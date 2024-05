Lo squalo seta effettua una migrazione da record

Questo studio ha illustrato l’ampio utilizzo da parte dello squalo seta dell’oceano aperto, ben oltre le giurisdizioni nazionali, dimostrando l’urgente necessità di stabilire regolamenti per conservare la biodiversità oceanica oltre le aree di giurisdizione nazionale

In un recente studio, pubblicato su Journal of Fish Biology (1) i ricercatori della Charles Darwin Foundation (CDF), in collaborazione con il Guy Harvey Research Institute (GHRI) e il Save Our Seas Foundation Shark Research Center (SOSF-SRC) presso la Nova Southeastern University in Florida, e il Galapagos National Il Park Directorate (GNPD) ha documentato la migrazione più estesa mai registrata per uno squalo seta (Carcharhinus falciformis), rivelando informazioni critiche sul comportamento di questa specie gravemente sovrasfruttata e sottolineando l'urgente necessità di misure di gestione cooperativa internazionale per prevenire ulteriori diminuzioni della popolazione.

Lo squalo seta adulto, soprannominato “Genie” in onore della defunta ecologista degli squali, la dottoressa Eugenie Clark, è stato taggato con un trasmettitore satellitare montato su una pinna vicino a Wolf Island, a nord della Riserva marina delle Galapagos, nel luglio 2021, e presto si è imbarcato in un vasto viaggio che copre più di 27.666 chilometri in 546 giorni. Questo viaggio epico, equivalente ad attraversare gli Stati Uniti da costa a costa circa quattro volte, comprendeva due significative migrazioni verso ovest (a metà strada verso le Hawaii) che si estendevano fino a 4.755 chilometri dal sito di etichettatura nelle acque internazionali, aree ad alta pressione di pesca e regolamentazione minima.

Il dottor Pelayo Salinas de León (2), autore principale dello studio e co-investigatore principale del progetto sull'ecologia degli squali presso la Fondazione Charles Darwin, ha osservato: «Comprendere i percorsi migratori degli squali seta e di altri squali pelagici minacciati è fondamentale per sviluppare strategie di gestione efficaci per ripristinare il continuo declino della popolazione mondiale. Gli squali vagano per gli oceani del mondo da centinaia di milioni di anni e i confini della mappa che noi esseri umani abbiamo stabilito su carta non significano nulla per loro. Le loro lunghe migrazioni attraverso acque internazionali fortemente pescose li espongono a rischi significativi, evidenziandone la necessità per una risposta globale coordinata con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza di questo gruppo di specie altamente minacciato».

Gli squali seta sono particolarmente vulnerabili alla pesca eccessiva a causa della loro crescita lenta, della maturità tardiva e dell’elevata domanda nel commercio globale di pinne di squalo. Classificati come vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'IUCN, rappresentano uno degli squali più frequentemente catturati sia nella pesca artigianale che in quella industriale e rappresentano una priorità di conservazione per la CDF e altre organizzazioni.

Sorprendentemente, più del 99% delle volte in cui “Genie” è stato rintracciato è avvenuto in acque internazionali a ovest e a sud, molto al di fuori della zona economica esclusiva gestita dall’Ecuador intorno alle Isole Galapagos, evidenziando la necessità fondamentale di cooperazione internazionale nella protezione di questi animali a lunga distanza.

«Ottenere tracce di squali con una buona risoluzione della posizione per oltre un anno è, nella migliore delle ipotesi, difficile. In questo caso, siamo stati in grado di monitorare “Genie” per un anno e mezzo, rivelando percorsi di viaggio ripetuti e inaspettatamente coerenti su enormi distanze che vanno ben al largo, ben oltre la gestione nazionale e le attuali aree marine protette. «Questa scoperta è un invito all'azione per tutti i soggetti coinvolti nella conservazione marina e nella gestione della pesca affinché lavorino insieme per proteggere queste specie iconiche e gli ecosistemi oceanici in cui vivono», aggiunge il coautore, il dottor Mahmood Shivji (3) del SOSF-SRC and GHRI.

Questa ricerca è stata resa possibile grazie alle generose donazioni della Save Our Seas Foundation, del Darwin and Wolf Conservation Fund, della Mark and Rachel Rohr Foundation, della Shark Foundation e della Guy Harvey Foundation. La Fondazione Charles Darwin per le Isole Galapagos (CDF) è un'organizzazione no-profit internazionale presente alle Galapagos dal 1959, operante in base ad uno speciale accordo con il governo dell'Ecuador. La sua missione, e quella della sua Stazione di Ricerca, è quella di affrontare le maggiori minacce e sfide per le Galapagos attraverso la ricerca scientifica e l’azione di conservazione, al fine di salvaguardare uno dei tesori naturali più importanti del mondo. Attualmente, CDF gestisce oltre 25 progetti di ricerca e conservazione ed è custode di oltre 135.000 esemplari nelle sue collezioni di storia naturale. La nostra forza lavoro diversificata di oltre 130 persone è composta principalmente da cittadini ecuadoriani, di cui oltre il 60% proviene dalle Isole Galapagos. (4) Il Guy Harvey Research Institute e il Save Our Seas Foundation Shark Research Center presso la Nova Southeastern University in Florida sta lavorando a stretto contatto con il Guy Harvey Research Institute per scoprire la vita segreta degli squali mentre vagano per gli oceani. I nostri ricercatori attaccano diversi tipi di etichette di tracciamento elettroniche ai grandi squali pelagici e seguono i loro movimenti, in molti casi quasi in tempo reale, tramite le informazioni ricevute dalle etichette mentre segnalano ai satelliti in orbita. Le specie di squali attualmente oggetto della ricerca sono lo squalo mako, la tigre, lo squalo martello smerlato, la balena e lo squalo pinna bianca oceanico: tutte specie di grande interesse per la conservazione e la gestione. I dati raccolti rivelano informazioni senza precedenti sui modelli di migrazione di queste specie grandi e altamente mobili e dimostrano che questi animali hanno un senso dello spazio e del tempo molto finemente sintonizzato mentre nuotano per migliaia di chilometri nell’oceano. (5) La Fondazione Save Our Seas, fondata a Ginevra, in Svizzera, nel 2003, la Save Our Seas Foundation (SOSF) è un'organizzazione filantropica il cui obiettivo finale è quello di creare un'eredità volta a garantire la salute e la sostenibilità dei nostri oceani e delle comunità che dipendono da essi, per generazioni. Venire. Il suo sostegno a progetti di ricerca, conservazione ed educazione in tutto il mondo si concentra su squali, razze e razze in via di estinzione. Tre centri permanenti di ricerca e formazione SOSF rafforzano le sue azioni alle Seychelles, in Sud Africa e negli Stati Uniti. (6)

Riferimenti:

(1) Longest recorded migration of a silky shark (Carcharhinus falciformis) reveals extensive use of international waters of the Tropical Eastern Pacific

(2) Pelayo Salinas de León

(3) Mahmood Shivji

(4) Charles Darwin Foundation

(5) SOSF Shark Research Center

(6) Save Our Seas Foundation

Descrizione foto: Gli squali pelagici sono in grossi guai. Un tempo avvistamento comune intorno alle isole oceaniche del Pacifico tropicale orientale, i grandi squali seta stanno diventando sempre più rari a causa del continuo declino della popolazione globale, dovuto principalmente alla pesca eccessiva. - Credit: Pelayo Salinas de León.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Silky shark makes record breaking migration