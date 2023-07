Guidati da un team della University of Wisconsin-Madison, i ricercatori hanno creato la prima mappa globale delle interfacce tra natura selvaggia e uomo

L'interfaccia wildland-urban è dove gli edifici e la vegetazione selvaggia si incontrano o si mescolano. È qui che si possono concentrare i conflitti e i rischi umani-ambientali, tra cui la perdita di case e di vite a causa di incendi boschivi, la perdita e la frammentazione dell'habitat e la diffusione di malattie zoonotiche. Tuttavia, è mancata un'analisi globale della WUI.

Gli studiosi, guidati da un team dell'Università del Wisconsin-Madison, hanno creato il primo strumento per mappare e visualizzare le aree in cui gli insediamenti umani e la natura si incontrano su scala globale. Lo strumento, che faceva parte di uno studio recentemente pubblicato su Nature (1), potrebbe migliorare le risposte a conflitti ambientali come gli incendi, la diffusione di malattie zoonotiche e la perdita di biodiversità dell'ecosistema.

Queste aree in cui le persone e le terre selvagge si incontrano sono chiamate l'interfaccia tra terre selvagge e urbane, o WUI (wildland-urban interface) in breve. Più tecnicamente, un WUI (pronunciato “woo-ee”) descrive qualsiasi luogo che abbia almeno una casa ogni 40 acri e sia anche coperto per il 50% da vegetazione selvatica come alberi, arbusti, praterie, zone umide erbacee, mangrovie, muschi e licheni.

Il dottor Franz Schug (2), ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di ecologia forestale e della fauna selvatica presso l'University of Wisconsin-Madison, spiega che le aree sono state inizialmente utilizzate dal servizio forestale degli Stati Uniti per assistere nella gestione degli incendi negli Stati Uniti occidentali.

Le aree definite come WUI coprono solo circa il 4,7% della terra sulla Terra, ma circa la metà della popolazione umana vive al loro interno. «A molte persone piace vivere in questi luoghi perché amano essere vicini ai servizi della natura», spiega il dottor Volker Radeloff (3), professore di ecologia delle foreste e della fauna selvatica all'University of Wisconsin-Madison.

«Riflette l'affinità delle persone con la natura, il che è positivo. Se la gente dicesse in generale: 'No, preferiamo non essere vicino a una foresta', sarei più preoccupato di questo», dice Radeloff.

Ma queste aree sono anche focolai di conflitti ambientali come gli incendi, la diffusione di malattie da parte degli animali, la frammentazione degli habitat e la perdita di biodiversità. Mentre si prevede che il cambiamento climatico aumenterà il potenziale conflitto ambientale nella WUI, la crescita della popolazione aumenta la frequenza con cui gli esseri umani e le terre selvagge entrano in contatto in molti luoghi. Sapere dove è probabile che entrambi si verifichino a livello globale è importante per pianificare il futuro.

Tuttavia, la WUI è stata descritta in modo prominente solo negli Stati Uniti e in pochi altri paesi sviluppati. Il dottor Schug ha visto una lacuna nella ricerca. Ha deciso di indagare sulla distribuzione mondiale delle WUI, anche se la mappatura della visione globale ad alta risoluzione gli ha richiesto di discutere e dare un senso a molte informazioni.

«Penso che la sfida più grande sia proprio la quantità di dati che sono stati inseriti in questo», afferma. «Abbiamo due server nel seminterrato [dell'edificio del laboratorio] che sono stati riattivati a tale scopo. Penso che l'intera faccenda copra diversi terabyte di elaborazione dei dati».

Dopo aver impostato il programma per computer, ci sono voluti tre mesi per esaminare tutti i dati, contrassegnando le regioni che si qualificano come WUI. I dati sulla copertura del suolo e sugli edifici forniti al computer provenivano da database disponibili al pubblico e archiviati su server di grandi dimensioni.

Il dottor Franz Schug è stato in grado di registrare WUI precedentemente non documentato in Asia orientale, Africa orientale e parti del Sud America.

Non sorprende che le WUI in tutto il mondo non abbiano tutte lo stesso aspetto o abbiano gli stessi tipi di ecosistemi. Se l'obiettivo è essere in grado di informare su migliori pratiche di gestione, Schug si è reso conto che avrebbe dovuto fornire un contesto più ampio su ciò che i tipi di paesaggi costituivano queste WUI. Dopotutto, la gestione delle foreste pluviali è molto diversa dalla gestione delle praterie.

«Soprattutto in questi biomi, dove altri studi prevedono che molto probabilmente il cambiamento climatico avrà un impatto sulla gravità e sulla frequenza degli incendi, dove vivono molte persone, sono sicuramente aree che saranno di interesse futuro», afferma Schug.

La WUI è già sfruttata in paesi come Polonia, Argentina e Portogallo, ma Radeloff e Schug vedono questa visione globale come uno strumento che può aiutare i gestori del territorio di tutto il mondo a sapere dove devono tenere d'occhio in futuro.

Man mano che il clima cambia, alcuni di questi biomi vedranno più incendi, più persone e animali che entrano in contatto tra loro per la prima volta e maggiori opportunità per la diffusione di malattie e la distruzione dell'ecosistema.

Il dottor Schug spera che questo lavoro ispiri ulteriori ricerche regionalizzate intorno alle WUI che hanno documentato, consentendo ai gestori del territorio locale di prepararsi meglio al cambiamento.

Per saperne di più sulla distribuzione globale delle interfacce tra fauna selvatica e città, esplora lo strumento interattivo del team online. (4)

Questo progetto è stato finanziato dall'accordo NASA Land Cover and Land Use Change Program 80NSSC21K0310. Il lavoro è reso possibile anche dalla collaborazione con l'US Forest Service.

Riferimenti:

Descrizione foto: Questa è la prima mappa delle aree di interfaccia tra terre selvagge e urbane in tutto il mondo. Fornisce inoltre dettagli sul tipo di copertura vegetale all'interno di ciascuna area. Per gentile concessione dell'UW–Madison SILVIS Lab. - Credit: University of Wisconsin–Madison, SILVIS Lab.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Picturing the places wildlands and people meet at a global scale