atractus ground snakes (Serpentes, Colubridae) from Ecuador discovered using a biogeographical approach” ZooKeys (6)

Riferimenti:

(1) Alejandro Arteaga

(2) Khamai Foundation

(3) The Explorers Club Discovery Expedition Grants

(4) Zoological Society for the Conservation of Species and Populations (ZGAP)

(5) Re:wild - Biodiversity is the Solution

(6) Leaving no stone unturned: three additional new species of Atractus ground snakes (Serpentes, Colubridae) from Ecuador discovered using a biogeographical approach

Descrizione foto: Il serpente Atractus individuato tra le tombe degli anziani della città andina Amaluza, provincia di Azuay, Ecuador. - Credit: Alejandro Arteaga.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Three new species of ground snakes discovered under graveyards and churches in Ecuador