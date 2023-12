Lo stile di vita dei Panda

Nuove scoperte sullo stile di vita dei Panda nella Riserva Naturale di Wolong in Cina. Usano la marcatura olfattiva per tenere traccia di familiari e amici

Le analisi delle reti sociali animali sono state tradizionalmente condotte su specie che mostrano comportamenti sociali come la vita di gruppo, mentre relativamente meno lavoro è stato fatto su specie considerate solitarie, criptiche e che comunicano attraverso segnali di marcatura olfattiva.

I panda, a lungo descritti come animali solitari, frequentano la famiglia e gli amici e sono grandi utenti dei social media. Gli alberi che marcano i profumi fungono da versione panda di un social.

Un articolo sulla rivista internazionale Ursus (1) dipinge un nuovo quadro dello stile di vita degli amati orsi nella Riserva Naturale di Wolong in Cina, una vita protetta da occhi umani perché sono timidi, rari e vivono in aree remote e densamente boscose. Nessuno sa davvero come vivono i panda, ma un nuovo studio indica che i panda stanno intorno agli altri più di quanto si pensasse in precedenza. Usano la marcatura olfattiva per tenere traccia di familiari e amici, lasciare aggiornamenti sugli eventi della vita e controllare la scena degli appuntamenti.

Il dottor Thomas Connor (2), autore principale dell'articolo, ha svolto questo lavoro per il suo dottorato di ricerca presso il Centro per l'integrazione e la sostenibilità dei sistemi (MSU-CSIS) della Michigan State University, trascorrendo mesi in quelle foreste (3), cercando segni di panda, poiché i panda reali (Ailuropoda melanoleuca) sono praticamente invisibile. Il suo lavoro si basava su precedenti osservazioni di altri scienziati del MSU-CSIS (4) i quali sospettavano che i panda probabilmente non erano dei veri solitari.

«Una volta che hai prestato attenzione, puoi vedere sulle cime delle creste e sui diversi sentieri gli alberi che marcano gli odori, che sono macchiati con una sostanza cerosa - e sembra che i panda lo facciano spesso», ha detto Connor. «Era abbastanza evidente che si scambiavano informazioni attraverso il comportamento di marcatura olfattiva».

Per collegare gli alberi contrassegnati dai panda, le loro comunità vicine dovevano essere monitorate e documentate. Per esplorare questa intuizione, il dottor Connor ha collaborato con il dottor Ken Frank (5), professore di sociometria della MSU Foundation e esperto di social network e coautore dell'articolo.

Il professor Ken Frank spiega: «I ricercatori non avevano una telecamera su un orso ogni volta che annusava un albero. Questa è una parte fondamentale. Gli ho detto che una volta che avremo dati su quali orsi sono vicini tra loro potremo usare le tecniche e le teorie che si applicano agli esseri umani per comprendere le loro reti sociali. E questi alberi profumati sono un social media. Come i social più conosciuti su internet, è asincrono, il che significa che non devi essere nello stesso posto allo stesso tempo. Permette di trasmettere a molti, ed è un record. Un panda che segna un albero non è poi così diverso da un post su un social».

Un portale di intuizione sociale

Per determinare quali orsi fossero vicini tra loro, Connor ha analizzato una grande quantità di dati che aveva raccolto sotto forma di escrementi freschi di panda.

Ciò che manca ai panda in termini di evidente socialità, lo compensano con la produzione di cacca, che avviene circa 90 volte al giorno. Ciò significa che lasciano una traccia affidabile. Connor è stato in grado di estrarre il DNA dalla cacca fresca del panda che lui e i suoi colleghi hanno raccolto in un'area di 46 chilometri quadrati conosciuta come habitat principale dei panda.

Le informazioni ottenute dagli escrementi hanno permesso loro di identificare panda specifici nelle vicinanze degli alberi che marcavano gli odori e hanno mostrato se questi panda erano imparentati tra loro. Ciò ha permesso loro di combinarli con le informazioni provenienti dal metodo di comunicazione scelto – gli alberi profumati – per esplorare il loro social network.

«Abbiamo definito un'associazione tra due individui di panda entro una certa distanza l'uno dall'altro», ha detto Connor. «Anche se non comunicano direttamente o non si incontrano fisicamente, possono scambiarsi informazioni nella firma dell’odore chimico. Ciò ha creato il social network per l’analisi».

Che fu una rivelazione per un animale considerato solitario.

Monitorare i comportamenti mediante rilevatori

Il dottor Ken Frank ha riferito che nel momento in cui gli orsi si trovavano nelle vicinanze, poteva applicare una tecnica per tracciare i comportamenti della comunità.

Gli alberi che marcano l'odore sono pieni di informazioni, suggerendo all'annusatore chi è l'animale o se li ha già incontrati prima. Indica anche il sesso dell'animale, un'idea di quanto sia dominante e grande l'orso e se è pronto per accoppiarsi.

Il professor Connor ha detto che l'informazione più allettante raccolta è che nelle stagioni in cui non si accoppiano, i panda sembrano stare principalmente con altri membri della famiglia. Ma sembravano ramificarsi durante la stagione degli amori, probabilmente utilizzando gli alberi che marcavano gli odori come mappa del territorio.

Si tratta di un importante cambiamento comportamentale poiché l'uscita dai gruppi familiari durante la stagione degli amori riduce i cambiamenti di consanguineità e competizione. Thomas Connor ha notato che questo risultato era preliminare e limitato dalle piccole dimensioni del campione, ma interessante per studiare la casistica.

Il dottor Jianguo "Jack" Liu, Ph.D. (6), autore senior dell'articolo, Rachel Carson Chair in Sustainability e direttore del CSIS, afferma: «Le scoperte di questo studio gettano nuova luce su come i panda utilizzano il loro habitat. I panda fanno parte dell'unione umana e naturale sistemica in cui gli esseri umani condividono il loro habitat. Tutto ciò che possiamo imparare su come vivono e di cosa hanno bisogno può in definitiva aiutare a definire buone politiche di conservazione e forse a comprendere un po’ di più il nostro comportamento».

Oltre a Connor (ora ricercatore post-dottorato presso l'University of California – Berkeley), Frank e Liu, “Social network analysis uncovers hidden social complexity in giant pandas” è stato scritto da Maiju Qiao, Kim Scribner, Jin Hou, Jindong Zhang, Abbey Wilson, Vanessa Hull e Rengui Li.

Descrizione foto: Panda giganti nella riserva naturale di Wolong, nella provincia cinese di Szechuan, che su un albero marca gli odori. Strofina le ghiandole odorifere contro un albero utilizzato dagli animali per lasciare messaggi sul loro stato. - Credit: Jindong Zhang.

