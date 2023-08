Il timo potrebbe salvarti la vita

Il timo svolge un ruolo vitale nella salute immunitaria mentre invecchiamo, in particolare nella prevenzione delle patologie oncologiche

Molte persone non sono in grado di dire dove sia il loro timo, o cosa faccia, e persino i medici lo hanno a lungo considerato sacrificabile negli adulti. Ma una nuova ricerca condotta da Harvard suggerisce che l'organo delle dimensioni di una noce nel torace svolge effettivamente un ruolo vitale nella salute immunitaria mentre invecchiamo, in particolare nella prevenzione del cancro.

Lo studio ha confrontato i dati di pazienti a cui è stato rimosso il timo con quelli che non avevano scoperto che i pazienti sottoposti a timectomia avevano un rischio di morte quasi triplo superiore per una varietà di cause, tra cui un rischio doppio più elevato di cancro e un aumento più modesto delle malattie autoimmuni.

«L'entità del rischio era qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Il motivo principale per cui il timo ha un impatto sulla salute generale sembra essere un modo per proteggere dallo sviluppo del cancro», ha dichiarato il dottor David T. Scadden (1), professore di medicina al Gerald and Darlene Jordan e professore presso il Department of Stem Cell and Regenerative Biology (2), che ha condotto lo studio pubblicato su The New England Journal of Medicine (3) in collaborazione con i ricercatori del Massachusetts General Hospital (4).

Il timo è l'organo che invecchia più velocemente, secondo Scadden. Più attivo nello sfornare cellule T durante la prima infanzia, inizia ad atrofizzarsi nel tessuto adiposo intorno alla pubertà. Ecco perché, per molti decenni, gli scienziati hanno ritenuto che servisse a uno scopo limitato nell'età adulta. In genere viene rimosso a causa di problemi con l'organo stesso, come il cancro del timo, o durante altri interventi chirurgici cardiotoracici perché si trova davanti al cuore ed è spesso sulla strada del chirurgo.

Eppure negli ultimi anni gli scienziati avevano iniziato a sospettare che il timo svolga un ruolo enorme nella nostra salute mentre invecchiamo, continuando a produrre cellule T che contribuiscono alla diversità della popolazione complessiva di cellule T del corpo.

«Questo studio dimostra quanto sia vitale il timo per mantenere la salute degli adulti», ha detto Scadden.

Il primo autore, il dottor Kameron Allen Kooshesh (5) è rimasto affascinato dalle domande aperte sul timo adulto durante una lezione di neurologia del secondo anno alla Harvard Medical School. Ha appreso che la rimozione chirurgica del timo è raccomandata nei pazienti con la malattia autoimmune miastenia grave come un modo per arrestare la distruzione immunitaria delle terminazioni nervose indotta dalle cellule T.

«Eppure, l'istruzione clinica nei reparti di chirurgia mi ha insegnato come si ritenga che il timo sia vestigiale negli adulti», ha detto Kooshesh. «Queste due filosofie sembravano diametralmente opposte e desideravo saperne di più».

Per lo studio, Kooshesh ha estratto i dati da 1.146 pazienti adulti che avevano subito la rimozione del timo, insieme a pazienti di controllo abbinati demograficamente che avevano subito interventi chirurgici simili ma avevano mantenuto il timo. Kooshesh e Scadden hanno lavorato in collaborazione con: Brody Foy, un biostatistico che ha aiutato a dirigere le domande statistiche del team sull'epidemiologia dei pazienti con timectomia; Karin Gustafsson, un'esperta di biologia delle cellule T. e David Sykes di MGH che ha aiutato il team a facilitare i prelievi di sangue dei pazienti.

In un'analisi che ha coinvolto tutti i pazienti con più di cinque anni di follow-up, il tasso di morte era più alto nel gruppo trattato con timectomia rispetto alla popolazione generale degli Stati Uniti: 9% contro 5,2%, così come la morte per cancro o 2,3% contro l'1,5%.

In un sottogruppo di pazienti in cui è stata misurata la produzione di cellule T, quelli a cui era stato rimosso il timo avevano una minore produzione di nuove cellule T, comprese le cellule T helper e citotossiche. Quei pazienti avevano anche livelli più elevati di citochine pro-infiammatorie, che sono piccole proteine di segnalazione associate all'autoimmunità e al cancro, nel sangue.

«L'entità della morte e del cancro nei pazienti sottoposti a timectomia è stata la più grande sorpresa per me», ha detto Kooshesh, ora residente di medicina interna presso MGH. «Più abbiamo scavato, più abbiamo trovato: i risultati ci hanno suggerito che la mancanza di un timo sembra perturbare gli aspetti fondamentali della funzione immunitaria».

L'analisi è stata facilitata dai recenti progressi nel sequenziamento genetico rapido dei recettori delle cellule T (TCR). La tecnologia, chiamata sequenziamento TCR, ha una risoluzione sufficiente per consentire agli scienziati non solo di identificare diversi tipi di cellule T, ma anche di misurare la loro diversità come popolazione complessiva.

Riferimenti:

(1) David T. Scadden

(2) Department of Stem Cell and Regenerative Biology

(3) Health Consequences of Thymus Removal in Adults

(4) Massachusetts General Hospital

(5) Kameron Allen Kooshesh

Descrizione foto: Kameron Kooshesh, (da sinistra), David Sykes, David Scadden e Karin Gustafsson al lavoro nel loro laboratorio presso MGH. - Credit: Fotografo dello staff di Kris Snibbe/Harvard.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Turns out lowly thymus may be saving your life