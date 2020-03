Quanto tempo COVID-19 rimane sulle superfici

La ricerca suggerisce che le persone possono acquisire il coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) attraverso l'aria e toccando le superfici contaminate.

Secondo un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, (1) il coronavirus che causa COVID-19 rimane per diverse ore o giorni sulle superfici e negli aerosol.

Lo studio suggerisce che le persone possono acquisire il coronavirus attraverso l'aria e dopo aver toccato oggetti contaminati. Gli scienziati hanno scoperto che il virus è rilevabile fino a tre ore negli aerosol, fino a quattro ore su rame, fino a 24 ore su cartone e fino a due o tre giorni su plastica e acciaio inossidabile.

Il dottor James Lloyd-Smith, (2) coautore dello studio e professore di ecologia e biologia evolutiva dell'University of California - Los Angeles (UCLA), puntualizza: «questo virus è abbastanza trasmissibile attraverso un contatto relativamente occasionale. Ciò rende questo patogeno molto difficile da contenere. Se si stanno toccando oggetti che qualcun altro ha maneggiato di recente, bisogna tener presente che potrebbero essere contaminati e quindi lavarsi le mani diventa importantissimo.»

Gli autori dello studio provengono dall'University of California - Los Angeles (UCLA), dal National Institutes of Health, dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dal Centers for Disease Control and Prevention e dalla Princeton University. Nel team di ricerca c'è pure la dottoressa Amandine Gamble, (3) ricercatrice post-dottorato dell'UCLA nel laboratorio di Lloyd-Smith.

Il dottor James Lloyd-Smith e colleghi, lo scorso mese di febbraio, riferirono sulla rivista eLife che lo screening dei viaggiatori per COVID-19 non è molto efficace. Le persone infette dal virus - ufficialmente denominate SARS-CoV-2 - potrebbero diffondere il virus senza sapere di averlo o prima che compaiano i sintomi. James Lloyd-Smith ha affermato che la biologia e l'epidemiologia del virus rendono estremamente difficile individuare l'infezione nelle sue fasi iniziali poiché la maggior parte dei casi non mostra sintomi per cinque giorni o più dopo l'esposizione.

Affrontando la problematica il dottor James Lloyd-Smith dice: «molte persone non avranno ancora sviluppato sintomi. Sulla base della nostra precedente analisi dei dati sulla pandemia influenzale, molte persone potrebbero non scegliere di rivelare se lo sanno.»

Il nuovo studio, che supporta la guida di professionisti della salute pubblica, per rallentare la diffusione di COVID-19 raccomanda:

Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate.

Evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca.

Resta a casa quando sei malato.

Quando tossisci o starnutisci copriti la bocca con un fazzoletto e getta il fazzoletto nella spazzatura.

Pulisci e disinfetta oggetti e superfici frequentemente toccate usando uno spray o un panno per la pulizia della casa.

Descrizione foto: il dottor James Lloyd-Smith nel suo ufficio presso l'University of California - Los Angeles (UCLA) - Credit: Reed Hutchinson/UCLA.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study reveals how long COVID-19 remains infectious on cardboard, metal and plastic