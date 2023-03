Rivelati gli ultimi 100 milioni di anni della Terra

Divulgata una nuova ricerca che rivela un modello dettagliato e dinamico della superficie terrestre negli ultimi 100 milioni di anni

Il clima, la tettonica e il tempo si combinano per creare potenti forze che forgiano il volto del nostro pianeta. Aggiungi la graduale scultura della superficie terrestre da parte dei fiumi e ciò che a noi sembra solido come la roccia cambia continuamente. Tuttavia, la nostra comprensione di questo processo dinamico è stata nel migliore dei casi irregolare.

Gli scienziati hanno divulgato una nuova ricerca che rivela un modello dettagliato e dinamico della superficie terrestre negli ultimi 100 milioni di anni. Lavorando con scienziati in Francia, i geoscienziati dell'University of Sydney hanno pubblicato questo nuovo modello sulla prestigiosa rivista Science (1).

L'autore principale, il dottor Tristan Salles (2) dell'University of Sydney School of Geosciences (3), ha dichiarato: «Per prevedere il futuro, dobbiamo capire il passato. Ma i nostri modelli geologici hanno fornito solo una comprensione frammentaria di come si sono formate le recenti caratteristiche fisiche del nostro pianeta. Se cerchi un modello continuo dell'interazione tra bacini fluviali, erosione su scala globale e deposizione di sedimenti ad alta risoluzione negli ultimi 100 milioni di anni, semplicemente non esiste. Quindi, questo è un grande progresso. Non è solo uno strumento per aiutarci a indagare sul passato, ma aiuterà anche gli scienziati a comprendere e prevedere il futuro».

Utilizzando un quadro che incorpora la geodinamica, le forze tettoniche e climatiche con i processi superficiali, il team scientifico ha presentato un nuovo modello dinamico degli ultimi 100 milioni di anni ad alta risoluzione (fino a 10 chilometri), suddiviso in fotogrammi di un milione di anni.

Il secondo autore, il dottor Laurent Husson (4) dell'Institut des Sciences de la Terre di Grenoble (5), in Francia, ha dichiarato: «Questo modello ad alta risoluzione senza precedenti del recente passato della Terra fornirà ai geoscienziati una comprensione più completa e dinamica della superficie terrestre. Criticamente, cattura le dinamiche del trasferimento dei sedimenti dalla terra agli oceani in un modo che prima non eravamo in grado di fare».

Il dottor Salles ha affermato che la comprensione del flusso dei sedimenti terrestri verso gli ambienti marini è fondamentale per comprendere la chimica degli oceani di oggi. Egli dice: «Dato che la chimica degli oceani sta cambiando rapidamente a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo, avere un quadro più completo può aiutare la nostra comprensione degli ambienti marini».

Il modello consentirà agli scienziati di testare diverse teorie su come la superficie terrestre risponderà ai cambiamenti climatici e alle forze tettoniche.

Inoltre, la ricerca fornisce un modello migliorato per capire come il trasporto dei sedimenti terrestri regola il ciclo del carbonio del pianeta per milioni di anni.

«Le nostre scoperte forniranno uno sfondo dinamico e dettagliato per gli scienziati in altri campi per preparare e testare ipotesi, come nei cicli biochimici o nell'evoluzione biologica».

Il dottor Tristan Salles, il dottor Claire Mallard e la studentessa di dottorato Beatriz Hadler Boggiani sono membri del gruppo EarthColab (6) e il professore associato Patrice Rey e il dottor Sabin Zahirovic fanno parte del gruppo EarthByte (7). Entrambi i gruppi sono alla School of Geosciences dell'University of Sydney.

La ricerca è stata intrapresa in collaborazione con geoscienziati francesi del CNRS, Francia, Université Lyon e ENS Paris.

Descrizione foto: L'autore principale, il dott. Tristan Salles, della School of Geosciences dell'Università di Sydney. - Credit: Stefanie Zingsheim, The University of Sydney.

