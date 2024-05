Otto nuove specie di spugne delle profondità marine

Scoperte in Spagna nuove specie di spugne marine in habitat inesplorati come le grotte sottomarine e le montagne intorno alle Isole Baleari

Nonostante le spugne marine siano molto diffuse sul nostro pianeta, la loro biodiversità e distribuzione è ancora poco conosciuta. Anche se il Mar Mediterraneo è il mare più esplorato sulla Terra, uno studio svolto dal dottor Julio A. Díaz rivela la presenza di nuove specie di spugne e nuove segnalazioni in habitat inesplorati come grotte sottomarine o montagne intorno alle Isole Baleari.

Le nuove scoperte, descritte in un articolo pubblicato da Aquatic Biology (1), aumenteranno l’importanza ecologica delle montagne sottomarine del canale di Maiorca e delle grotte litorali, fornendo argomenti convincenti al governo spagnolo per sottolineare la necessità di misure di protezione. Per quanto riguarda le montagne sottomarine, i dati suggeriscono una forte argomentazione a favore della loro inclusione nella rete 'Natura 2000', evidenziandone il significato ecologico e la necessità di sforzi di conservazione.

Comprendere l'ecologia della spugna

Le spugne sono animali acquatici che vivono attaccati al fondo del mare e si nutrono di batteri e altri alimenti microscopici filtrando costantemente grandi quantità di acqua di mare. Attualmente conosciamo più di 9.600 specie in tutto il mondo, con molte parti del globo ancora inesplorate. La fauna delle spugne del Mediterraneo occidentale è una delle più studiate al mondo, eppure il campionamento di nuovi habitat in questa regione è solitamente un'opportunità per rivelare nuove specie.

Julio A. Díaz, dottorando del Centro oceanografico delle Baleari dell'Istituto spagnolo di oceanografia (CSIC), insieme ad altri ricercatori dello stesso centro, hanno raccolto spugne nelle Isole Baleari, in Spagna. Le collezioni provenivano da grotte sottomarine poco profonde, zone di pesca d'altura e montagne sottomarine, scendendo a profondità fino a 1000 metri. Con il docente Paco Cárdenas, tassonomista delle spugne e curatore di zoologia presso il Museo dell'Evoluzione dell'Università di Uppsala, si sono concentrati su un gruppo particolarmente ampio di spugne, i tetractinellidi, per i quali nelle collezioni del Museo dell'Evoluzione è disponibile un sostanziale materiale comparativo.

Prima di questo studio, solo 16 delle 83 spugne tetractinellidi mediterranee erano state registrate nella regione delle Isole Baleari. Questo studio ha identificato un totale di 36 specie di tetrattinellidi e scoperto nel processo otto nuove specie per la scienza, come Stelletta mortarium, che prende il nome dal tipico mortaio da cucina comunemente usato nella cucina mediterranea, per via della sua forma a coppa; o matrice Geodia che prende il nome dalla sua tendenza ad accumulare tutti i tipi di elementi diversi nel suo corpo.

Due nuove specie onorano due importanti scienziati delle spugne: la Dottoressa Maria Antònia Bibiloni, che fu fondamentale per avviare la ricerca sulle spugne nelle Isole Baleari negli anni '80, e la Dottoressa Joana R. Xavier per i suoi continui sforzi e la sua leadership nel sostenere la ricerca sulle spugne di acque profonde. Inoltre, alcune specie sono state riscoperte dopo la loro descrizione 40 anni fa.

Julio A. Díaz è sostenuto dal Governo Regionale delle Isole Baleari e dal Fondo Sociale Europeo. Questo studio è stato condotto nell'ambito del progetto LIFE IP INTEMARES, che mira a migliorare la conoscenza scientifica delle montagne sottomarine del Canale di Maiorca per la sua inclusione nella Rete Natura 2000 e nelle indagini di ricerca MEDITS, cofinanziate dall'European Maritime and Fondo per la pesca e Programma nazionale spagnolo di raccolta, gestione e utilizzo dei dati nel settore della pesca e sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Ulteriore supporto è stato fornito anche dal progetto SosMed, finanziato dai fondi europei Next Generation (Piano di recupero, trasformazione e resilienza). Inoltre, gli esemplari raccolti da J. A. Díaz nell'ambito del progetto LIFE IP INTEMARES supporteranno l'attuale progetto di ricerca SponBIODIV di P. Cárdenas (cofinanziato dall'UE e FORMAS), che mira a stabilire una conoscenza di base della biodiversità delle spugne nell'Atlantico-Mediterraneo regione.

Riferimenti:

(1) From caves to seamounts: the hidden diversity of tetractinellid sponges from the Balearic Islands, with the description of eight new species

Descrizione foto: La nuova specie di spugna di acque profonde Geodia bibilonae delle Isole Baleari, così chiamata in onore della dottoressa Maria Antònia Bibiloni, che fu fondamentale per avviare la ricerca sulle spugne nelle Isole Baleari negli anni '80. - Credit: Julio A. Díaz.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Eight new deep-sea species of marine sponges discovered