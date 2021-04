Scarti di caffè per il recupero delle foreste

Un nuovo studio rileva che la polpa di caffè, un prodotto di scarto della produzione di caffè, può essere utilizzata per accelerare il recupero della foresta tropicale sui terreni post-agricoli.

Nello studio, pubblicato sulla rivista Ecological Solutions and Evidence (1) della British Ecological Society, i ricercatori dell'ETH di Zurigo e dell'Università delle Hawaii hanno distribuito 30 carichi di autocarri con cassone ribaltabile di polpa di caffè su un'area di 35 × 40 m di terreno degradato in Costa Rica e hanno tracciato un'area di dimensioni simili senza polpa di caffè come controllo.

«I risultati sono stati straordinari», ha detto la dottoressa Rebecca Cole, autrice principale dello studio. «L'area trattata con uno spesso strato di polpa di caffè si è trasformata in una piccola foresta in soli due anni, mentre l'area di controllo è rimasta dominata da erbe di pascolo non autoctone».

Dopo solo due anni l'area trattata con polpa di caffè aveva una copertura del tettuccio dell'80% rispetto al 20% nell'area di controllo. Anche la tettoia nell'area della polpa del caffè era quattro volte più alta di quella dell'area di controllo.

L'aggiunta dello strato spesso mezzo metro di polpa di caffè ha eliminato le erbe invasive dei pascoli che dominavano il terreno. Queste erbe sono spesso una barriera alla successione forestale e la loro rimozione ha permesso alle specie arboree autoctone e pioniere, arrivate come semi attraverso il vento e la dispersione degli animali, di ricolonizzare rapidamente l'area.

I ricercatori hanno anche scoperto che dopo due anni, i nutrienti tra cui carbonio, azoto e fosforo erano significativamente elevati nell'area trattata con polpa di caffè rispetto al controllo. Questa è una scoperta promettente, dato che i terreni agricoli ex tropicali sono spesso altamente degradati e la scarsa qualità del suolo può ritardare la successione delle foreste per decenni.

Rebecca Cole ha dichiarato: «Questo studio suggerisce che i sottoprodotti agricoli possono essere utilizzati per accelerare il recupero delle foreste su terreni tropicali degradati. In situazioni in cui la lavorazione di questi sottoprodotti comporta un costo per le industrie agricole, utilizzandoli per il ripristino con l'intento di soddisfare il rimboschimento globale gli obiettivi possono rappresentare uno scenario vantaggioso per tutti».

Essendo un prodotto di scarto ampiamente disponibile ad alto contenuto di sostanze nutritive, la polpa di caffè può essere una strategia di ripristino forestale conveniente. Tali strategie saranno importanti se vogliamo raggiungere ambiziosi obiettivi globali per ripristinare vaste aree di foresta, come quelle concordate negli accordi di Parigi del 2015.

Lo studio è stato condotto nella contea di Coto Brus, nel sud della Costa Rica, in un'ex fattoria di caffè che è stata ripristinata nella foresta per la conservazione. Negli anni '50 la regione ha subito una rapida deforestazione e conversione della terra all'agricoltura e al pascolo del caffè, con una copertura forestale ridotta al 25% entro il 2014.

Nel 2018, i ricercatori hanno definito due aree di circa 35 × 40 m, distribuendo la polpa di caffè in uno strato spesso mezzo metro su un'area e lasciando l'altra come controllo.

I ricercatori hanno analizzato i campioni di terreno per i nutrienti immediatamente prima dell'applicazione della polpa di caffè e di nuovo due anni dopo. Hanno anche registrato le specie presenti, le dimensioni dei fusti legnosi, la percentuale di copertura del suolo forestale e hanno utilizzato i droni per registrare la copertura della volta.

La dottoressa Cole avverte che come caso di studio con due anni di dati, sono necessarie ulteriori ricerche per testare l'uso della polpa di caffè per aiutare il ripristino delle foreste. «Questo studio è stato condotto in un solo grande sito, quindi sono necessari ulteriori test per vedere se questa strategia funziona in una gamma più ampia di condizioni. Le misurazioni che condividiamo sono solo dei primi due anni. Il monitoraggio a lungo termine mostrerebbe come la polpa del caffè influisca nel tempo sul suolo e sulla vegetazione. Ulteriori test possono anche valutare se ci sono effetti indesiderati dall'applicazione della polpa di caffè».

Una limitazione dell'uso della polpa di caffè o di altri sottoprodotti agricoli è che il suo utilizzo è per lo più limitato ad aree relativamente pianeggianti e accessibili dove il materiale può essere consegnato e il rischio che i nutrienti aggiunti vengano lavati nei bacini idrografici vicini può essere gestito.

A seguito di ulteriori ricerche sull'uso della polpa di caffè, Rebecca Cole ha affermato: «Vorremmo ampliare lo studio testando questo metodo su una varietà di siti degradati nel paesaggio. Inoltre, questo concetto potrebbe essere testato con altri tipi di agricoltura non agricola. Ad esempio, si potrebbero utilizzare altri prodotti di mercato come la buccia d'arancia. Ci auguriamo che il nostro studio sia un punto di partenza per altri ricercatori e industrie per dare un'occhiata a come potrebbero rendere la loro produzione più efficiente creando collegamenti con il movimento di restauro globale».

(1) Coffee pulp accelerates early tropical forest succession on old fields

Descrizione foto: Polpa di caffe. - Credit: Rebecca Cole.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Forests on caffeine: coffee waste can boost forest recovery