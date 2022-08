Potassio per migliorare la salute del cuore

Una dieta ricca di potassio è associata a una pressione sanguigna più bassa (BP) e a un minor rischio di malattie cardiovascolari (CVD). Non è noto se queste associazioni differiscano tra uomini e donne e se dipendano dall'assunzione giornaliera di sodio.

Le donne che mangiano banane, avocado e salmone potrebbero ridurre gli effetti negativi del sale nella dieta, secondo uno studio pubblicato su European Heart Journal, (1) una rivista della Società europea di cardiologia (ESC). Lo studio ha rilevato che le diete ricche di potassio erano associate a una pressione sanguigna più bassa, in particolare nelle donne con un'elevata assunzione di sale.

Il professor Liffert Vogt (2) dell'Amsterdam University Medical Centers, Paesi Bassi, dice: «È noto che un consumo elevato di sale è associato a una pressione sanguigna elevata e a un aumentato rischio di infarti e ictus. I consigli sulla salute si sono concentrati sulla limitazione dell'assunzione di sale, ma questo è difficile da ottenere quando le nostre diete includono alimenti trasformati. Il potassio aiuta il corpo a espellere più sodio nelle urine. Nel nostro studio, il potassio nella dieta è stato collegato ai maggiori guadagni di salute nelle donne».

Lo studio ha incluso 24.963 partecipanti (11.267 uomini e 13.696 donne) dello studio EPIC-Norfolk, che ha reclutato tra le 1993 e le 1997 persone di età compresa tra 40 e 79 anni provenienti da studi medici generici a Norfolk, Regno Unito. L'età media era di 59 anni per gli uomini e 58 anni per donne. I partecipanti hanno completato un questionario sulle abitudini di vita, è stata misurata la pressione sanguigna ed è stato raccolto un campione di urina. Sono stati utilizzati sodio e potassio urinari per stimare l'assunzione con la dieta. I partecipanti sono stati divisi in terzili in base all'assunzione di sodio (basso/medio/alto) e di potassio (basso/medio/alto).

I ricercatori hanno analizzato l'associazione tra assunzione di potassio e pressione sanguigna dopo aver aggiustato per età, sesso e assunzione di sodio. Il consumo di potassio (in grammi al giorno) era associato alla pressione sanguigna nelle donne: all'aumentare dell'assunzione, la pressione sanguigna diminuiva. Quando l'associazione è stata analizzata in base all'assunzione di sodio (basso/medio/alto), la relazione tra potassio e pressione sanguigna è stata osservata solo nelle donne con un elevato apporto di sodio, dove ogni grammo di aumento giornaliero di potassio era associato a un abbassamento sistolico di 2,4 mmHg pressione sanguigna. Negli uomini non c'era associazione tra potassio e pressione sanguigna.

Durante un follow-up mediano di 19,5 anni, 13.596 (55%) dei partecipanti sono stati ricoverati in ospedale o sono morti a causa di malattie cardiovascolari. I ricercatori hanno analizzato l'associazione tra assunzione di potassio ed eventi cardiovascolari dopo aver aggiustato per età, sesso, indice di massa corporea, assunzione di sodio, uso di farmaci ipolipemizzanti, fumo, assunzione di alcol, diabete e precedente infarto o ictus. Nella coorte complessiva, le persone nel terzile più alto di assunzione di potassio avevano un rischio di eventi cardiovascolari inferiore del 13% rispetto a quelle nel terzile più basso. Quando uomini e donne sono stati analizzati separatamente, le corrispondenti riduzioni del rischio sono state rispettivamente del 7% e dell'11%. La quantità di sale nella dieta non ha influenzato la relazione tra potassio ed eventi cardiovascolari negli uomini o nelle donne.

Il professor Vogt ha dichiarato: «I risultati suggeriscono che il potassio aiuta a preservare la salute del cuore, ma che le donne ne traggono maggiori benefici rispetto agli uomini. La relazione tra potassio ed eventi cardiovascolari era la stessa indipendentemente dall'assunzione di sale, suggerendo che il potassio ha altri modi per proteggere il cuore oltre ad aumentare l'escrezione di sodio».

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che gli adulti consumino almeno 3,5 grammi di potassio e meno di 2 grammi di sodio (5 grammi di sale) al giorno. 2 Gli alimenti ricchi di potassio includono verdure, frutta, noci, fagioli, latticini e pesce. Ad esempio, una banana da 115 grammi ha 375 mg di potassio, 154 grammi di salmone cotto ha 780 mg, una patata da 136 grammi ha 500 mg e 1 tazza di latte ha 375 mg.

Il professor Vogt ha concluso: «I nostri risultati indicano che una dieta sana per il cuore va oltre la limitazione del sale per aumentare il contenuto di potassio. Le aziende alimentari possono aiutare sostituendo il sale standard a base di sodio con un'alternativa al sale di potassio negli alimenti trasformati. Inoltre, dovremmo tutti dare la priorità agli alimenti freschi e non trasformati poiché sono entrambi ricchi di potassio e poveri di sale».

lo studio EPIC-Norfolk (DOI 10.22025/2019.10.105.00004) ha ricevuto finanziamenti dal Medical Research Council (MR/N003284/1 MC-UU_12015/1 e MC_UU_00006/1) e Cancer Research UK (C864/A14136). LV, JIR, EJH, MHB e RDW hanno ricevuto finanziamenti dalla Dutch Kidney Foundation (K+onsortium, sovvenzione CP1601).

(1) Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study

(2) Liffert Vogt

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Women urged to eat potassium-rich foods to improve their heart health