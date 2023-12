Nuova specie di iguana scoperta in Cina

Il Calotes wangi si trova nelle foreste subtropicali sempreverdi di latifoglie e nelle foreste tropicali monsoniche della Cina meridionale e del Vietnam settentrionale

Una nuova iguana si aggiunge alla ricca fauna di rettili dell'Asia, ufficialmente descritta come nuova per la scienza nella rivista ad accesso libero ZooKeys (1).

«Dal 2009 al 2022, abbiamo condotto una serie di indagini sul campo nel sud della Cina e raccolto un certo numero di esemplari del complesso di specie 'Calotes versicolor' e abbiamo scoperto che la popolazione di quello che pensavamo fosse 'Calotes versicolor' nella Cina meridionale e nel Vietnam settentrionale era una nuova specie, che comprendeva anche due sottospecie», afferma il dottor Yong Huang (2), il cui team ha descritto la nuova specie.

La lucertola da giardino di Wang ( Calotes wangi ) è lunga meno di 9 cm e una delle sue caratteristiche distintive è la lingua arancione.

«Il Calotes wangi si trova nelle foreste subtropicali sempreverdi di latifoglie e nelle foreste tropicali monsoniche della Cina meridionale e del Vietnam settentrionale, soprattutto nelle aree montuose, colline e pianure ai margini delle foreste, terreni coltivabili, arbusti e persino cinture verdi urbane. È attivo ai margini della foresta e, quando è in pericolo, si precipita tra i cespugli o si arrampica sui tronchi degli alberi per nascondersi. Le indagini hanno scoperto che le lucertole si sdraiano di notte sui rami inclinati degli arbusti, dormendo vicino ai rami», dice Yong Huang.

È attivo da aprile a ottobre di ogni anno, mentre ai tropici è attivo da marzo a novembre o anche di più, e mangia una varietà di insetti, ragni e altri artropodi.

Per ora i ricercatori stimano che la nuova specie non sia minacciata, ma notano che in alcune zone il suo habitat è frammentato.

«Inoltre, i loro corpi vengono utilizzati in medicina e anche le lucertole vengono mangiate», scrivono nel loro documento di ricerca.

Questo è il motivo per cui suggeriscono che il governo locale rafforzi la protezione del proprio ambiente ecologico e presti molta attenzione alle dinamiche demografiche.

Descrizione foto: Calotes Wangi. - Credit: Huang et al..

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New reptile on the block: A new iguana species discovered in China