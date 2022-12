Malattie intestinali associate ai coloranti alimentari

Il consumo a lungo termine del colorante alimentare Allura Red può provocare patologie infiammatorie intestinali (IBD), morbo di Crohn e colite ulcerosa.

Uno studio, pubblicato su Nature Communications (1), attesta che il consumo a lungo termine del colorante alimentare Allura Red può essere un potenziale fattore scatenante di malattie infiammatorie intestinali (IBD), morbo di Crohn e colite ulcerosa, afferma il dottor Waliul Khan (2) della McMaster University. I ricercatori che hanno utilizzato modelli animali sperimentali di IBD hanno scoperto che l'esposizione continua a Allura Red AC danneggia la salute dell'intestino e promuove l'infiammazione.

Il colorante interrompe direttamente la funzione di barriera intestinale e aumenta la produzione di serotonina, un ormone/neurotrasmettitore presente nell'intestino, che successivamente altera la composizione del microbiota intestinale portando ad una maggiore suscettibilità alla colite.

Il dottor Khan ha detto che Allura Red (chiamato anche FD&C Red 40 e Food Red 17), è un ingrediente comune in caramelle, bibite, latticini e alcuni cereali. Il colorante viene utilizzato per aggiungere colore e consistenza ai prodotti alimentari, spesso per attirare i bambini.

L'uso di coloranti alimentari sintetici come Allura Red è aumentato in modo significativo negli ultimi decenni, ma c'è stato poco studio precedente sugli effetti di questi coloranti sulla salute dell'intestino. Il dottor Yun Han (Eric) Kwon, che ha recentemente completato il dottorato di ricerca nel laboratorio di Khan, è il primo autore.

Il dottor Waliul Khan, autore senior dello studio, professore presso il Dipartimento di patologia e medicina molecolare e ricercatore principale del Farncombe Family Digestive Health Research Institute, spiega: «Questo studio dimostra gli effetti nocivi significativi del rosso allura sulla salute dell'intestino e identifica la serotonina intestinale come un fattore critico che media questi effetti. Questi risultati hanno importanti implicazioni nella prevenzione e nella gestione dell'infiammazione intestinale. Quello che abbiamo scoperto è sorprendente e allarmante, poiché questo comune colorante alimentare sintetico è un possibile innesco dietetico per le IBD. Questa ricerca è un progresso significativo nell'allertare il pubblico sui potenziali danni dei coloranti alimentari che consumiamo quotidianamente. La letteratura suggerisce che il consumo di Allura Red influisce anche su alcune allergie, disturbi immunitari e problemi comportamentali nei bambini, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività».

Il professor Khan ha affermato che le IBD sono gravi condizioni infiammatorie croniche dell'intestino umano che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene le loro cause esatte non siano ancora del tutto comprese, gli studi hanno dimostrato che risposte immunitarie disregolate, fattori genetici, squilibri del microbiota intestinale e fattori ambientali possono scatenare queste condizioni.

«Negli ultimi anni ci sono stati progressi significativi nell'identificazione dei geni di suscettibilità e nella comprensione del ruolo del sistema immunitario e del microbiota ospite nella patogenesi delle IBD. Tuttavia, progressi simili nella definizione dei fattori di rischio ambientale non hanno subito significativi progressi», ha affermato.

Khan ha affermato che i fattori scatenanti ambientali per le IBD includono la tipica dieta occidentale, che include grassi trasformati, carni rosse e trasformate, zucchero e mancanza di fibre. Ha aggiunto che la dieta occidentale e gli alimenti trasformati includono anche grandi quantità di vari additivi e coloranti.

Ha aggiunto che lo studio suggerisce un legame tra un colorante alimentare comunemente usato e le IBD e garantisce ulteriori esplorazioni tra coloranti alimentari e IBD a livello sperimentale, epidemiologico e clinico. Lo studio è stato finanziato dal Canadian Institutes of Health Research.

Riferimenti:

(1) Chronic exposure to synthetic food colorant Allura Red AC promotes susceptibility to experimental colitis via intestinal serotonin in mice

(2) Waliul Khan

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Common food dye can trigger inflammatory bowel diseases, say McMaster researchers