Patogeni resistenti ai farmaci nelle orecchie dei cani

I ricercatori scoprono agenti patogeni resistenti ai farmaci, spesso mortali, che vivono nelle orecchie dei cani, creando preoccupazione che possa passare agli umani

Candida auris è una minaccia globale emergente per la salute pubblica ed è resistente alla maggior parte degli agenti antimicotici. Sebbene i funghi siano agenti patogeni significativi per gli animali, il ruolo di Candida auris nella salute degli animali rimane inesplorato.

Gli scienziati della McMaster University e dell'University of Delhi hanno scoperto e isolato la prima coltura viva del patogeno resistente ai farmaci Candida auris da un animale, in particolare dai canali uditivi dei cani randagi.

La scoperta suggerisce che gli animali domestici potrebbero fungere da serbatoi per i superbatteri, potenzialmente trasmettendo infezioni agli esseri umani.

Segnalato per la prima volta in Giappone nel 2009, Candida auris, è un tipo di lievito che da allora si è diffuso in tutto il mondo.

Il fungo emergente può causare infezioni persistenti e gravi e focolai diffusi negli ospedali. I farmaci antifungini spesso non funzionano contro di esso e più di un paziente su tre con infezioni gravi e invasive morirà, secondo alcune stime.

L'Organizzazione mondiale della sanità lo ha dichiarato uno dei quattro agenti patogeni fungini a “priorità critica” al mondo.

Per uno studio pubblicato online sul Journal of Fungi (1), i ricercatori hanno testato campioni di tamponi cutanei e auricolari di 87 cani ospitati in un rifugio a Delhi. Di questi, 52 erano randagi già in terapia intensiva per gravi lesioni dovute a malattie croniche della pelle. I restanti 35 cani erano animali domestici trattati per infezioni gastrointestinali e urinarie minori. Le condizioni dei soggetti non erano correlate al patogeno in studio.

I tamponi sono stati analizzati per colture di batteri e funghi utilizzando protocolli diagnostici di routine per infezioni della pelle e dell'orecchio. I ricercatori hanno trovato prove di Candida auris all'interno dei canali uditivi di quattro degli animali con infezioni croniche della pelle.

«I cani sono animali domestici comuni. Anche se Candida auris è stato trovato solo nei cani randagi in questo studio, ci sono molti cani randagi in molte parti del mondo. Questi cani potrebbero fungere da veicoli di trasmissione per Candida auris per raggiungere altri animali e umani», afferma il dottor Jianping Xu (2), autore principale dell'articolo e professore presso il Dipartimento di Biologia della McMaster University. È anche un investigatore della Global Nexus School for Pandemic Prevention & Response dell'università.

Mentre i funghi sono agenti patogeni significativi per gli animali, nessuna coltura viva di Candida auris era stata precedentemente isolata.

Un'analisi del DNA ha evidenziato somiglianze genomiche tra alcuni dei ceppi trovati nei cani e quelli trovati negli esseri umani, fornendo ulteriori prove che la diffusione dell'infezione ad altri animali e all'uomo è un rischio.

«Dobbiamo essere vigili nella sorveglianza di cani, altri animali domestici e animali selvatici nelle regioni in cui Candida auris è endemico», afferma Xu. «Mentre Candida auris si diffonde facilmente da uomo a uomo, la via di trasmissione tra animali o da animali a uomo è molto meno chiara e sono necessarie ulteriori indagini».

Quando gli esseri umani vengono infettati da Candida auris, gli oggetti inanimati nell'ambiente vengono prontamente contaminati dallo spargimento di squame cutanee. Poiché il lievito è stato trovato all'interno del condotto uditivo dei cani, rispetto alla pelle esposta, la diffusione nell'ambiente circostante è stata ridotta, contenendo la diffusione dell'infezione.

Candida auris è stato scoperto anche sulla superficie delle mele immagazzinate, nelle paludi di marea, in ambienti con salinità estremamente elevata e, recentemente, nelle acque reflue, suggerendo che può sopravvivere in condizioni difficili.

(1) Candida auris in Dog Ears

(2) Jianping Xu

Descrizione foto: Jianping Xu, autore principale dell'articolo e professore presso il Dipartimento di Biologia della McMaster University. - Credit: McMaster University.

