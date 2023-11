La vita di un coccodrillo

I coccodrilli d'acqua salata sono grandi predatori che si nascondono nelle acque fangose, con mascelle abbastanza potenti da attaccare qualsiasi cosa, dai bufali d'acqua agli esseri umani... ma sono anche solo grandi lucertole rilassate che amano prendere il sole

Queste due cose possono essere vere contemporaneamente, afferma il ricercatore Yusuke Fukuda (1).

Il dottor Fukuda è rimasto affascinato dai coccodrilli d'acqua salata fin da quando ha visto un documentario su di loro al liceo nella sua città natale, Tokyo. Ha alimentato una passione che lo ha portato nel Territorio del Nord dell'Australia, dove Fukuda ha monitorato le popolazioni di coccodrilli d'acqua salata negli ultimi quindici anni.

Ora è alla fine di un dottorato in ecologia ed evoluzione presso la Research School of Biology (2) dell'Australian National University, esaminando i modelli di movimento e la diversità genetica dei coccodrilli di acqua salata. Spiega cosa vuol dire lavorare con il rettile vivente più grande e più antico del mondo.

«Il mio lavoro con il governo del Territorio del Nord si concentra su due cose principali. Uno è il monitoraggio della popolazione. L’altro è il conflitto tra i coccodrilli e le persone», dice.

I coccodrilli d'acqua salata sono parte integrante della vita nel Territorio del Nord. Ma esiste un rischio reale per le persone che si trovano vicino ai corsi d’acqua, soprattutto perché questa specie, un tempo eccessivamente cacciata, diventa più abbondante grazie alle leggi di protezione.

Fukuda trascorre molto tempo in barca intorno al porto di Darwin, al Parco nazionale Kakadu, al Parco nazionale Mary River e ai fiumi tradizionalmente posseduti dell'Arnhem Land, monitorando le popolazioni e raccogliendo dati sui coccodrilli. Un metodo che usa per raccogliere informazioni genetiche è quello di prelevare una minuscola biopsia tissutale dalla coda con un'asta sottile lunga tre metri.

Ciò avviene nel buio della notte, da una barca che spesso è più piccola e più leggera degli stessi coccodrilli. Puntando i riflettori, Fukuda e i suoi colleghi individuano i coccodrilli, guidano la barca più vicino e poi conficcano il palo nel tessuto adiposo della coda.

«Ho parecchi campioni bioptici di coccodrilli ma, sorprendentemente, nessuno di loro si è davvero arrabbiato con me. Saltano sempre su e poi nuotano via, quindi non è così pericoloso come sembra».

Questo è il lato rilassato della personalità dei coccodrilli.

«Quando li vedi sono piuttosto tranquilli, seduti o galleggianti sull'acqua: raramente li vedi attaccare altri animali», egli dice. «Abbiamo così tanti pesci qui, come il barramundi, quindi non sono coccodrilli affamati. Molto spesso vicino a loro si vedono uccelli acquatici come aironi o oche gazze, persino anatre che camminano proprio davanti alla faccia di un coccodrillo. Non si preoccupano l'uno dell'altro».

Ma non lasciarti ingannare, i coccodrilli di acqua salata meritano sano rispetto e distanza.

È noto che i coccodrilli attaccano le persone in Australia. Anche se la famosa statistica, riferita una volta dal deputato Bob Katter, secondo cui un abitante del Queensland del Nord veniva “fatto a pezzi da un coccodrillo ogni tre mesi” è un’esagerazione, nella maggior parte degli anni si sono verificati uno o due attacchi mortali di coccodrilli nel Queensland e nel Territorio del Nord messi insieme.

Tuttavia, una cosa inquietante dei coccodrilli d'acqua salata è che non puoi fidarti dei tuoi sensi quando vedrai o sentirai un coccodrillo: sono esperti nel nascondersi sotto la superficie dell'acqua.

«L’acqua profonda appena mezzo metro è sufficiente perché un coccodrillo di quattro metri possa nascondersi da te. Anche se è a soli due metri dai tuoi piedi, non lo vedrai».

Il dottor Fukuda spiega: «La gestione dei coccodrilli umani è un argomento complicato. Il semplice trasferimento dei coccodrilli catturati non funziona. Ora lo sappiamo per certo, perché i coccodrilli hanno una forte capacità di tornare a casa dopo essere stati trasferiti».

Anche se era noto che i coccodrilli di acqua salata tornano spesso nella loro posizione originaria, la ricerca di Fukuda ha dimostrato che circa il 40% dei coccodrilli del Territorio del Nord sono migranti, e alcuni hanno viaggiato per più di 700 chilometri per arrivarci.

Ha anche scoperto che una cosa che interromperà la loro forte capacità di homing è una barriera geografica, come la penisola di Cobourg con forti correnti.

Il dottor Fukuda continua: «Se un coccodrillo è vicino alle persone, in pratica bisogna allontanarlo e metterlo in cattività, altrimenti purtroppo deve essere ucciso. Ma la soluzione ideale è l'istruzione pubblica. Riteniamo che sensibilizzando sia la gente del posto che i visitatori sui rischi si possa ridurre efficacemente un buon numero di attacchi, soprattutto in luoghi come l’Australia. In altri paesi, come Timor Est, Sri Lanka e Indonesia, la situazione è più difficile. A Timor Est dicono che ogni anno perdono più di 10 persone a causa dei coccodrilli. È davvero una cosa seria».

Su queste isole, le persone spesso hanno bisogno di utilizzare i corsi d’acqua per lavarsi, pescare e per il loro sostentamento quotidiano. Quindi in quelle circostanze l’istruzione ovviamente non è molto utile o altrettanto efficace. Altri metodi, come un’area ingabbiata per l’accesso umano al fiume, possono salvare vite umane.

«Nonostante il fatto che i coccodrilli di solito si limitino a crogiolarsi sulla riva o a fare una piacevole nuotata, a volte si assiste a comportamenti selvaggi che ti tolgono davvero il fiato - dice Fukuda - Ho visto solo una volta due grossi maschi combattere tra loro. Era appena prima del periodo riproduttivo nella stagione delle piogge. Ringhiano con questa voce profonda e l'acqua intorno a loro salta a causa della vibrazione.

Il dottor Fukuda dice che «è un tipo di combattimento orchestrato. Ogni coccodrillo aspetta il proprio turno per mordere l'altro e spingerlo sott'acqua. È più come il sumo wrestling. Se volessero, potrebbero facilmente staccare la testa a morsi dell’altro, ma non lo fanno».

È solo un altro motivo per cui Fukuda è affascinato dai coccodrilli d'acqua salata, poiché continuano a esercitare la loro presenza composta ma potente sui fiumi del Territorio del Nord.

Questo articolo è apparso per la prima volta all'ANU College of Science (3).

Descrizione foto: Coccodrillo. - Credit: Yusuke Fukuda.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: A croc’s life: there’s more than meets the eye