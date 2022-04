Nuovo allenamento efficace per gli anziani

Secondo una ricerca, cinque minuti di allenamento quotidiano del respiro migliorano la tolleranza all'esercizio negli adulti di mezza età e negli anziani.

Nonostante la miriade di noti benefici dell'esercizio, molti adulti di mezza età e anziani faticano a soddisfare le raccomandazioni sull'attività fisica. Una nuova ricerca trova il potenziale per l'allenamento della forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza (inspiratory muscle strength training - IMST) per aiutare questa popolazione a passare a uno stile di vita più sano. Lo studio è stato presentato all'incontro annuale dell'American Physiological Society a Experimental Biology 2022.

Sebbene l'esercizio riduca il rischio di sviluppare malattie croniche con l'invecchiamento, uno studio del 2016 ha rilevato che il 28% degli adulti statunitensi di età pari o superiore a 50 anni erano fisicamente inattivi. «Lo sviluppo di nuove forme di allenamento fisico che aumentino l'aderenza e migliorino la funzione fisica sono fondamentali per ridurre il rischio di malattie croniche con l'invecchiamento. L'IMST (inspiratory muscle strength training) ad alta resistenza può essere una di queste strategie per promuovere l'aderenza e migliorare molteplici componenti della salute nella mezza età e negli anziani», spiega la dottoressa Kaitlin Freeberg, ricercatrice presso l'University of Colorado Boulder. (1)

L'IMST prevede l'inalazione attraverso un dispositivo portatile chiamato trainer per la respirazione manuale che aggiunge resistenza al respiro. Il team di ricerca ha suddiviso 35 adulti di età pari o superiore a 50 anni in un gruppo ad alta resistenza o in un gruppo di controllo a bassa resistenza. Entrambi i gruppi hanno utilizzato un trainer per la respirazione manuale per 30 respiri al giorno (circa cinque minuti) per sei settimane; entrambi i gruppi hanno potuto aderire al programma.

Dopo sei settimane, il gruppo ad alta resistenza ha mostrato un miglioramento del 12% in un test di esaurimento del tapis roulant, mentre il gruppo di controllo a bassa resistenza non ha mostrato alcun cambiamento. Il miglioramento nel gruppo ad alta resistenza ha anche mostrato una relazione con i cambiamenti in 18 metaboliti testati nello studio, principalmente quelli che “svolgono ruoli chiave nella produzione di energia e nel metabolismo degli acidi grassi”.

«Questi risultati preliminari suggeriscono che 5 minuti al giorno di IMST ad alta resistenza sono una modalità di allenamento fisico promettente e altamente aderente che aumenta la tolleranza all'esercizio e modula le vie metaboliche negli adulti [di mezza età e più anziani]», ha affermato il dottor Daniel H. Craighead, ricercatore all'University of Colorado Boulder. (2)

Experimental Biology è l'incontro annuale di cinque società che esplora le ultime ricerche in fisiologia, anatomia, biochimica e biologia molecolare, patologia investigativa e farmacologia. Con la missione di condividere i più recenti concetti scientifici e risultati della ricerca che modellano i progressi clinici, l'incontro offre un'opportunità senza precedenti di scambio globale tra scienziati che rappresentano dozzine di aree scientifiche, dal laboratorio alla ricerca traslazionale fino alla ricerca clinica. (3) American Physiological Society La fisiologia è un'ampia area di indagine scientifica che si concentra su come le molecole, le cellule, i tessuti e gli organi funzionano nella salute e nella malattia. L'American Physiological Society collega una comunità globale e multidisciplinare di oltre 10.000 scienziati ed educatori biomedici come parte della sua missione di promuovere la scoperta scientifica, comprendere la vita e migliorare la salute. La Società promuove la collaborazione e mette in luce le scoperte scientifiche attraverso le sue 16 riviste accademiche e la programmazione che supporta ricercatori ed educatori nel loro lavoro. (4)

Descrizione foto:

Foto sinistra: Kaitlin A. Freeberg, MS. - Credit: Kaitlin A. Freeberg, MS.

Foto destra: Daniel Craighead, PhD. - Credit: Daniel Craighead, PhD.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Five minutes of daily breath training improves exercise tolerance in middle-aged and older adults