Rana senza voce scoperta in Tanzania

Nelle montagne Ukaguru della Tanzania, i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di rana che ha un tratto insolito: è completamente silenziosa

La rana di canna dalla gola spinosa di Ukaguru non gracchia, non canta o non canta. Individuata nelle montagne Ukaguru della Tanzania da cui prende il nome, Hyperolius ukaguruensis è tra le poche rane in tutto il mondo che non vocalizzano ad altre rane.

La nuova specie appartiene a un gruppo di rane dalla gola spinosa, che fedeli al loro nome hanno minuscole spine sulla gola del maschio. Dal momento che non possono fare affidamento sul suono per riconoscere i membri della loro specie, potrebbero invece usare le spine.

La dottoressa Lucinda P Lawson (1), biologa della conservazione e assistente professoressa di ricerca presso l'University of Cincinnati, dice: «È un gruppo di rane molto strano. Le rane maschi non chiamano come la maggior parte delle altre rane. Pensiamo che possano usare la colonna vertebrale come qualcosa di simile al Braille per il riconoscimento delle specie. Senza una chiamata, hanno bisogno di un altro modo per riconoscersi. Questo gruppo di rane conta solo poche specie, presenti in piccole popolazioni che le rendono rare e a rischio di estinzione. Trovare un nuovo membro di questo gruppo è una grande vittoria per la conservazione».

La scoperta è stata descritta sulla rivista PLOS ONE. (2)

La dottoressa Lawson nel 2019 ha guidato un team internazionale in una ricerca di anfibi sui monti Ukaguru, dove gli scienziati hanno condotto almeno sette sondaggi precedenti. Speravano di trovare il bellissimo rospo arboricolo, Churamiti maridadi, un anfibio che è stato osservato solo due volte allo stato selvatico in questa stessa foresta e che si teme sia estinto.

«Le nostre speranze non erano molto alte. Sapevamo che le probabilità erano contro di noi», ha affermato il coautore dello studio, il dottor H. Christoph Liedtke, ricercatore post-dottorato presso il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo.

I ricercatori hanno perlustrato indisturbati banchi di torrenti sia di giorno che di notte, documentando la loro ricerca con ricevitori satellitari di posizionamento globale portatili. Hanno guardato sotto i tronchi e nelle cavità degli alberi in un'area di foresta utilizzata da apicoltori, bracconieri e taglialegna su piccola scala.

Hanno anche piazzato trappole fatte di secchi di plastica sepolti a livello del suolo per catturare gli anfibi che si nascondono sotto la lettiera delle foglie. I ricercatori si sono consultati con i silvicoltori locali e hanno distribuito foto del rospo ai residenti nelle vicinanze sperando che qualcuno - chiunque - potesse averlo visto.

Sebbene i ricercatori non abbiano mai trovato il rospo, si sono imbattuti in una popolazione locale abbondante di rane di canna sconosciute alla scienza.

«Il tempo trascorso alla ricerca del bellissimo rospo arboricolo ha prodotto risultati inaspettati. È stata una scoperta fantastica che ne ha valso la pena», ha detto Liedtke.

La rana di canna appena scoperta si unisce a una famiglia di quasi 200 specie nel genere Hyperolius. Lawson ha detto che hanno immediatamente riconosciuto di aver trovato qualcosa di speciale.

«Con qualsiasi Hyperolius, posso probabilmente dire guardandolo se è nuovo o potenzialmente nuovo», ha detto Lawson.

«Immediatamente fu chiaro che si trattava di una rana spinosa. Ma questo era di un marrone dorato, verdastro invece del colore verde che si trova nelle altre specie», ha detto Lawson. «A volte la variazione di colore non significa nulla, ma qui potrebbe esserlo».

Una combinazione di analisi genetiche e genomiche ha confermato che la rana era distinta dagli altri membri di Hyperolius. I ricercatori hanno anche identificato la sua relazione evolutiva più vicina, Hyperolius ruvuensis, un'altra specie che è in grave pericolo di estinzione e probabilmente estinta.

Le misurazioni hanno rilevato che la rana ha proporzioni corporee uniche, con occhi più piccoli rispetto alla testa e rispetto ad altre rane dalla gola spinosa.

«Descrivere una specie è il primo passo per proteggerla, in particolare nelle foreste sempre più frammentate come quelle delle montagne Ukaguru», ha affermato Lawson.

Secondo lo studio, la rana appena scoperta potrebbe essere di grande interesse per la conservazione.

«La Mamiwa-Kisara North Forest Reserve è una foresta residua a forma di T», ha detto Lawson. «Ha molti effetti collaterali dalle persone che tagliano la legna da ardere. Ci sono tutti i tipi di pressioni su questa foresta. È facile attraversare tutto in poche ore di cammino».

«Sapere quante specie esistono e dove è fondamentale per la conservazione», ha detto Liedtke.

«Le montagne Ukaguru fanno parte della più grande spaccatura dell'arco orientale, un'affascinante culla di biodiversità, con molte specie endemiche di singoli blocchi montuosi», ha affermato Liedtke. «In Tanzania, gli habitat delle foreste montane sono minacciati sempre più dalle persone a causa della rapida crescita della popolazione».

Gli anfibi sono particolarmente sensibili agli impatti umani. Poiché assorbono sostanze chimiche attraverso la loro pelle, sono vulnerabili alle tossine o ai cambiamenti nell'acidità dell'acqua.

«Se l'habitat di un uccello viene distrutto, a volte possono volare in una nuova foresta. Ma è difficile per gli anfibi. Avere un numero diverso di specie è importante per mantenere ecosistemi sani. Riflettiamo molto su questa domanda: perché una specie è importante?», ha detto Lawson.

Le rane fanno parte della catena alimentare. Mangiano insetti e, a loro volta, vengono mangiati da altri animali.

«Se questa specie si estingue, non succede molto. Perdiamo solo un altro filo nel tessuto dell'ecosistema», ha detto Lawson. «Ma se continui a tirare fuori fili, l'ecosistema si destabilizza e il tessuto si disfa».

Il coautore Simon Loader, curatore di vertebrati al Natural History Museum di Londra, si è detto entusiasta di aiutare a descrivere una nuova specie. La scoperta mostra quanto c'è ancora da imparare sulle parti del mondo ricche di diversità.

«Abbiamo ancora molta strada da fare prima di capire quali specie ci sono e dove possono essere trovate», ha detto. «Questo è particolarmente vero per le foreste submontane ricche di biodiversità della Tanzania».

Hanno contribuito allo studio anche la laureata in biologia della UC Erin Siemer e il dottorando John Lyakurwa dell'Università di Dar es Salaam in Tanzania.

Riferimenti:

(1) Lucinda P Lawson

(2) Diversification of spiny-throated reed frogs (Anura: Hyperoliidae) with the description of a new, range-restricted species from the Ukaguru Mountains, Tanzania

Descrizione foto: Hyperolius ukaguruensis è tra le poche rane in tutto il mondo che non vocalizzano ad altre rane. - Credit: Christoph Liedtke. / La biologa della conservazione della UC Lucinda Lawson. - Credit: Joseph Fuqua II/UC.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New species of voiceless frog discovered in Tanzania