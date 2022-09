L'agricoltura causa oltre il 90 per cento della deforestazione

L'arresto della deforestazione richiederà un cambio di approccio e, per essere efficaci, le misure devono affrontare i ruoli sottostanti e indiretti dell'agricoltura

L'espansione agricola è una delle cause principali della deforestazione tropicale e quindi un fattore chiave per le emissioni di gas serra, la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici vitali per i mezzi di sussistenza delle popolazioni che dipendono dalle foreste e delle zone rurali. Tuttavia, la deforestazione guidata dall'agricoltura può assumere molte forme, dall'espansione diretta dei pascoli e dei terreni coltivati nelle foreste a percorsi più complessi o indiretti. Una chiara comprensione dei diversi modi in cui l'agricoltura guida la deforestazione è essenziale per progettare risposte politiche efficaci.

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science (1), rileva che tra il 90 e il 99 per cento di tutta la deforestazione nei tropici è causata direttamente o indirettamente dall'agricoltura. Eppure solo dalla metà ai due terzi di questo si traduce nell'espansione della produzione agricola attiva sui terreni disboscati.

Lo studio è una collaborazione tra molti dei principali esperti mondiali di deforestazione e fornisce una nuova sintesi delle complesse connessioni tra deforestazione e agricoltura e di cosa questo significhi per gli attuali sforzi volti a ridurre la perdita di foreste.

A seguito di una revisione dei migliori dati disponibili, il nuovo studio mostra che la quantità di deforestazione tropicale causata dall'agricoltura è superiore all'80%, il numero più comunemente citato negli ultimi dieci anni.

Ciò arriva in un momento cruciale dopo la dichiarazione di Glasgow sulle foreste alla COP26 e prima della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) entro la fine dell'anno e può aiutare a garantire che gli sforzi urgenti per affrontare la deforestazione siano guidati e valutati da una base di prove adatta allo scopo.

«La nostra recensione chiarisce che tra il 90 e il 99 per cento di tutta la deforestazione nei tropici è causata direttamente o indirettamente dall'agricoltura. Ma ciò che ci ha sorpreso è stato che una quota relativamente minore della deforestazione - tra il 45 e il 65 percento - si traduce nell'espansione della produzione agricola effettiva sulla terra deforestata. Questa scoperta è di profonda importanza per la progettazione di misure efficaci per ridurre la deforestazione e promuovere lo sviluppo rurale sostenibile», afferma la dottoressa Florence Pendrill (2), autrice principale dello studio presso la Chalmers University of Technology, in Svezia.

Il fatto che l'agricoltura sia il principale motore della deforestazione tropicale non è una novità. Tuttavia, le stime precedenti di quanta foresta è stata convertita in terreno agricolo nei tropici variavano ampiamente, da 4,3 a 9,6 milioni di ettari all'anno tra il 2011 e il 2015. I risultati dello studio restringono questo intervallo da 6,4 a 8,8 milioni di ettari all'anno e aiutano a spiegare l'incertezza nei numeri.

«Un grosso pezzo del puzzle è che deforestare non serve a nulla», ha osservato il Professor Patrick Meyfroidt (3) dell'UCLouvain e FRS-FNRS in Belgio. «Sebbene l'agricoltura sia il motore finale, le foreste e altri ecosistemi vengono spesso bonificati per speculazioni fondiarie che non si sono mai concretizzate, progetti che sono stati abbandonati o mal concepiti, terreni che si sono rivelati inadatti alla coltivazione, nonché a causa di incendi che si sono diffusi nelle foreste vicine alle aree disboscate».

Comprendere il significato di questi fattori è fondamentale per i responsabili politici, sia nei mercati dei consumatori come la legislazione recentemente proposta dall'Unione Europea per “prodotti privi di deforestazione”, iniziative del settore privato per materie prime specifiche o per la politica di sviluppo rurale nei paesi produttori.

Lo studio chiarisce che una manciata di materie prime è responsabile della maggior parte della deforestazione legata alla produzione attiva di terreni agricoli, ben oltre la metà dei quali è legata ai soli pascoli, soia e olio di palma. Ma richiama anche le carenze delle iniziative settoriali che sono limitate nella loro capacità di affrontare gli impatti indiretti.

Il dottor Toby Gardner (4) dello Stockholm Environment Institute e Direttore dell'iniziativa per la trasparenza della catena di approvvigionamento, Trase, spiega: «Le iniziative specifiche del settore per combattere la deforestazione possono essere inestimabili e le nuove misure per vietare l'importazione di materie prime legate alla deforestazione nei mercati dei consumatori, come quelle in fase di negoziazione nell'UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, rappresentano un importante passo avanti rispetto agli sforzi in gran parte volontari per combattere la deforestazione ad oggi. Ma come mostra il nostro studio, il rafforzamento della governance delle foreste e dell'uso del suolo nei paesi produttori deve essere l'obiettivo finale di qualsiasi risposta politica. Le misure sulla catena di approvvigionamento e sul lato della domanda devono essere concepite in modo da affrontare anche i modi sottostanti e indiretti in cui l'agricoltura è collegata alla deforestazione. Devono promuovere miglioramenti nello sviluppo rurale sostenibile, altrimenti possiamo aspettarci di vedere i tassi di deforestazione rimanere ostinatamente alti in molti luoghi».

I risultati dello studio sottolineano la necessità che gli interventi sulla catena di approvvigionamento vadano oltre l'attenzione su materie prime specifiche e sulla gestione del rischio, per aiutare a guidare autentiche partnership tra i mercati dei produttori, consumatori e i governi. Ciò deve includere forti misure basate su incentivi che rendano l'agricoltura sostenibile economicamente attraente, disincentivando l'ulteriore conversione della vegetazione autoctona e sostenendo i piccoli agricoltori più vulnerabili. Gli autori affermano che ciò dovrebbe includere una maggiore attenzione ai mercati interni, spesso i maggiori motori della domanda di molte materie prime, inclusa la carne bovina, e un rafforzamento delle partnership tra aziende, governi e società civile nelle giurisdizioni di produzione.

Infine, lo studio evidenzia tre lacune critiche in cui è necessaria una base di prove più solide per indirizzare meglio gli sforzi per ridurre la deforestazione. A tal proposito, il professor Martin Persson (5), della Chalmers University of Technology, dice: «La prima è che senza un prodotto di dati sulla deforestazione coerente a livello globale e temporale non possiamo essere sicuri delle tendenze generali della conversione. Il secondo è che, fatta eccezione per la palma da olio e la soia, ci mancano dati sulla copertura e l'espansione di prodotti specifici per sapere quali sono più importanti, con la nostra comprensione dei pascoli globali e dei pascoli che è particolarmente allarmante. Il terzo è che sappiamo relativamente poco delle foreste tropicali secche e delle foreste in Africa. La cosa più preoccupante, data l'urgenza della crisi è che ciascuna di queste lacune di evidenza pone ostacoli significativi alla nostra capacità di ridurre la deforestazione nel modo più efficace – sapendo dove si concentrano i problemi e comprendere il successo degli sforzi fino ad oggi».

Nonostante queste lacune nelle conoscenze e le incertezze residue, lo studio sottolinea che è urgente un cambiamento radicale negli sforzi per affrontare e frenare efficacemente la deforestazione e la conversione di altri ecosistemi e per promuovere lo sviluppo rurale sostenibile. La Dichiarazione di Glasgow sulle foreste ha riconosciuto l'importanza di affrontare congiuntamente le crisi del clima e della perdita di biodiversità e ha stabilito un nuovo livello di ambizione per affrontare la deforestazione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Gli autori di questo nuovo studio affermano che è fondamentale iniziare a vedere i singoli paesi e i responsabili politici dare la priorità alla realizzazione di questa ambizione.

Descrizione foto: Deforestazione in Amazzonia. - Credit: Alexander C Lees & Toby Gardner.

